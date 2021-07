Nachhaltigkeit in Rechenzentren

Vier-Stufen-Plan zur Bewältigung von Klima-Herausforderungen

Mit dem Energiehunger der digitalen Transformation rückt das Thema Nachhaltigkeit wieder ganz nach oben auf die Agenda, sei es in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder im Gebäudesektor. Eine Schlüsselrolle kommt jedoch der IT- und Rechenzentrumsbranche zu. Prognosen des Tech-Unternehmens Schneider Electric zufolge, werden bis 2035 rund 8,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs auf die IT entfallen – im Jahr 2021 waren es noch 5 Prozent. Und ein Großteil dieser Nachfrage wird über Rechenzentren abgedeckt.

RZ-Betreiber stehen daher mehr und mehr unter Zugzwang, nachhaltige Strategien für eine grüne Zukunft zu entwickeln. Zahlreiche Cloud- und Colocation-Dienstleister sind diesen Schritt bereits gegangen und haben sich ambitionierten Umweltzielen verschrieben. Eine Studie von Schneider Electric und 451 Research bestätigt die hohe Relevanz dieser Entwicklung. So zeigt die Umfrage unter mehr als 800 globalen RZ-Betreibern, dass 97 Prozent der Kunden nach vertraglichen Nachhaltigkeitsverpflichtungen fragen.

Die Studie zeigt aber auch, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht auf eigene Faust angegangen werden sollte, sondern in enger Zusammenarbeit mit der gesamten RZ-Branche. Für viele ist dies leichter gesagt als getan. Wie also können Rechenzentrumsbetreiber die Klima-Herausforderungen bewältigen?

Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Solution Insights Blog unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/datacenter/why-datacenters-must-become.jsp

Über den Solution Insights Blog von Schneider Electric

Im Solution Insights Blog finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric.

