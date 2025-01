Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement: Neue Webinar-Reihe startet mit überwältigendem Interesse

Kostenfreies Webinar zu nachhaltigem Veranstaltungsmanagement

Das Interesse an nachhaltigem Veranstaltungsmanagement ist ungebrochen: Mehr als 100 Teilnehmende haben sich bereits für die Auftaktveranstaltung der neuen Webinar-Reihe von BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH und greenstorming GmbH angemeldet. Unter dem Motto „Theorie ist gut. Praxis ist besser.“ startet die kostenfreie Kick-Off-Veranstaltung am 29. Januar 2025.

„Die hohe Resonanz bestätigt den großen Bedarf an praxisnahem Wissen im nachhaltigen Veranstaltungsmanagement“, erklärt die Geschäftsführerin von BESONDERE ORTE Anke Stopperich. „Als Pioniere in diesem Bereich teilen wir unsere langjährigen Erfahrungen – sowohl die Erfolgsgeschichten als auch die wertvollen Learnings aus weniger erfolgreichen Ansätzen.“

Die Webinar-Reihe, die in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsexperten der Veranstaltungsagentur greenstorming durchgeführt wird, behandelt verschiedene Handlungsfelder des nachhaltigen Veranstaltungsmanagements. Dabei stehen konkrete Praxisbeispiele im Vordergrund. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in Best Practices, lernen aber auch typische Stolpersteine kennen und erfahren, wie diese umgangen werden können.

„Jede Veranstaltung ist einzigartig und bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich“, betont Cornelia Wiemeyer, Geschäftsführerin von greenstorming. „Genau dieser Komplexität tragen wir in unserer Webinar-Reihe Rechnung. Wir zeigen auf, wie individuelle Potenziale erkannt und genutzt werden können.“

Die kostenfreie Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, den 29. Januar 2025, von 12:00 bis 13:00 Uhr statt.

Interessierte können sich unter: gstoo.de/Lunch_and_Learn auch kurzfristig noch für das Online-Seminar anmelden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Besondere Orte

Frau Anke Stopperich

Pufendorfstraße 11

10249 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30 5268021 – 0

web ..: https://besondere-orte.com/de

email : marketing@besondere-orte.com

Über BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH

Die 2000 gegründete GmbH beschäftigt 70 Mitarbeitende und betreibt mehrere Veranstaltungsorte in Berlin, darunter das Umweltforum, das Tagungswerk und den Französischen Dom. 2024 wurden hier 191 Veranstaltungen mit insgesamt 38.796 Gästen durchgeführt. Seit 2021 gehören auch die Aussichtsplattform und das Restaurant Hugo & Notte am Französischen Dom zum Portfolio.

Das Unternehmen ist seit seiner Gründung der Nachhaltigkeit verpflichtet und war das erste Location-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das nach EMAS zertifiziert wurde. Zudem ist BESONDERE ORTE das erste Unternehmen, das nach Sustainable Berlin zertifiziert wurde und erreichte beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Messen und Veranstaltungen einen Platz unter den Top 3 der nachhaltigsten Unternehmen.

