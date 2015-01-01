Nadine Oberherr (ex FGS) leitet neuen Bereich „Tax Controversy & Steuerstrafrecht“ bei 3S.tax

3S.tax erweitert Beratungsangebot: Mit Nadine Oberherr stärkt 3S.tax ihre Kompetenz im Steuerstrafrecht und verbindet digitale Steuerberatung, Datenkompetenz und strategische Erfahrung.

3S.tax Steuerberatung – Spieckermann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB baut Beratung im Rahmen des Steuerstrafrechts aus: Nadine Oberherr wechselt von Flick Gocke Schaumburg (FGS) zu 3S.tax und leitet neuen Bereich „Tax Controversy & Steuerstrafrecht“

Die 3S.tax Steuerberatung – Spieckermann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB erweitert ihr Leistungsportfolio um den neuen Geschäftsbereich „Tax Controversy & Steuerstrafrecht“ mit klarem Fokus auf E-Commerce, digitale Geschäftsmodelle und internationale Strukturen.

Mit Nadine Oberherr gewinnt die Kanzlei eine hochqualifizierte Steuerberaterin, die über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der steuerstrafrechtlichen Beratung verfügt – zuletzt als assoziierte Partnerin bei Flick Gocke Schaumburg, einer der führenden Kanzleien Deutschlands im Steuer- und Wirtschaftsrecht.

II.

Steuerstrafrecht trifft Digitalisierung: Neue Risiken im E-Commerce

Die zunehmende Digitalisierung des Handels, grenzüberschreitende Lieferketten und automatisierte Plattformstrukturen führen zu immer komplexeren steuerlichen Fragestellungen. Besonders im Onlinehandel, Marktplatzvertrieb und Versandhandel entstehen unbemerkt Deklarationsfehler, Datenlücken und Compliance-Risiken, die nicht selten steuerstrafrechtliche Relevanz entfalten.

Fehlerhafte OSS-Registrierungen, falsche Umsatzsteuer-Zuordnungen oder lückenhafte Buchhaltungsdaten können schnell in Betriebs- oder Steuerfahndungsprüfungen münden.

„Im E-Commerce sehen wir häufig dieselbe Kette: komplexe Datenflüsse, kleine Schnittstellenprobleme und dadurch entstehende Deklarationsfehler – und dann sehr schnell großer Druck“, erklärt Jan Philip Spieckermann, Steuerberater und Partner der Kanzlei.

„Mit Nadine Oberherr verbinden wir Top-Erfahrung aus Großverfahren mit unserer digitalen E-Commerce-DNA. Genau das brauchen Mandanten, die zwischen Technik, Finanzverwaltung und Rechtssicherheit navigieren müssen.“

Mit der neuen Spezialisierung reagiert 3S.tax auf ein steigendes Beratungsbedürfnis: Unternehmen im E-Commerce benötigen zunehmend integrierte Steuerberatung, die nicht nur digital und prozesssicher arbeitet, sondern auch strafrechtlich und strategisch erfahren ist, wenn es zu Prüfungen oder Ermittlungen kommt.

Präzision, Strategie und Verhandlungsgeschick – das Profil von Nadine Oberherr

Nadine Oberherr steht für strategische Tiefe, fachliche Exzellenz und Ruhe auch in hochkomplexen Verfahren.

Sie leitete bei Flick Gocke Schaumburg über ein Jahrzehnt steuerstrafrechtliche Mandate und war dort verantwortlich für außerordentlich große und sensible Fälle.

Ihre Arbeit reichte von der Erstellung strafbefreiender Selbstanzeigen und Nacherklärungen über die Verhandlung tatsächlicher Verständigungen bis hin zur Führung von Betriebsprüfungen im internationalen Kontext.

„Steuerstrafrecht bedeutet Verantwortung – juristisch und menschlich“

Für Nadine Oberherr steht der Mensch im Mittelpunkt.

„Steuerstrafrechtliche Verfahren sind nie nur Zahlen und Paragrafen. Sie sind immer auch emotional, wirtschaftlich und persönlich anspruchsvoll. Entscheidend ist, ruhig zu bleiben, die Fakten vollständig zu durchdringen, materiell rechtlich nach allen Regeln der Kunst zu verteidigen und vorausschauend zu kommunizieren“, so Nadine Oberherr.

„Mein Ziel ist es, Risiken früh zu erkennen, Verfahren transparent zu gestalten und Lösungen zu entwickeln, die rechtlich wie wirtschaftlich tragfähig sind.“

Sie beschreibt ihren Arbeitsstil als lösungsorientiert, pragmatisch, stressresistent, gründlich und kreativ. Ihre Erfahrung zeigt: Erfolgreiche Verständigungen entstehen nicht durch Konfrontation, sondern durch Vorbereitung, Struktur und Klarheit.

Neue Einheit: „Tax Controversy & E-Commerce“ bei 3S.tax

Mit dem neuen Fachbereich „Tax Controversy & E-Commerce“ bietet 3S.tax ein einzigartiges Beratungsangebot, das Steuerstrafrechtsberatung und klassische Steuerberatung mit digitaler Prozesskompetenz verbindet.

Das Leistungsspektrum umfasst:

o Beratung und Begleitung in Steuerstrafverfahren, inkl. Mitwirkung bei Verteidigung, Verständigung und Kommunikation mit Finanzbehörden, der Steuerfahndung und Straf- und Bußgeldsachenstellen

o Selbstanzeigen und Nacherklärungen in den Bereichen Einkommen-, Umsatz- Erb-/Schenkungsteuer, im Bereich des Außensteuerrechts, der Lohn- und Kapitalertragsteuer

o Begleitung von Betriebs- und Steuerfahndungsprüfungen

o Aufarbeitung von Compliance-Verstößen im E-Commerce (OSS, Lieferschwellen, Umsatzsteuer, Plattformdaten)

o Interne Untersuchungen und Datenanalysen zur Risikoerkennung

o Einrichtung von Tax-Compliance-Systemen zur dauerhaften Vermeidung von Haftungsrisiken

Damit schließt 3S.tax eine Lücke zwischen klassischer Steuerstrafverteidigung und moderner Steuerberatung.

„Wir wollen Verfahren nicht nur beenden, sondern verstehen – und dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholen“, sagt Spieckermann.

„Das gelingt nur, wenn steuerliche Prozesse, Datenflüsse und Menschen zusammen gedacht werden.“

III.

Über Nadine Oberherr

Nadine Oberherr ist Steuerberaterin mit über zehn Jahren Erfahrung im Steuerstrafrecht und in der Führung komplexer Mandate.

Nach ihrer Tätigkeit bei Flick Gocke Schaumburg bringt sie ihre Expertise nun bei 3S.tax Steuerberatung – Spieckermann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB ein.

Sie steht für eine lösungsorientierte, sachliche und vertrauensvolle Beratungskultur – mit dem Anspruch, auch in herausfordernden Situationen Ruhe, Klarheit und Struktur zu schaffen.

Über 3S.tax Steuerberatung – Spieckermann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB

3S.tax ist eine digitale Steuerberatungskanzlei mit Sitz in Wuppertal, spezialisiert auf E-Commerce, Umsatzsteuer, Prozessautomatisierung und digitale Compliance-Strukturen.

Die Kanzlei kombiniert technische Datenkompetenz, strategische Steuerberatung und persönliche Mandatsführung.

Mit dem neuen Bereich Tax Controversy & Steuerstrafrecht positioniert sich 3S.tax als Ansprechpartner für Unternehmen, die digital handeln, international wachsen und steuerlich sicher agieren wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

3S.tax Steuerberatung – Spieckermann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB

Herr Jan Spieckermann

Nöllenhammerweg 29

42349 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 021268599666

web ..: https://www.3s.tax

email : j.spieckermann@3s.email

Über 3S.tax Steuerberatung – Spieckermann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB

3S.tax ist eine digitale Steuerberatungskanzlei mit Sitz in Wuppertal. Die Kanzlei berät nationale und internationale Unternehmen mit Schwerpunkt auf E-Commerce, Umsatzsteuer, Prozessautomatisierung und digitale Compliance-Strukturen.

Im Fokus steht die Verbindung aus moderner Technologie, fachlicher Exzellenz und persönlicher Beratung. Durch datengetriebene Prozesse und automatisierte Systeme schafft 3S.tax effiziente, transparente und zukunftssichere Lösungen.

Das Team um Steuerberater Jan Philip Spieckermann steht für digitale Kompetenz, strategisches Denken und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Pressekontakt:

3S.tax Steuerberatung – Spieckermann & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB

Herr Jan Spieckermann

Nöllenhammerweg 29

42349 Wuppertal

fon ..: 021268599666

email : j.spieckermann@3s.email

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dr. Atila Erfahrungen: Warum Patienten in Düsseldorf auf Präzision und Natürlichkeit setzen Zuverlässige Datenträger- und Festplattenentsorgung in Oldenburg mit ProCoReX Europe GmbH