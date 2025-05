Nächste Silberfusion: Explorations- und Entwicklungsfirma mit rund 246 Mio. Unzen Silberäquivalent entsteht!

Silver47 und Summa Silver gehen zusammen! Es entsteht eine auf hochgradige US-Silberprojekte fokussierte Gesellschaft mit mehr als 240 Mio. Unzen Silberäquivalent!

Erst dieses Wochenende wurde in der Silberbranche bekannt, dass Pan American Silver die Übernahme von Wettbewerber MAG Silver für rund 2,1 Mrd. USD plant. Jetzt wird brandaktuell ein weiterer, unserer Ansicht nach ebenfalls sehr aussichtsreicher Zusammenschluss in der Silberbranche gemeldet, wenngleich dieses Mal zwei Explorer / Entwickler fusionieren und nicht zwei Produzenten. Auf jeden Fall entsteht durch den Zusammenschluss von Silver47 Exploration (WKN A408EQ / TSXV AGA) und Summa Silver (WKN A2P4EE / TSXV SSVR) – zwei „Goldinvest.de-Firmen“ – eine Gesellschaft mit insgesamt 246 Mio. Unzen Silberäquivalent in den Kategorien angezeigt sowie geschlussfolgert!

Das ist aber nur der Anfang! Zusammen wollen die beiden Unternehmen nämlich das geteilte Ziel vorantreiben, durch eine weitere Konsolidierung in der Branche sowie zusätzliche Entdeckungen Silberäquivalentvorkommen von 1 Milliarde Unzen oder mehr zu erreichen!

Auf jeden Fall gibt es zahlreiche Gründe, die für die Zusammenführung von Silver47s Red Mountain-Projekt in Alaska mit Summas Hughes-Projekt in Nevada und dem Mogollon-Projekt in New Mexico sprechen. So nämlich entsteht ein Portfolio äußerst vielversprechender, auf hochgradiges Silber konzentrierter Projekte in den USA und die neue Gesellschaft dürfte angesichts ihrer Größe, des größeren Umfangs der bekannten und potenziellen Vorkommen sowie der noch stärkeren Ausrichtung auf Silber für Anleger noch einmal attraktiver sein.

Konsolidiert nämlich verfügt die neue Gesellschaft über Ressourcen von 10 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq) in der Kategorie angezeigt bei durchschnittlich 333 g/t AgEq sowie von 236 Mio. Unzen AgEq beit 334 g/t AgEq in der Kategorie geschlussfolgert. Das beträchtliche Wachstumspotenzial der drei US-Projekte richtetet nach Ansicht des Managements von Silver47 und Summa Silver das neue Unternehmen für eine beschleunigte Exploration aber auch eine schnellere Entwicklung in Richtung Silberproduktion aus.

Deutliche Unterbewertung zur Peer Group

Man rechnet zudem vor, dass die fusionierte Firma derzeit am Markt gerade einmal mit 0,19 USD pro Unze Silberäquivalent (Unternehmenswert pro Unze, EV/oz) bewertet wird, wenn man pro Forma die angezeigten und geschlussfolgerten Ressourcen zusammen heranzieht. Das bedeutet erhebliches Potenzial auf eine Neubewertung gegenüber vergleichbaren Wettbewerbern, das durch systematische Exploration, Ressourcenwachstum und strategische Akquisitionen realisiert werden soll.

Neue Gesellschaft mir starker Cash-Position

Silver47 und Summa Silver versprechen sich durch ihren Zusammenschluss und die daraus zu erwartende, höhere Marktkapitalisierung, von einer größeren Sichtbarkeit und verbessertem Zugang zu Kapital zu profitieren, gerade auch bei institutionellen Investoren, die sich an hochgradigen Silberprojekten in den USA engagieren wollen! Zumal die neue Gesellschaft über eine gute Aktienstruktur verfügen wird, sowie bereits jetzt auf Unterstützung von so renommierten Investoren wie Herrn Eric Sprott und Crescat Capital setzen kann. Abgesehen davon wird das fusionierte Unternehmen mit einer hohen Cash-Position von 10 Mio. CAD starten. Hinzu kommt noch der Nettoerlös eines Angebots von Summa Silver „Subscription Receipts“ (Details gibt es in der Pressemitteilung des Unternehmens), das der New Co. noch einmal rund 5 Mio. CAD brutto in die Kasse spülen könnte.

Die zukünftige Gesellschaft, um beim Thema Finanzen zu bleiben, sollte zur Freude der Aktionäre voraussichtlich von reduzierten Verwaltungs- und Gemeinkosten, Kosteneinsparungen sowie priorisierten Arbeitsprogrammen und Vermögenswerten profitieren, die eine mögliche Neubewertung vorantreiben könnten. Dabei dürfte auch helfen, dass das kombinierte Team der neuen Silver47 – so wird die fusionierte Gesellschaft heißen, während Summa Silver vom Markt verschwindet – sowohl im Board of Directors als auch Management-Team über Mitglieder mit umfassender Erfahrung in den Kapitalmärkten aber auch mit großer technischer Expertise verfügen wird. Geleitet wird die neue Gesellschaft von Gary Thompson als Executive Director und Galen McNamara als CEO.

Auf Aktionärsseite werden nach Abschluss des Deals, der für das dritte Quartal dieses Jahres geplant ist, die Altaktionäre von Silver47 – vor Abschluss der erwähnten Finanzierung – rund 56% und die bisherigen Aktionäre von Summa Silver ungefähr 44% der ausstehenden Aktien von Silver47 halten.

Die Projekte, die in die neue Firma eingebracht werden, müssen wir den Lesern von Goldinvest.de nicht mehr vorstellen. Wer aber dennoch Hintergrundinformationen benötigt, findet sie auf den Profilseiten von Summa Silver https://goldinvest.de/unternehmen/summa-silver-corp/ und Silver47 Exploration https://goldinvest.de/unternehmen/silver47-exploration/.

Fazit: In Zeiten, da es trotz hoher Metallpreise für viele Explorationsgesellschaften nach wie vor schwierig ist, sich frisches Capital zu besorgen, betrachten wir den Zusammenschluss von Silver47 und Summa Silver schon allein aus diesem Grund als positiven Schritt, da als größeres Unternehmen die zukünftige Kapitalbeschaffung wohl leichter fallen dürfte. Auch wenn die neue Gesellschaft finanziell sowieso erst einmal gut aufgestellt sein wird. Wir denken wie das Management, dass durch den Zusammenschluss das weitere Wachstum beschleunigt werden könnte, unter anderem auch durch, wie in der heutigen Mitteilung in Aussicht gestellt, strategische Fusionen und/oder (Projekt-) Akquisitionen! Wir sind sehr gespannt auf die neue Silver47 und bleiben natürlich für Sie am Ball!

