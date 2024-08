Nachfolgeregelung aus Altersgründen: DAXBERGER-SCHWALL geht. RUDERER übernimmt.

RUDERER war bereits autorisierter Vertriebspartner von Kömmerling Klebstoffen und ist damit der ideale Nachfolger zum 01. Juli 2024.

Nach 20 erfolgreichen Jahren wird das in Baden-Württemberg ansässige Familienunternehmen Daxberger-Schwall aus Altersgründen aufgegeben. Zum 30. Juni 2024 verabschiedeten sich die beiden Inhaber, Roland Schwall und Brigitte Daxberger-Schwall, in den Ruhestand. Die Firma bot Verarbeitern von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Fahrzeugbauern sowie Herstellern von Sonderfahrzeugen alles Wichtige für die Produktion.

Angefangen von Schleifmitteln über Diamantwerkzeuge bis hin zu Reinigungs- und Pflegemitteln. Daxberger-Schwall war unter anderem als Händler für die hochwertigen Kleb- und Dichtstoffe des international tätigen Klebstoffherstellers Kömmerling tätig. Damit sich die langjährigen Stammkunden auch in Zukunft bestens aufgehoben fühlen, wurde das gesamte Kömmerling-Portfolio inklusive Kundenstamm zum 01. Juli 2024 an die RUDERER KLEBETECHNIK GmbH übergeben.

RUDERER ist autorisierter Vertriebspartner von Kömmerling Klebstoffen und damit der ideale Nachfolger. Daxberger-Schwall setzte bei seiner Nachfolgerwahl auf die jahrzehntelange Erfahrung, den exzellenten Kundenservice, die technische Beratung sowie die schnelle und verlässlichen Lieferung des Klebstoffexperten. RUDERER hat den Anspruch, seine Kunden vollumfänglich zufriedenzustellen und selbst bei den anspruchsvollsten Anforderungen die beste Klebelösung für sie zu finden. Eine Servicementalität, die auch bei der Firma Daxberger-Schwall bis zum Schluss mit viel Herzblut gelebt wurde. Durch die reibungslose Übergabe profitieren Kunden aus Industrie und Handwerk neben den Kömmerling-Klebstoffen ab sofort von vielen weiteren Hochleistungsklebstoffen namhafter Hersteller sowie einer ganzheitlichen Beratung.

Brigitte Daxberger-Schwall und Roland Schwall haben sich den Start in den Ruhestand zum 30. Juni 2024 erleichtert, indem sie für eine gut durchdachte Nachfolge ihres erfolgreichen Familienunternehmens Daxberger-Schwall gesorgt haben. Zum 1. Juli 2024 hat die RUDERER KLEBETECHNIK das Portfolio an Kleb- und Dichtstoffen des Klebstoffherstellers Kömmerling sowie die dazugehörigen Kunden übernommen. Mit dieser reibungslosen Übernahme ist sichergestellt, dass die Kunden auch in Zukunft von einem exzellenten Kundenservice profitieren. Dazu gehören Fahrzeugbauer, Hersteller von Anhängern, Containern, Kofferaufbauten, Sandwichelementen, Wohnmobilen und Sonderfahrzeugen wie z.B. Feuerwehrautos, Bier- und Verkaufswägen oder Expeditionsfahrzeuge.

Der ideale Nachfolger

Jens Ruderer, geschäftsführender Gesellschafter der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH, ist davon überzeugt, dass der Kundenstamm ideal zum Unternehmen passe. „Die Kömmerling-Klebstoffe erweitern unser bestehendes Sortiment, sodass wir künftig noch schneller und verlässlicher liefern können. Wir wissen um die Wichtigkeit des passenden Klebstoffs für Industrie und Handwerk und können nun mit dem neuen Bestand noch besser auf Anfragen reagieren.“ RUDERER ist autorisierter Vertriebspartner von Kömmerling und hat ein ausgezeichnetes Wissen über die Klebstoffe. Als erfahrener Klebstoffhändler kann RUDERER seine Kunden umfassend beraten und nahezu alle klebtechnischen Fragen lösen. Neben den Kömmerling-Klebstoffen finden Anwender im Sortiment des Klebstoffexperten zudem viele weitere Industrieklebstoffe von namhaften Herstellern, wie z.B. H.B. Fuller, Araldite, Cyberbond, Sika, 3M, Born2Bond (Bostik), Jowat, Panacol, Otto-Chemie, Weiss-Chemie, Loctite und Teroson.

Die Kömmerling-Klebstoffe

Mit der Entwicklung und dem Vertrieb hochleistungsfähiger Kleb- und Dichtstoffe beschäftigt sich die Kömmerling Chemische Fabrik GmbH mit Hauptsitz im südwestpfälzischen Pirmasens seit über 100 Jahren. Als erstes Unternehmen stellte es 1969 ein primerloses Zweikomponenten-Dichtsystem vor. Heute ist Kömmerling in über 60 Ländern vertreten und ein weltweit anerkannter Experte für Kleb- und Dichtstoffanwendungen für die Bereiche Bau, Glas, Transport, Industrie sowie Erneuerbare Energien. Durch die Übernahme der Kömmerling-Klebstoffe erweitert RUDERER sein Portfolio mit MS-Polymeren wie Körapop, 1-K PUR Klebstoffen wie Körapurs, 2-K Polyurethan-Klebstoffen wie Körapur sowie den dazugehörigen Härtern (Köracur) und Primern (Körabond). Aber auch 2-K Epoxidharzklebstoffe wie Körapox, Kontaktklebstoffe wie Körapren oder Reiniger wie Körasolv ergänzen ab sofort das RUDERER-Sortiment. Die herausragende Qualität der Klebstoffe garantiert Anwendern hochwertige Lösungen, die sich seit Jahrzehnten bewährt haben und Klebeprozesse nicht nur beschleunigen, sondern mit Sicherheit zum Erfolg führen. „Wir sind begeistert, unser Portfolio um weitere nachhaltige und innovative Kleb- und Dichtstoffe von Kömmerling ergänzen zu dürfen, bedanken uns für das Vertrauen und wünschen der Familie Daxberger-Schwall einen erfolgreichen Start in den Ruhestand“, so Jens Ruderer.

Weitere Informationen online unter www.ruderer.de

Die RUDERER KLEBETECHNIK GMBH ist Ihr Spezialist für Premium-Industrieklebstoffe unterschiedlichster Art. Wir sind ein stetig wachsendes Familienunternehmen in zweiter Generation. Unser Hauptsitz ist in Zorneding bei München. Mit unserer über 30-jährigen Produkt- und Branchen-Expertise im Bereich Kleben können wir unsere Kunden aus Industrie und Handwerk optimal betreuen und bei Klebeprojekten begleiten – sowohl mit den richtigen Klebstoff-Produkten, als auch mit dem erforderlichen Know-how um Verbundstoffe, Technologien, und Anwendungen.

Wir sind Händler und wir sind Hersteller. Das garantiert unseren Kunden nicht nur die jeweils beste technologische Klebstoff-Lösung, sondern durch unser großes Lager auch eine sehr hohe Produktverfügbarkeit für schnelle, stabile Lieferketten sowie größtmögliche Flexibilität, z.B. bei der Gebindegröße oder bei Änderungswünschen von Lieferterminen.

Unser breites und tiefes Klebstoffsortiment umfasst viele Premiumklebstoffe namhafter Hersteller wie technicoll, Araldite, Sika, H.B. Fuller, 3M, Panacol, Otto-Chemie, Kömmerling, Born2Bond (Bostik), Weiss-Chemie, Drei Bond, Loctite, Teroson. Unsere Lieferanten wählen wir sorgfältig aus und achten darauf, dass wir nur Klebstoffe mit hervorragender Qualität in unser Portfolio aufnehmen. Der Zugriff auf viele verschiedene Klebstoffmarken ermöglicht es uns, unseren Kunden eine markenunabhängige Beratung zu bieten, stets herstellerneutral im Sinne der besten Lösung für die jeweilige Anforderung. In unserem Technikum können wir für unsere Kunden Testverklebungen durchführen, um den richtigen Klebstoff ermitteln zu können. Dies ist vor allem immer dann hilfreich und sinnvoll, wenn der Kunde die genauen Eigenschaften der zu klebenden Werkstoffe nicht kennt. Zudem können wir für unsere Kunden Alterungstests, Klimawechseltests usw. durchführen und Zugscherfestigkeiten ermitteln. Wenn unsere Kunden keine Kapazitäten in der Fertigung frei haben, oder das Kleb-Know-how fehlt, kümmern wir uns um die Klebeprojekte und führen die Klebung in Lohn durch.

Mit unserer eigenen Marke, der Traditionsmarke technicoll®, (www.technicoll.de) bieten wir ein Klebstoff-Komplettsortiment für professionelle Anwendungen und modifizieren oder entwickeln bei Bedarf den passenden Klebstoff für individuelle Kundenanforderungen. technicoll® ist seit über 50 Jahren auf dem Klebstoffmarkt bekannt. Seit Jahrzehnten beliefern wir erfolgreich die Schlüsselbranchen der Industrie, wie z.B. Automotive/Transportation/Sonderfahrzeugbau, Kunststoffindustrie, Polsterindustrie oder Metallindustrie

Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen in 2. Generation legen wir großen Wert auf Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fokus unseres spezialisierten Teams ist stets, mit tiefem technischem Know-how unseren Kunden stets kompetent zu beraten und falls notwendig über komplette Projekte hinweg zu betreuen.

Unsere Zukunft ist digital. Das haben wir schon 2007 erkannt und unseren Onlineshop www.ottozeus.de ins Leben gerufen. Dort erhalten unsere Kunden alle hochwertigen Klebstoffmarken, das passende Zubehör, viele wichtige Informationen und bei Bedarf auch eine telefonische Klebeberatung – alles schnell und zuverlässig, so wie es von einem Onlineshop erwartet wird. Das umfangreiche Klebstoff-Sortiment auf www.ottozeus.de umfasst knapp 1000 Artikel, die sowohl für Gewerbekunden aus Handel, Handwerk und Industrie, als auch erfahrene Heimwerker 24/7 bestellbar sind.

Weitere Infos unter www.ruderer.de, www.technicoll.de und www.ottozeus.de

