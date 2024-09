Nabenhauer: Eintragung als Marke im Register gesichert

Sicherung der Marke und Schutz vor Täuschungen

Mörschwil im September 2024 – Nabenhauer Consulting gibt bekannt, dass die Marke ‚Nabenhauer‘ nun offiziell eine eingetragene Marke im Markenregister ist. Um Täuschungen zu vermeiden und unautorisierte Verwendungen zu verhindern, wird dadurch die Verpflichtung zur Qualität und Integrität in allen Geschäftsaktivitäten bekräftigt. Die Registrierung stellt sicher, dass die Marke ausschließlich von Nabenhauer Consulting genutzt werden kann. Nabenhauer Consulting sieht den Erfolg seiner Kunden als oberstes Ziel an. Projekte werden mit Leidenschaft und Engagement betreut, als wären es die eigenen. Interessierte Unternehmen werden ermutigt, sich bei Fragen zu den Dienstleistungen oder Referenzen zu melden. Nabenhauer Consulting bietet maßgeschneiderte Lösungen im Vertrieb und Marketing an, die Unternehmen dabei unterstützen, erfolgreich zu sein und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Hier kann man mehr über Lösungen von Nabenhauer Consulting erfahren: https://nabenhauer-consulting.com

Vertrieb, Verkauf und Marketing wurden als Schlüsselfaktoren herausgestellt, um Umsätze zu steigern und Kunden zu gewinnen. Nabenhauer Consulting erkannte, dass das Internet eine vielseitige Plattform bietet, die Unternehmen nutzen können. Verschiedene Dienstleistungen wurden entwickelt, um Firmen dabei zu unterstützen, das Internet effektiv als Vertriebskanal zu nutzen. Diese Dienstleistungen umfassen unter anderem die Erstellung einer verkaufsoptimierten Webseite, die gezielte Interessentengewinnung für Webseiten und die Conversionoptimierung für eine bessere Konversionsrate.

Nabenhauer Consulting bietet umfassende Unterstützung bei der Erstellung und Optimierung von Webseiten. Eine effektive Internetpräsenz sei entscheidend, um Kunden und potenzielle Kunden anzusprechen. Gezielte Angebotsoptimierung und Produktentwicklung sollen helfen, die Umsätze der Kunden zu steigern und Blockaden zu lösen. Das Internet wird als zusätzlicher Vertriebskanal empfohlen, um E-Mail-Marketing und automatisierte Verkaufsprozesse zu implementieren.

Nabenhauer Consulting ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Vertrieb und Marketing spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf Qualität und Innovation unterstützt das Team Unternehmen dabei, ihre Umsätze zu steigern und ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen. Der Erfolg der Kunden hat für Nabenhauer Consulting höchste Priorität. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere maßgeschneiderten Lösungen im Vertrieb und Marketing zu erfahren und gemeinsam erfolgreich zu sein: https://nabenhauer-consulting.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nabenhauer Consulting

Herr Robert Nabenhauer

Bahnhofstr. 5

9402 Mörschwil/SG

Schweiz

fon ..: +41714404028

web ..: http://www.nabenhauer-consulting.com

email : info@nabenhauer-consulting.com

Nabenhauer Consulting steht als Unternehmensberatung für Vertriebs- und Marketingoptimierung mit der Verknüpfung von klassischen und modernen Marketingpfaden, viel praktischem Bezug und unkonventionellen Wegen.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

Pressekontakt:

Nabenhauer Consulting

Herr Robert Nabenhauer

Bahnhofstr. 5

9402 Mörschwil/SG

fon ..: +41714404028

web ..: http://www.nabenhauer-consulting.com

email : info@nabenhauer-consulting.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hervorragendes Batterieanodenmaterial aus Graphit von Kasiya hergestellt Eventkünstler verwandeln Firmenfeier in ein Fest der Sinne