Nachhaltiger Winterurlaub im Hotel in Bayern

Winterurlaub in Bayern – entspannt anreisen und richtig gut relaxen im Thula Wellnesshotel Bayerischer Wald.

Lalling, Bayerischer Wald, Dezember 2023: Trübe Tage, triste Stimmung, angespannter Alltag. All dies sind die besten Warnzeichen, dass es Zeit wird eine Auszeit, oder einen Urlaub im Winter 2023/2024 zu planen! Das Thula Wellnesshotel Bayerischer Wald hat gerade neu die Pauschalen und Wellnesspakete überarbeitet und bietet ab zwei Übernachtungen Wellness und Urlaub mit Entspannungsgarantie. Das kleine Hotel liegt auf der Südseite des Bayerischen Waldes, nur 15 Minuten von Deggendorf in einmaliger Panorama-Lage am Berg, direkt am Wald. Die Anreise ist mit dem eigenen Auto empfohlen. Für e-Autos steht eine Ladestation zur Verfügung. Das Hotel hat insgesamt nur 45 Betten, davon haben neun Suiten einen eigenen Wellnessbereich mit Whirlpool und Infrarot-Sauna, Dampfbad, oder einer eigenen Sauna direkt am Waldrand. Für die Hotelgäste gibt es ein Schwimmbad, „Relaxpool“ genannt, das täglich 24 Stunden geöffnet hat. Im Saunabereich und auch im Außenbereich stehen insgesamt fünf Saunen zur Verfügung. Es gibt verschiedene Heizzeiten von 10.00 bis 22.00 Uhr. Für jeden Saunafreund sollte da die passende Zeit möglich sein. Auch wenn man aktiv ist und z.B. Winterwandern, oder Skifahren geht kann man auch am Abend noch die Annehmlichkeiten nutzen. Massagen von erfahrenen Physiotherapeuten, Reiki und Entspannungsanwendungen von der Wellness-Chefin Monika, sowie Beautyanwendungen runden das Programm ab. Gut Essen und Trinken? Klar, mit regionalen Zutaten, heimischen Bieren und Getränken und natürlich eine gute Weinauswahl. Was ist denn nun so nachhaltig an dem Hotel fragen wir den Eigentümer: „Unser Hotel ist in allen Bereichen auf Energieeffizienz ausgelegt. Der Hauptkörper des Hotels ist, man glaubt es kaum, schon 1967 in Betrieb gegangen. Dieses Gebäude wurde schon für über 20 Jahren mit einem Vollwärmeschutz versehen. Alle Zu- und Anbauten sind in nachhaltiger Holzständer-Bauweise aus heimischem Holz gebaut. Eine PV-Anlage versorgt uns bei guter Witterung mit fast 100% des benötigten Stroms und im Keller ergänzt die Heizung ein Blockheizkraftwerk das aus Flüssiggas Strom und gleichzeitig Wärme erzeugt. Hocheffizienz-Pumpen in der Heizung, sowie in der Wasseraufbereitung vom Hallenbad und Whirlpool gehören ebenso dazu!“ Auch neu ist die Homepage des Hotels. Unter www.thula-landhotel.de sind alle aktuellen Infos zu Preisen, Angebot und Pauschalen online, ebenso wie die Online-Reservierung.

Hotel-Geheimtipp in Bayern: 4 Sterne Wellnesshotel im Bayerischen Wald mit nur 45 Betten, idyllisch gelegen. Mit modernem Ambiente und atemberaubendem Panoramablick auf die Bayerwaldberge und in die Donauebene.

Man wählt aus einer Vielzahl von stilvollen Zimmern und exklusiven Suiten, die keine Wünsche offenlassen. Die luxuriösen Suiten verwöhnen mit privaten Wellnessbereichen und unwiderstehlichen Annehmlichkeiten rund um die Uhr. Ob gemütliche Doppelzimmer, großzügige Wellness-Suiten mit eigenem Dampfbad und Infrarotsauna, erfrischende Pool-Suiten mit Whirlpool oder die einzigartige Wald-Wellness-Suite mit privater Sauna im idyllischen Wald.

Das neu erweitere Restaurant lädt zu kulinarischen Höhepunkten ein. Man startet in den Tag mit einem reichhaltigen, erlesenen Frühstücksbuffet und lässt sich am Abend von unserem exquisiten Menü verwöhnen. Tagsüber steht eine vielfältige Auswahl an erfrischenden Getränken und köstlichen Snacks zur Verfügung.

Eine Welt voller Entspannung bietet das exklusive Hallenbad mit Infinity-Pool und erlesenen Saunabereich – ein wahres Refugium für die Gäste. Das rund um die Uhr geöffnete Schwimmbad mit seinen verschiedenen Wasserattraktionen bietet eine angenehme Wassertemperatur von 32°C.

Der Saunabereich bietet eine Vielzahl an erstklassigen Einrichtungen, darunter eine finnische Sauna, eine Salz-Bio-Sauna mit Infrarotsitzen, ein duftendes Aroma-Dampfbad und belebende Erlebnisduschen. Der Sauna-Ruheraum mit Panoramablick lädt zum Verweilen und Entspannen ein.

Als absolutes Highlight gilt der „Privat-Außen-Whirlpool“. Man genießt absolute Privatsphäre und einen traumhaften Ausblick bietet.

Im Wellnessbereich wird eine Vielzahl von hochwertigen klassischen und individuellen Massagen geboten. Top Urlaub in Wellness im Bayerischen Wald.

