Nachhaltigkeit im Schlafzimmer

Wie unser Schlaf mit Nachhaltigkeit zusammenspielt

_Nachhaltigkeit ist heute ein „großes Wort“. Ein Begriff, der stetig an Bedeutung gewinnt und immer häufiger gehört, gelesen oder gesagt wird. Aber was bedeutet eigentlich nachhaltig, Nachhaltigkeit? In einfachen Worten ausgedrückt agieren wir Menschen nachhaltig, wenn wir unserer „Mutter Erde“ nicht mehr entnehmen, als sie auf natürliche Weise wieder herstellen kann. _

In einer anderen Definition erklärt sich Nachhaltigkeit darin, dass wir in unserem gegenwärtigen Leben nur so viel Ressourcen verbrauchen, dass auch künftige Generationen noch darauf zurückgreifen können. Damit ist auch gut zu verstehen, weshalb der Begriff Nachhaltigkeit in seinen Ursprüngen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Forstwirtschaft stand und steht. Wir sollten also unseren lebenswichtigen Wäldern nicht mehr Bäume entnehmen, als diese dort natürlich wieder nachwachsen.

Heute spielt nachhaltiges Handeln eine weit größere Rolle und steht in immer engerem Zusammenhang mit Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, die in sich eng vernetzt sind und immer mehr auch global zusammen spielen. So betrachtet ist also gut nachvollziehbar, dass heutzutage nahezu jedes Unternehmen zu nachhaltigem Denken und Handeln aufgefordert ist. Allerdings wird das Thema Nachhaltigkeit – gerade in der Wirtschaft – noch viel zu häufig vorwiegend zu Marketingzwecken „missbraucht“. Und dennoch: Immer mehr Unternehmen befassen sich ernsthaft mit der Thematik und finden Lösungsansätze für mehr Nachhaltigkeit in vielen Bereichen – von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, den Versand und den Vertrieb bis hin zu Personalressourcen und die Mitarbeiter-Gesundheit.

Nachhaltigkeit gilt für alle

Das bedeutet aber nicht, dass Nachhaltigkeit uns Bürgerinnen und Bürger, Konsumentinnen und Konsumenten nichts angeht. Wir sind die Gesellschaft und deshalb in Punkto Nachhaltigkeit ebenso gefordert. Wir nützen, brauchen – verbrauchen – die Umwelt und sollten deshalb besonders nachhaltig mit ihr umgehen. Wir – und zwar jeder einzelne von uns – müssen endlich umdenken und unser Leben nachhaltig gestalten und leben. Nur so können wir „Mutter Erde“ lebenswert erhalten. Für unsere Kinder, Enkelkinder und…

Dass sich dieser Beitrag mit der Thematik „Nachhaltigkeit im Schlafzimmer“ befasst, soll zeigen, dass eine nachhaltige Lebensweise sehr viele Bereiche unseres Alltags betrifft. Selbst im Schlaf – im Schlafzimmer – können wir Nachhaltigkeit leben und fördern damit unsere Gesundheit. Denn gesunder Schlaf ist wichtig.

Nachhaltig seit jeher

Der österreichische Naturbettenhersteller RELAX Natürlich Wohnen GmbH in Salzburg etwa zählt zu jenen Unternehmen, die der Nachhaltigkeit eine angemessene Bedeutung zukommen lassen – und zwar seit jeher, also seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren.

„Als holzverarbeitender Betrieb sind wir seit jeher nicht nur eng mit der Forstwirtschaft verbunden, sondern auch zu einem nachhaltigen Handeln verpflichtet“, erklärt Geschäftsführer Ing. Herbert Sigl jun. „Was damals vor allem für die Forstwirtschaft prägend war, kommt heute in immer mehr Geschäftsbereichen zum Tragen, weshalb die Nachhaltigkeit in unserem unternehmerischen Denken und Handeln stets im Fokus steht“.

Mit dieser Unternehmensstrategie eröffnet der Markenhersteller auch zigtausenden Konsumentinnen und Konsumenten europaweit nachhaltiger zu leben, indem man sich eben für nachhaltige Produkte entscheidet und sich sein Schlafzimmer nachhaltig – und gesundheitsfördernd – gestaltet.

So hält die Nachhaltigkeit Einzug in immer mehr Schlafzimmern

Tatsächlich ist es so, dass in Punkto guter, gesunder Schlaf heutzutage immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten auf die Kraft und Qualität der Natur setzen. Der Umgang mit der Natur – also unserer Umwelt – ist ein Kernelement der Nachhaltigkeit. Nur wenn wir nachhaltig – also verantwortungsbewusst, ressourcenschonend und rücksichtsvoll – mit der Natur umgehen können wir unseren Planeten auch für künftige Generationen lebenswert erhalten. Mit dem natürlichen und nachwachsenden Wertstoff Holz in unseren Schlafzimmern – etwa in Form von Massivholzbetten, Möbeln aus Massivholz statt Spanplatten – holen wir also auch viel Nachhaltigkeit dorthin.

Wirklich nachhaltig agiert aber nur, wer etwa als Produzent Wert auf Nachhaltigkeit in möglichst allen Produktbereichen legt, oder sich als gesundheitsbewusster Kunde nicht einzig auf ein Bett aus Massivholz beschränkt. Die Natur kann mehr, hat mehr und begleitet unser nachhaltiges Handeln.

Darf’s ein Bisschen mehr sein

Aber natürlich: Die RELAX Natürlich Wohnen GmbH unterstreicht ihre Nachhaltigkeit etwa auch mit ihrem breiten Angebot an Matratzen aus 100 % Naturlatex. Naturlatex wird aus dem Saft des tropischen Gummibaumes gewonnen, der von diesem kontinuierlich (nach-)produziert wird. Die Gewinnung erfolgt ausschließlich auf kontrollierten Plantagen, die Verarbeitung zum Matratzenkern geschieht ohne synthetische Zusatzstoffe. Dies gilt auch für die beliebten RELAX Naturlatex-Kissen.

Auf Nachhaltigkeit setzt RELAX auch bei den Matratzenbezügen, Matratzenauflagen und Bezügen für Kissen und Decken. Mit verarbeiteten Rohstoffen wie Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, Schafschurwolle oder auch dem natürlich erzeugten Tencel-Gewebe.

Wie weit auch immer man gehen will: Mit mehr Natur im Schlafzimmer kann man das Schlafklima optimieren, die Qualität des Schlafs verbessern und damit der Gesundheit etwas Gutes tun. Gleichzeitig leistet man einen bedeutenden Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit für Umwelt und Gesellschaft.

So harmoniert gesunder Schlaf mit der Nachhaltigkeit

Führt man die gesamte Bandbreite an nachhaltigen Unternehmensperspektiven – die hier nur auszugsweise erwähnt sind – des österreichischen Markenherstellers RELAX Natürlich Wohnen GmbH zusammen, zeigt sich, weshalb die Nachhaltigkeit in immer mehr Schlafzimmern Einzug hält. Oder – besser gesagt – weshalb der gesunde Schlaf zusehends enger mit nachhaltigem Denken und Handeln harmoniert. Mehr als 250.000 Konsumentinnen und Konsumenten europaweit vertrauen inzwischen auf die nachhaltigen Produkte des Naturbettenherstellers aus Salzburg und beweisen damit auch selbst ein gutes Stück nachhaltiger Lebensweise. „Eine wunderbare Harmonie an Nachhaltigkeit“, sieht darin nicht nur Geschäftsführer Ing. Herbert Sigl jun.

