Nach dem Sentiment-Crash: Skeena bringt Eskay Creek Richtung Produktion 2027!

Während der Sektor noch die Kapitulation verdaut, rückt bei Skeena der operative Fortschritt in den Fokus: Eskay Creek ist genehmigt, im Bau und auf Produktionsbeginn ausgerichtet.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 03.04.2026, 7:32 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Goldaktien stehen nach dem jüngsten Sentiment-Einbruch wieder stärker im Fokus. Der Gold Miners Bullish Percent Index ($BPGDM) fiel laut StockQ am 19. und 20. März 2026 auf 3,70 und lag am 1. April wieder bei 42,31. Nach den Grundregeln von StockCharts gilt ein BPI unter 30 als überverkauft. Dreht der Indikator von dort nach oben, ist das zunächst ein Stabilisierungszeichen für die Marktbreite im Sektor. Ein solches Signal ersetzt natürlich keine Unternehmensanalyse. Es erklärt aber, warum nach einer Phase massiver Schwäche wieder operative Fakten zählen. Genau an dieser Stelle rückt…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Der vorstehende Text enthält sowohl Tatsachenangaben aus Unternehmensveröffentlichungen als auch wertende Einordnungen. Wertungen und Schlussfolgerungen sind als Meinung zu verstehen.

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Quellen: Skeena Gold + Silver: 2023 DFS (14.11.2023), EAC/Federal Approval (27.01.2026), Abschluss Genehmigungsverfahren (03.02.2026), Q4-/Jahreszahlen 2025 inkl. MD&A (24.03.2026), Projektupdate/49 %-Fertigstellungsgrad sowie geplante US$750-Mio.-Notes (31.03.2026); StockQ/StockCharts zu $BPGDM (abgerufen am 02.04.2026). Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 02.04.2026 im Auftrag der SRC swiss resource capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis-, Währungs-, Genehmigungs-, Bau-, Kosten-, Finanzierungs- und Betriebsrisiken; mögliche Abweichungen von Zeitplan, Budget und Metallpreiserwartungen.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts / Methodik: Marketingmitteilung bzw. werblicher Promotiontext, keine Finanzanalyse und keine individuelle Anlageberatung. Grundlage sind im Wesentlichen Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Finanzberichte/MD&A sowie öffentlich zugängliche Primärquellen. Es werden keine Kursziele und keine proprietären Bewertungsmodelle verwendet.

Vergütung / Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem besprochenen Emittenten eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-/Kommunikationsbeziehung.

Interessenkonflikte: Nach vorliegenden Angaben bestehen bei SRC/Autor keine Long- oder Short-Positionen und keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. Weitere Beziehungen wie Market-Making, (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Mandate in den letzten 12 Monaten sind nach vorliegenden Angaben nicht gegeben; eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC besteht nach vorliegenden Angaben nicht.

Bedeutung / Zeithorizont: Der Beitrag enthält keine formale Buy-, Hold- oder Sell-Einstufung. Positive oder kritische Wertungen stellen eine journalistisch-werbliche Einordnung mit mittlerem Zeithorizont dar.

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