De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, hat kürzlich eine weitere Firma im stark fragmentierten australischen Markt zugekauft. Mit der Mitte Oktober verkündeten Übernahme von Core Chemicals folgt De.mem seiner bewährten Strategie und erhöht damit die Präsenz im stark wachsenden Goldminensektor. Im Interview geben die beiden Firmenchefs Kit Chia von Core Chemicals und Andreas Kröll weitere Infos zu den Hintergründen der Übernahme.

Herr Chia, Sie haben Ihr Unternehmen vor nur drei Jahren gegründet und verkaufen es nun an De.mem. Was waren Ihre Gründe dafür und was erhoffen Sie sich von diesem Verkauf für Core Chemicals?

Wir haben unser Unternehmen im Rahmen unseres Nachfolgeprozesses an De.mem verkauft. Das Ziel ist es, unser über viele Jahre aufgebautes Fachwissen und unsere Erfahrung weiterzugeben und auf die nächste Stufe zu heben. Da ich den größten Teil meiner Karriere in der Bergbauindustrie verbracht habe, bin ich sehr froh, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist. De.mem ist in ganz Australien tätig und verfügt über Verbindungen zu wichtigen internationalen Regionen. Nachdem wir Core Chemicals in unserem Heimatmarkt Westaustralien gut etabliert haben, bietet De.mem nun eine perfekte Plattform für die weitere Expansion von Core Chemicals in andere Regionen, insbesondere nach Australasien mit seinen vielen Goldminen.

Was sehen Sie als den wichtigsten Vorteil der Zusammenarbeit mit De.mem?

De.mem bietet eine Reihe von Kompetenzen, die dazu beitragen können, das Geschäft von Core Chemicals schnell auf die nächste Stufe zu heben. De.mem verfügt über sechs Standorte in Australien, über die wir unsere Kunden unterstützen können. Darüber hinaus ermöglicht uns der bestehende Kundenstamm von De.mem im Bereich Goldabbau, unsere Produkte schnell über Cross-Selling an bestehende Kunden zu verkaufen. Schließlich wird die Unterstützung durch De.mem als börsennotiertes Unternehmen zusammen mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen, insbesondere größere Unternehmenskunden zu gewinnen.

Sie bleiben bei De.mem. Was genau wird Ihre Aufgabe sein?

Als Geschäftsführer von Core Chemicals werde ich meine bisherigen Aufgaben weiterführen – die Leitung und das Wachstum der Geschäftstätigkeiten von Core Chemicals. Der Schwerpunkt wird jedoch viel stärker auf der Expansion unseres Geschäfts in neue Märkte außerhalb unserer etablierten Basis in Westaustralien liegen.

Welche persönlichen Stärken bringen Sie in diese Partnerschaft ein?

Ich bringe viel Erfahrung in der Goldminenindustrie mit, natürlich zusammen mit einem umfangreichen Netzwerk, das ich über Jahrzehnte aufgebaut habe. Dies kann auch dazu beitragen, die Goldminenprodukte von De.mem, wie Entkalkungsmittel und andere Prozesschemikalien, weiter zu nutzen. Diese Produkte werden in ähnlichen Prozessen eingesetzt, für die die von Core Chemicals gelieferte Aktivkohle verwendet wird.

Wo sehen Sie die größte Herausforderung bei dieser Fusion?

Da die Möglichkeiten so groß und umfangreich sind, wird die Herausforderung darin bestehen, fokussiert zu bleiben und die Aufgaben zu erledigen, die mit minimalem Aufwand einen großen Erfolg bringen, um eine erfolgreiche und schnelle Expansion zu erreichen. Gleichzeitig müssen wir die personellen, organisatorischen und logistischen Strukturen schaffen, um das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens umzusetzen.

Welche Hürden müssen noch überwunden oder aus dem Weg geräumt werden?

Wir verfügen über eine starke Basis im bestehenden Core-Chemicals-Geschäft, das sehr profitabel ist. Die Herausforderungen für den weiteren Ausbau dieses Geschäfts liegen eher auf operativer Ebene, d. h. es gilt, schnell die richtigen Kundenkontakte zu knüpfen und eine effiziente Logistik aufzubauen, um alle Kunden kontinuierlich und professionell zu betreuen.

Herr Kröll, was hat Core Chemicals für De.mem so interessant gemacht?

Core Chemicals hat seinen Schwerpunkt auf der Goldminenindustrie. De.mem ist in diesem Segment bereits sehr aktiv, und zusammen mit Core Chemicals können wir Goldminen-Kunden einen echten One-Stop-Shop für Produkte und Dienstleistungen zur Wasser- und Abwasseraufbereitung anbieten. Ich sehe kein anderes Wasseraufbereitungsunternehmen in Australien, das Goldminen-Kunden einen so starken Mehrwert bieten kann wie De.mem und Core Chemicals zusammen. Außerdem ist Core Chemicals ein Unternehmen, das hohe Margen erzielt. Das kombinierte Pro-forma-EBITDA für unsere Gruppe beträgt 1,6 Millionen AUD für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, da De.mem damit eindeutig ein positives EBITDA und einen positiven Cashflow erzielt, was uns weitere Wachstumschancen eröffnet, wie beispielsweise die Beschaffung von Fremdkapital für nicht verwässernde strategische Wachstumstransaktionen.

Können Sie uns genau sagen, wie es zu dieser Partnerschaft gekommen ist?

Wir kennen Core Chemicals und Kit Chia bereits seit Jahren vor der Übernahme und haben in bestimmten Bereichen unseres Geschäfts bereits zusammengearbeitet.

Wie sieht der Fahrplan für die Integration von Core Chemicals aus?

Die Integration von Core Chemicals in die De.mem-Gruppe wurde bereits in den Wochen vor Abschluss der Transaktion gut vorbereitet. Die administrativen und logistischen Aspekte der Geschäftstätigkeit von Core Chemicals werden ab dem Abschluss der Akquisition Ende Oktober 2025 über die bestehende operative Plattform von De.mem in Perth weitergeführt. Entsprechend werden wir das Produktangebot von Core Chemicals in das landesweite Vertriebs- und Kundennetzwerk von De.mem einbinden.

Wie sieht der genaue Zeitplan aus? Wann werden die ersten Ergebnisse dieser Übernahme sichtbar sein?

Es gilt keine Zeit zu verlieren – die Chance ist groß. Da der Schwerpunkt des Geschäfts von Core Chemicals sehr klar ist, konnten wir sofort nach Abschluss der Übernahme loslegen. Was die Erweiterung des Vertriebs- und Kundenstamms angeht, so befinden wir uns bereits in Gesprächen mit potenziellen Neukunden im Osten Australiens und erwarten, bereits in den kommenden Monaten die ersten Neukunden zu gewinnen.

Was sehen Sie als den größten Vorteil dieser Übernahme von Core Chemicals und der Zusammenarbeit mit Herrn Chia?

Es bietet sich eine enorme Chance, unser Unternehmen als führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung für Kunden aus dem Goldbergbau weiter zu etablieren. Sowohl die Übernahme von Core Chemicals als auch die Integration von Herrn Chia in unser Team mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem Netzwerk bringen uns in diesem Prozess einen weiteren entscheidenden Schritt voran.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

demembranes.com/

Land: Australien

