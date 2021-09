Nachhaltige Mietwäsche für die Hotellerie: Servitex setzt auch in Österreich auf ökologischere Textilien

Der Verbund textiler Dienstleister kooperiert in Österreich mit VIENNA Textilservice, um der Hotellerie länderübergreifend ein vollumfänglich nachhaltiges Mietwäschekonzept anbieten zu können.

Im Zuge einer erweiterten Kooperation mit den benachbarten Staaten Österreich und Schweiz, arbeitet Servitex bereits seit fünf Jahren in Österreich erfolgreich mit VIENNA Textilservice zusammen. Das Familienunternehmen gehört in puncto Nachhaltigkeit zu den Marktführern in Österreich und setzt auf hohe nachhaltige Standards. Damit ermöglicht VIENNA Textilservice nun eine Erweiterung des nachhaltigen Mietwäschekonzepts von Servitex auch in Österreich.

„Wir freuen uns, dass VIENNA Textilservice über ein großes Engagement in Bezug auf Nachhaltigkeit verfügt. Somit können wir unter anderem unseren Hotelkunden, die in Österreich ebenfalls Hotels betreiben, den gleichen Standard bieten. Das wird tatsächlich sehr gut angenommen. Die hochwertige Biobaumwollbettwäsche wird außerdem durchaus von dem Hotelgast bemerkt und positiv aufgenommen“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Die Mitgliedsbetriebe der Servitex GmbH legen bereits seit mehreren Jahren verstärkt den Fokus auf Nachhaltigkeit. Schließlich haben sich die privat geführten Wäschereien vergangenes Jahr entschlossen, ihre Bettwäsche und Frotteehandtücher vollständig auf „Made in Green“ zertifizierte Produkte umzustellen. Hier werden die zentralen Prozesse des Spinnens, Webens, Färben und Nähens abdeckt.

Philip Nagel, Geschäftsführer von VIENNA Textilservice, ist überzeugt von dem Mietwäschekonzept seines Kooperationspartners aus Deutschland: „Wir dürfen uns innerhalb von Österreich sicher zu den Innovationsführern im Bereich nachhaltiger Textilien für die Hotellerie zählen. VIENNA Textilservice hat als erstes Wäschereiunternehmen im Jahr 2017 Biobaumwoll/Fairtrade zertifizierte Textilien am österreichischen Markt eingeführt. Innovativ und neu ist, dass der Polyesteranteil – für Kunden, die auf Bio-Fairtrade-Ware mit Mischgewebeanteil setzen – aus recyceltem Polyester gewonnen wird. Das ist nicht nur garantiert ehrlicher Umweltschutz, sondern reduziert auch das Neuplastik. Dieses spezielle Garn, welches ausschließlich von VIENNA Textilservice eingesetzt wird, lässt sich nach den Wünschen des Hotelkunden designen und ist sogar für den ,Deutschen Nachhaltigkeitspreis‘ nominiert.“

VIENNA Textilservice ist ein Familienbetrieb, der in dritter Generation von den Familienmitgliedern selbst geführt wird. Die Wiener Großwäscherei bearbeitet in Spitzenzeiten rund 35 Tonnen Wäsche am Tag. Ein Großteil der Hotelkunden befindet sich im Großraum Wien. Dadurch wird nicht nur eine hohe Lieferflexibilität garantiert: „Wir reduzieren somit den CO2-Abdruck des Transportes der Wäsche auf ein Minimum. Unsere Mietwäsche ist außerdem nach dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Durch das Verwenden unseres Mietwäschesystems leistet der Hotelier somit nicht nur ökologisch einen spürbaren Beitrag zum Schutze der Umwelt, sondern der Gast erlebt ein gesteigertes Schlaferlebnis. Auch aufgrund eines bedachter eingesetzten Waschmitteleinsatzes“, ergänzt Philipp Nagel.

