Nach Rekordjahr: Kolumbien erwartet weiter steigende Besucherzahlen

Nach einem Rekordjahr und eine erfolgreichen ITB Messe, erwartet Kolumbien weiter steigende Besucherzahlen.

PRESSEMITTEILUNG

Nach Rekordjahr: Kolumbien erwartet weiter steigende Besucherzahlen

o Nach der Teilnahme von Kolumbien an der ITB 2024, die vom 5. bis 7. März in Berlin stattfand, konnte die kolumbianische Delegation ihre Geschäftserwartungen im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Prozent auf 24 Millionen USD steigern.

o Die kolumbianische Delegation, die sich aus 22 Unternehmen und der Verband für verantwortungsvollen Tourismus zusammensetzte und vom kolumbianischen Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus sowie von ProColombia begleitet wurde, führte fast 400 Geschäftsgespräche mit Unternehmern aus 53 Ländern.

Frankfurt am Main, der 19.03.2024. Kolumbien war auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin vom 5. bis 7. März 2024 mit einer Delegation von 22 Tourismusunternehmen, darunter Hotels, Reiseveranstalter sowie regionale Tourismusämter, vertreten. Insgesamt konnte eine Geschäftserwartung von mehr als 24 Millionen US-Dollar geweckt werden, was einem Wachstum von 11,6 Prozent im Vergleich zur vorherigen ITB entspricht, bei der ein Umsatz von 21,5 Millionen USD erzielt werden konnte.

Auf der Messe, auf der rund 5.500 Aussteller aus 170 Ländern fast 100.000 Besucher willkommen hießen, hatten kolumbianische Unternehmen insgesamt 384 Geschäftstermine mit Geschäftsleuten aus 53 Ländern wie Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Australien oder China. Auf der Agenda der Delegation standen in diesem Jahr strategische Termine mit Fluggesellschaften, Reiseveranstaltern, Reisebüros sowie Verbänden wie Edelweiss, Miller Reisen, Ikarus Tours, Viventura und dem DRV. Während der Veranstaltungstage wurden am Stand des lateinamerikanischen Landes Besuchern 1.500 Tassen Kaffee ausgeschenkt.

Der Stand von Kolumbien „das Land der Schönheit“, war ein Schaufenster für das Engagement des Landes für Nachhaltigkeit. Jedes Element des Designs wurde so ausgewählt, dass es die Umwelt möglichst wenig belastet. Alle Holzmaterialien sind auf verantwortungsvolle Weise in nachhaltige Produktionszyklen integriert worden und somit wiederverwertbar. Diese Initiative spiegelt das Engagement des Landes für die Kreislaufwirtschaft und den verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen wider.

Zudem wurde die Beleuchtung ausschließlich mit LED-Lampen ausgestattet – dies senkt den Energieverbrauch erheblich und fördert die Haltbarkeit und Lichtausbeute. Die Entscheidung für effizientere Beleuchtungstechnologien ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks und zur Förderung nachhaltigerer Praktiken in der Branche. Ebenso wurde die Verwendung von Einwegplastik vollständig eliminiert und ein optimales Recycling-Management-System eingeführt.

Darüber hinaus schloss Kolumbien das Jahr 2023 mit 5,8 Millionen Besuchern ab, wodurch alle vorhergesagten Rekorde übertroffen wurden. Zusätzlich wurden im vergangenen Jahr 21 internationale Routen eröffnet. Kolumbien verpflichtet sich zu nachhaltigem Tourismus und wird im Jahr 2024 Gastgeber einiger bedeutender Veranstaltungen in diesem Bereich sein: Die COP 16, der wichtigste Gipfel zur biologischen Vielfalt, wird vom 21. Oktober bis zum 1. November 2024 in Kolumbien stattfinden. Außerdem wird das Land Gastgeber des Weltgipfels des Rates für nachhaltigen Tourismus sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BZ.COMM GmbH

Herr Mathias Raute

Hanauer Landstr. 136

60314 Frankfurt a.M.

Deutschland

fon ..: 06925628880

web ..: http://www.bz-comm.de

email : raute@bz-comm.de

Pressekontakt:

BZ.COMM GmbH

Herr Mathias Raute

Hanauer Landstr. 136

60314 Frankfurt a.M.

fon ..: 069 25628880

web ..: http://www.bz-comm.de

email : raute@bz-comm.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

4 der größten Lithium-Produzenten der Welt setzen auf diesen Lithium Hot Stock. Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 4.860% mit Albemarle ($ALB), 6.257% mit SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM) und 147.900% mit International Battery Metals ($IBAT) Sicher vor Online-Betrug mit Broker Complaint Alert: Ihr Expertenratgeber zur Krypto-Scam-Erkennung