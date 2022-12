Nachlese Zukunftsforum – Die PraxisAnleitung Online-Tagung für Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter

Fachlich fundierte Ausbildungsphasen benötigen Zeit. Es sind wertvolle Jahre zum Lernen, zum Anwenden und für ein tieferes Verständnis gegenüber der Praxis.

Beim digitalen Zukunftsforum stellte der diplomierte Psychologe Thomas Eckardt als Berater von Entscheidungsträgern und Unterstützer der Sozialbranche ein wertvollen Webinarbeitrag zum Zukunftsthema Praxisanleiter bereit. Im Mittelpunkt stand die Frage nach einer sozialen und psychologischen Innovation von Rahmenbedingungen im Ausbildungszeitraum des Pflegeberufes. Unter dem Motto „Pflegeberufe im Spannungsfeld zwischen Traumberuf und Albtraum“ hat das Zukunftsforum mit dieser Themenauswahl einen aktuell sehr empfindlichen Nerv der Branche getroffen.

Systemrelevante, verborgene Schätze

Pflegeschüler haben viel Leistungs- und Motivationspotenzial. Das zeigt unter anderem die hohe Bereitschaft unter den Auszubildenden, ihre Aufgaben in jedem Segment zu 100 Prozent erfüllen zu wollen – immer und überall. Das Problem: Vorhandene Leistungspotenziale werden viel zu selten abgerufen. Störfaktoren in den Ausbildungsphasen können aufgrund enger Personalstände nicht eliminiert werden. Unzureichende Feedbacks führen zu noch mehr Belastung, statt dazu, der Freude am Arbeitsplatz mit Motivation zu begegnen. Die Rahmenbedingungen sind alles andere als ideal und dieser Umstand macht das Zukunftsforum deutlich.

Studierende und Pflegeschüler auf der Suche nach Unterstützung

Der Diskurs um mehr nachhaltige Eingliederungshilfen in sozialen Pflegeberufen dringt in alle gesellschaftlichen Bereiche vor. Corona-bedingt gilt es personelle Ressourcen bereitzustellen, die in Form der Pflegeschüler unter möglichst positiven Vorzeichen in den Pflegedienstleistungssektor integriert werden.

Die impulsgebende digitale Veranstaltung suchte den innovativen Austausch von psychologischer Kernkompetenz unter Rücksichtnahme auf die pflegerelevanten Ausbildungsthemen. Ein interessanter Einblick in die Führungsmechanismen von leitenden Fachkräften sowie Chancen und Möglichkeiten, die Top-Pfleger:innen der Zukunft auszubilden.

Pflegeausbildung im Spannungsumfeld

Systemrelevant: Pflegeschüler unterstützen und motivieren

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



