Nackenlautsprecher für einen perfekten, natürlichen, Raumklang – MusicMan® Soundneck Nackenlautsprecher BT-X50

Mit dem MusicMan® Soundneck Nackenlautsprecher BT-X50 präsentiert TECHNAXX zum Jahresanfang einen neuartigen, tragbaren Lautsprecher für ein barrierefreies Sounderlebnis.

Der komfortable Nackenlautsprecher verbindet ein hochwertiges Klangerlebnis mit Mobilität in einem attraktiven Design. Über Bluetooth kann der MusicMan® Soundneck Nackenlautsprecher BT-X50 mit dem Smartphone oder einer Audioquelle nach Wahl verbunden werden und ermöglicht so Mobilität und Barrierefreiheit, ideal für Sport-oder Freizeitaktivitäten oder auch für ein persönliches Fernseherlebnis ohne sich dabei von der Außenwelt auszuschließen. Durch das eingebaute Mikrofon kann der tragbare Lautsprecher auch als kabellose Freisprechschaltung verwendet werden.

Der Soundneck Nackenlautsprecher BT-X50 ruht auf den Schultern des Benutzers und erzeugt mithilfe von 2 Lautsprechern mit 2*3W (6W RMS) ein perfektes Sounderlebnis für einen natürlichen Raumklang.

„Anstatt Musik wie herkömmliche Lautsprecher zu isolieren, lenkt der Nackenlautsprecher die Musik mit einem Wrapping-Effekt in die allgemeine Richtung der Ohren und ermöglicht sowohl mit Ihrer Musik als auch der Umwelt präsent zu sein,“ erklärt Luca Schatt, Produktmanager bei TECHNAXX.

Der 500mAh-Lithium-Polymer-Akku mit 3,7V sorgt für eine Wiedergabezeit von ~4 Stunden (max. VOL) und bis zu ~27 Stunden bei Verwendung im Stand-by Modus. Auf der Oberfläche befindet sich die Taste für die Grundfunktion wie An- und Ausschalten. Anschlüsse DC 5V, AUX-in Anschluss sowie SD-Kartenschlitz sind an der Außenseite in dem formschönen Design integriert. Der tragbare Lautsprecher mit einem Gesamtgewicht von 256 g, misst ca 246 cm in der Länge, 208 cm in der Breite, 41 cm in der Höhe und ist aus einem hochwertigen Silikongehäuse, Schutzklasse gemäß IP- X5 nahtlos geformt. Damit ermöglicht der komfortable Nackenlautsprecher eine hohe Flexibilität und passt sich der Schulterform perfekt an.

TECHNAXX Deutschland GmbH & Co.KG (inhabergeführt) wurde 2003 in Frankfurt am Main gegründet. Als Hersteller von Lifestyleprodukten wie elektronischen Multimediaprodukten, Audiosystemen, Speichermedien und Zubehör gehören zum Grundprinzip des Unternehmens frühzeitig, zuverlässig und flexibel auf die Kundennachfragen zu reagieren. Im Produktprogramm sind auch viele Eigenmarken, wie z.B. MusicMan® und FireMat®. Das Preis-Leistungsverhältnis ist fair, und die Speichermedien haben immer attraktive Tagespreise. Durch die ständige Erweiterung des Technaxx® Sortiments wird Aktualität am Markt garantiert.

