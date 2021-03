Nachhaltigkeit als Chance: Green Tourism Camp 2021 begeisterte online über 100 Teilnehmende

Die Expertinnen und Experten sehen die Zukunft in einem verantwortungsvolleren Tourismus. Im Rahmen des Barcamps wurden auch innovative Lösungsansätze für die Branche erarbeitet.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt die Branche während der Corona-Pandemie und gewinnt in der Krise an Bedeutung. Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusbranche aus den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz tauschten sich daher zwei Tage lang zum Thema auf dem Green Tourism Camp aus. Das Barcamp für Nachhaltigkeit in Tourismus, Hotellerie, Veranstaltungsmanagement sowie der Zuliefererindustrie hat am 17. und 18. März 2021 dieses Mal virtuell stattgefunden. Die Organisatoren Suzann Heinemann, Anne Seubert und Wolf-Thomas Karl haben für das Event die Plattform Meetingland.de eingesetzt: Teilnehmende konnten somit live dabei sein und sich mit Hilfe einer innovativen Software interaktiv am Event beteiligen. Zum Abschluss des Green Tourism Camp gab es einen gemeinsamen Kochabend vor der Kamera, der von Arne Anker – Inhaber des Berliner Restaurants „Brikz“ – durchgeführt wurde.

Mit-Initiatorin Suzann Heinemann, Geschäftsführerin der GreenLine Hotels und InfraCert – Institut für Nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie, freute sich über den großen Zulauf: „Wir waren aufgrund der Pandemiesituation tatsächlich kurz davor, das Event abzusagen. Dann durften wir die Softwarelösung ,Meetingland‘ kennen lernen, die uns auf Anhieb begeisterte. Somit war es uns möglich, dieses interaktive Eventformat möglichst realistisch und persönlich abzubilden. Das fast ausschließlich positive Feedback der Teilnehmenden freute uns daher besonders.“

Mitorgansiatorin und Barcamp-Moderatorin Anne Seubert ist ebenfalls begeistert: „Es fällt schwer, dieser Pandemie etwas Positives abzugewinnen. Und doch: eine steile Lernkurve in Sachen Nachhaltigkeit gehört für viele Unternehmen und Akteure dazu. Das wurde bei unserem Green Tourismus Camp in den Anmeldezahlen sowie in der Menge und Tiefe der diskutierten Themen offenkundig. Das ein Online-Barcamp für diesen Austausch das ideale Format ist, auch!“

„Es war spannend zu sehen, wie aktiv die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich die zwei Tage eingebracht haben. Besonders interessant war auch die Auswahl der Themen oder die erarbeiteten Lösungswege in einigen Sessions. Man kann durchaus annehmen, dass die Corona-Pandemie das Bewusstsein für Nachhaltigkeit im touristischen Kontext gefördert hat. Auf der Kunden- und der Anbieterseite“, ergänzt Wolf-Thomas Karl, Inhaber Wolfstuch Alpine Residences Austria und Dozent für nachhaltigen Tourismus und Sportmanagement an der Hochschule Fresenius.

Zu den Themenschwerpunkten gehörten unter anderem die Reformierung der Unternehmenskultur, der Aufbau einer Community zum Austausch von aktuellen Entwicklungen und Erkenntnissen zu Nachhaltigkeit im Tourismus, die Vermarktung nachhaltiger Angebote und die Integrierung von Nachhaltigkeit in der Ausbildung von Fachkräften.

Als Partner und Sponsoren fungierten neben der Metro AG, Lieferant für Lebensmittel für kleinere und mittelgroße Unternehmen, unter anderem Swissfeel, einem Schweizer Anbieter für nachhaltige Matratzensysteme, die Hygiene, Komfort und Wirtschaftlichkeit verbinden, Greenpeace Energy, ein nachhaltiger Energieversorger in Form einer eingetragenen Genossenschaft, Wirelane, einem Anbieter von benutzerfreundlichen Ladestationen mit intuitiver Benutzeroberfläche, Desiretec, einem Technologieexperten zur Steigerung von Direktbuchungen im Hotel sowie Klimapatenschaft, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmen und andere Organisationen auf dem Weg in die nachhaltige Entwicklung zu begleiten. Klimapatenschaft sorgte außerdem dafür, dass das Green Tourism Camp vollständig klimaneutral durchgeführt wurde.

Bei dem Veranstaltungsformat eines Barcamps handelt es sich um eine Art „Unkonferenz“. Ablauf und Inhalte werden bei diesem Open-Space-Format von den Teilnehmenden bestimmt. Somit findet in der Regel ein dynamischer sowie wertvoller Erfahrungs- und Wissensaustausch untereinander statt. Für die Organisatoren steht hierbei die Erarbeitung von Lösungsansätzen zum Thema Nachhaltigkeit, Ökologie und Corporate Social Responsibility in der Touristik im Vordergrund.

Das kommende Green Tourism Camp ist vom 24. bis zum 26. November 2021 als Live-Event im Schwarzwald geplant.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Green Tourism Camp – Das Barcamp für Nachhaltigkeit im Tourismus.

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

Deutschland

fon ..: 0049 8651 7641422

web ..: https://greentourismcamp.com

email : info@greentourismcamp.com

Über das Green Tourism Camp:

Die Idee für dieses Barcamp entstand während eines fachlichen Austausches einiger in der Touristik tätigen Unternehmern. Bei einer Veranstaltung über das Thema Innovationen in der Branche kamen die Teilnehmer unter anderem zu der Erkenntnis, dass Innovationen grundsätzlich Veränderungen zur Folge haben – mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Umwelt, Menschen und Wirtschaftlichkeit. Vor diesem Hintergrund haben sich seinerzeit die Wirtschaftswissenschaftlerin und Hospitality-Expertin Brita Moosmann und Wolf-Thomas Karl, Dozent für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Fresenius, Inhaber der Manufaktur Wolfstuch und der Wolfstuch Alpine Residences Austria das „tourism go green CAMP 2011“ ins Leben gerufen. Später wurde das Event in das „Green Tourism Camp“ umbenannt und parallel zur DACH-Region auch in Skandinavien erfolgreich etabliert.

Für die derzeitigen Organisatoren Suzann Heinemann, Anne Seubert und Wolf-Thomas Karl, Partner, Sponsoren und den Veranstalter InfraCert GmbH stehen hierbei die Erarbeitung von Lösungsansätzen zum Thema Nachhaltigkeit in der Touristik im Vordergrund. Teilnehmen können Interessierte aus der Hotellerie, der Veranstaltungsbranche, von Verbänden, Organisationen, wissenschaftlichen Einrichtungen oder aus der Zulieferindustrie.



Pressekontakt:

L&T communications – PR for lifestyle and travel.

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstraße 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: 0049 8651 7641422

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Brigadier Gold: 29 historische Untertageminen auf Goldprojekt Picachos im Fokus