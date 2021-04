Nach Kandidatenaufstellung: Liberale Wirtschaftskompetenz wichtiger denn je

Nach der Kür der Kanzlerkandidaten sieht die Bundesvereinigung Liberaler Mittelstand gute Chancen für die FDP, sich mit Wirtschaftskompetenz im Bundestagswahlkampf zu profilieren.

„In der nächsten Bundesregierung werden die Liberalen mehr denn je gebraucht, um die Voraussetzungen für eine schnelle Erholung unserer durch die Corona-Pandemie strapazierten Volkswirtschaft zu gewähren. Nur mit der Innovationskraft gesunder Betriebe und StartUps sind die Herausforderungen der Zukunft zu stemmen. Nicht staatliche Gängelung und neue Steuern, sondern wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und den Abbau bürokratischer Hemmnisse braucht unser Land“, so der Bundesvorsitzende des Liberalen Mittelstands, Dr. Dorian Hartmuth.

Politisch propagierte Ziele wie der Klimawandel, die Digitalisierung oder die Wohnraumschaffung seien ohne den Erfindungsreichtum, die Investitionsbereitschaft und die Schaffenskraft der Menschen in der Wirtschaft nicht umsetzbar. Bildung, Integration und gesellschaftlicher Aufstieg seien ohne betriebliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze kaum denkbar. „Gesellschaftlicher Fortschritt und sozialer Ausgleich setzen eine gesunde und wettbewerbsfähige Wirtschaft voraus. Die Liberalen sind Garant für eine Politik nach dem erfolgreichen Konzept der sozialen Marktwirtschaft#“, so Hartmuth.

Derzeit zeige die FDP in drei Landesregierungen, wie eine konstruktive, verlässliche und erfolgreiche politische Regierungsarbeit gelingen könne. Dabei erweise sich die FDP als bündnisfähig in unterschiedlichen Konstellationen. „Ob als schwarz-gelbes Bündnis in Nordrhein-Westfalen, als Ampel in Rheinland-Pfalz oder als Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein: wo die Liberalen mitregieren, läuft es gut,“ so Hartmuth.

