Nachhaltiges Kupfer (Sustainable Copper): Verantwortungsvolle Kupferproduktion!

In Brixlegg betreibt man sogenanntes Copper Upcyling => nachhaltiges Kupfer!

Der systematische Abbau von Kupfer ist der Prozess, bei dem Kupfer aus natürlichen Vorkommen gewonnen wird. Dies geschieht in der Regel durch den Abbau von Kupfer-Erz, entweder durch Tagebau oder Untertagebau. Kupfer ist unverzichtbar in unserer modernen Welt und spielt immer wieder aufs Neue eine entscheidende Rolle bei einer Vielzahl von Industrieanwendungen, von der Konstruktion, über die Automotive-Branche bis hin zu Elektronikapplikationen. Der Abbau und die Produktion von Kupfer können jedoch Auswirkungen auf die Umwelt haben, darunter Zerstörung von Lebensräumen und Wasserverschmutzung. Nachhaltiges Kupfer (Sustainable Copper) ist Kupfer, das verwendet wird, um die Umwelt und die Ressourcen zu erhalten und zum langfristigen Wohl des Klimas beizutragen. Dies kann durch verschiedene Methoden erreicht werden, wie zum Beispiel den Einsatz von effizienteren Abbaumethoden und Aufforstung. Um mögliche Klimaschäden zu minimieren, ist es wichtig, Kupfer auf nachhaltige Weise zu verwenden, wie zum Beispiel durch Recycling. In Brixlegg geht man noch einen Schritt weiter, und betreibt ganz im Sinne des „Sustainable Copper“ (nachhaltiges Kupfer) sogenanntes Copper Upcyling.

