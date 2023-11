Nachhaltig. Natürlich. Zeitgemäß.

RAUM19 – die Alternative oder Ergänzung zur IMM-Cologne

_Die RAUM19 – die Fachmesse für zeitgemäßes Wohnen und Schlafen mit dem Focus auf Natur und Nachhaltigkeit – ist zurück. Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause zeigt sich die RAUM19 vom 14. bis 16. Januar 2024 mit nunmehr 17 namhaften Ausstellern größer und interessanter denn je und startet damit in eine neue Ära._

Selbstverständlich wollen und können die Veranstalter der RAUM19 ihre Fachmesse nicht als Konkurrenz zur traditionellen IMM-Cologne – mit zuletzt mehr als 700 Austellern auf einer Fläche von über 100.000 qm – sehen. Dass die deutlich fokussierte Fachmesse praktisch zeitgleich mit der IMM stattfindet, soll den zigtausenden Fachbesuchern, die in dieser Zeit die Messestadt Köln besuchen, doch eine Alternative, zumindest jedoch eine Ergänzung bieten. Statt nahezu unüberschaubar und schon auch mal stressig präsentiert sich die RAUM19 als wohltuend entspannende Fachmesse im einzigartigen Ambiente des Deutschen Sport- und Olympia-Museums in Köln.

17 Aussteller mit klarem JA pro RAUM19

„Nachdem wir etliche Jahre als Aussteller auf der IMM-Cologne präsent waren“, erklärt Ing. Herbert Sigl jun., Geschäftsführer der RELAX Natürlich Wohnen GmbH aus Salzburg – erstmaliger Aussteller und Marketing- und Medienverantwortlicher der RAUM19 – „haben wir uns nun für die Teilnahme an der RAUM19 2024 entschieden. Neben dem bedeutenden Aspekt, dass wir als österreichischer Naturbetten-Hersteller seit jeher auf Werte wie Natur und Nachhaltigkeit setzen und damit exakt dem Themenschwerpunkt der RAUM19 entsprechen, erwarten wir uns naturgemäß insgesamt zwar weniger MessebesucherInnen, gehen aber gleichzeitig davon aus, dass das Besucherinteresse bei den einzelnen Ausstellern nur geringfügig kleiner sein wird. Zudem bringt die entspannte Atmosphäre für Aussteller und BesucherInnen mehr Zeit und gewiss weniger Hektik“. Auch die 16 weiteren RAUM19-Aussteller bestätigen diese Argumente.

Weniger ist mehr

In der heutigen Zeit hört man sowohl aus privaten wie auch aus den wirtschaftlichen Bereichen immer häufiger die Aussage „weniger ist mehr“. Das gilt ganz bewusst auch für die Möbelfachmesse RAUM19. Eine „kleine und feine“ und eher „gemütlich ausgelegte“ Fachmesse, die jedoch versteht, mit einem klaren Themenschwerpunkt ganz gezielt ein wirklich interessiertes und themenfokussiertes Fachpublikum anzuziehen. Die 17 namhaften und bekannten Markenhersteller präsentieren auf der RAUM19 vom 14. Bis 16. Januar 2024 eine breite, vielseitige und zeitgemäße Auswahl innovativer Wohn- und Schlafideen, klar fokussiert auf die Kernthemen Natur und Nachhaltigkeit. Und weil alle 17 Aussteller wissen, wie bedeutend und entscheidend diese Themen heute auch für die natur- und umweltbewussten KonsumentInnen sind, konzentriert man sich darauf in praktisch allen Unternehmensbereichen – von den verarbeiteten Rohstoffen, über die Fertigung und Personalangelegenheiten bis hin zu Vertrieb, Marketing und klimaschonenden Lieferwegen. Für die RAUM19 und ihre Aussteller gilt eben „weniger ist mehr“: Weniger Ressourcen-Verbrauch, weniger Umweltbelastung und weniger Klimaschäden ist gleich mehr Natur, mehr Nachhaltigkeit und mehr Gesundheit. Das passt!

Freuen Sie sich auf 17 ausgewählte Aussteller

Das interessierte Fachpublikum kann sich bei der Fachmesse RAUM19 im entspannenden und freundlichen Ambiente des Deutschen Sport- und Olympia-Museums in Köln vom 14. bis 16. Januar 2024 auf einen informativen vielleicht auch wegweisenden Besuch bei 17 Markenherstellern freuen. Mit dabei sind 2024 (in alphabethischer Reihenfolge):

o COAST LAND – salted mind – amazing wool

o DIE HOLZSCHMIEDE – handwerklich ökologisch creativ

o DOMUS – Licht zum Wohnen

o ELZA – Qualität aus dem Schwarzwald

o HEINE Sitzkomfort

o HUBERT FELDKIRCHER – möbel.handwerk

o HÜSLER NEST – Gute Nacht. Guten Tag.

o Werk- und Wohnstätten der LEBENSHILFE

o MOIZI – Bewegt Sitzen

o ÖKO-CONTROL – Verband ökologischer Einrichtungshäuser

o RELAX – Natürlich schlafen. Besser leben.

o SIRA – Möbelmanufaktur

o SIXAY – its a keeper.

o TISCA – handmade rugs

o TREND_natur_ – Naturmöbel nach Maß

o VARIER Furniture

o WOLKENWEICH Polstermanufaktur

Alle Infos online unter www.raum-messe.de

Wer mehr Infos zur Fachmesse RAUM19 vom 14. bis 16.Januar 2024 im Deutschen Sport- und Olympia-Museum in Köln sucht, findet diese online unter www.raum-messe.de. Hier finden sich unter anderem detaillierte Informationen zu allen 17 Austellern, die besten Anreisemöglichkeiten zur Ausstellung (per Pedes, mit Öffis oder dem eigenen Auto) sowie eine Anmeldemöglichkeit für alle FachbesucherInnen. Übrigens: Die RAUM19 ist an allen Messetagen von 10:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.

Die VeranstalterInnen und Aussteller der RAUM19 freuen sich schon heute auf Ihren Besuch!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RELAX Natürlich Wohnen GmbH

Herr Manfred Kasper

Thurerweg 3

5162 Obertrum am See

Österreich

fon ..: +4366488622755

web ..: http://relax.eco

email : info@relax.eco

Zur Fachmesse RAUM19

2017 fand die erste RAUM19 – Fachmesse für Wohnen, natürlich und nachhaltig – statt. Veranstalter und Ausrichter der damals erstmalig stattfindenden Fachmesse waren und sind bis heute die Aussteller selbst. 2020 konnte man zur inzwischen 4. Fachmesse in Köln einladen. Nach der corona-bedingten dreijährigen Pause freut man sich nun über den Restart und die 5. Messeveranstaltung vom 14. bis 16. Januar 2024 im Deutschen Sport- und Olympia-Museum in Köln mit mittlerweile 17 ausstellenden Markenunternehmen und will damit quasi eine neue Ära für die RAUM19 ausrufen.

Zu RELAX Natürlich Wohnen GmbH:

Anfang 2000 sorgte die RELAX Natürlich Wohnen GmbH mit Sitz in Obertrum am See, rund 15 km nordöstlich der Mozartstadt Salzburg, mit der Präsentation des neuartigen und innovativen Bettsystems ‚Relax 2000‘ für eine ‚Revolution des Schlafens‘. Inzwischen zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Naturbettsystemen in Europa. Metallfreie Massivholzbetten, Bettsysteme und Matratzen, in überzeugender Qualität aus natürlichen Materialien gefertigt, sind die Basis der mehr als zwanzigjährigen Erfolgsgeschichte. Natürlich schlafen unter Berücksichtigung individueller ergonomischer Ansprüche machen das bewährte Relax 2000 Bettsystem zum Dauerbrenner. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit rund 900 Fachhändlern in Europa genießen bereits mehr als 250.000 Konsumentinnen und Konsumenten gesunden, erholsamen Schlaf.

Mehr unter www.relax.eco

Pressekontakt:

modicus Werbeagentur

Herr Markus Kasper

Margaretenplatz 2/2/28

1050 Wien

fon ..: +4366588622755

email : info@manfred-kasper.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum ein normaler Proteinshake nicht mehr ausreicht F3 Bohrungen über 2.0m bei 20,6% U3O8 innerhalb von 7,56% über 5,5m bei der JR-Zone entdecken stark anormale Bor-Gehalte im Sandstein bei Abschnitt A1B