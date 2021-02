NACHWELT 2018 – Dramatischer Endzeit-Horror-Roman

Menschen erfahren in Georg Bruckmanns packendem, dystopischen Roman „NACHWELT 2018“, wie weit sie gehen werden, um zu überleben.

Der 3. Weltkrieg hat die Welt in ein postapokalyptisches Trümmerfeld verwandelt. Die wenigen Überlebenden haben sich in kleinen Gemeinschaften zusammengefunden. Sie leben in Ruinen und suchen in dem verwüsteten Wasteland nach Wasser und Nahrung. Marodierende Banden, verwilderte Tiere, tödliche Strahlung und das teuflische Vermächtnis des Krieges sind nur einige der Gefahren, denen sie sich stellen müssen. Oft sind andere Menschen in diesem Szenario die größte Gefahr, der man über den Weg laufen kann. In Rom schart ein wahnsinniger Priester Anhänger um sich und sein Einfluss hat sich bereits bis in den Rest von Europa ausgebreitet. Seine Jünger morden und brandschatzen im Namen eines irren Evangeliums, und nur wenige haben noch die Kraft, sich seinen Schergen in den Weg zu stellen.

Inmitten von Anarchie, Verzweiflung und Verfall entbrennt in dem spannenden Roman „NACHWELT 2018“ von Georg Bruckmann ein dramatischer Konflikt, dessen Ausgang das Schicksal der Menschheit bestimmen wird. Leser, die epische Endzeit-Stories und Dystopien geradezu verschlingen und auch packende Action lieben, sind mit Bruckmanns Roman an der richtigen Lektüreadresse. Darüber hinaus erforscht die postapokalyptische Buchreihe für Fans der niederdrückenden Düsternis von Dmitri Gluchowskis Metro-Romanen menschliche Abgründe und zeigt, wie tief diese wirklich sein können. Auch Freunde stoischer, grimmiger Anti-Helden am Rande der Zurechnungsfähigkeit werden auf den Seiten dieses Romans viel Lesefeude finden.

„NACHWELT 2018" von Georg Bruckmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15439-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

