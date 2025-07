Nähen mit Glitzer – Pummeleinhorn meets Schnuckidu

Pummeleinhorn meets Schnuckidu – Ab sofort gibt es Pummeleinhorn Stoffe für den Nähtisch!

Mit Schnuckidu – Stoffe & Kurzwaren haben wir einen zauberhaften neuen Lizenzpartner an unserer Seite. Das kreative Unternehmen aus Deutschland ist bekannt für seine liebevoll ausgewählten Stoffe, detailverliebte Stoffpanele und hochwertiges Nähzubehör – ab sofort gibt es dort exklusive Pummeleinhorn Designs zum Vernähen und Verlieben!

Ob Du schon ein Nähprofi bist oder gerade erst mit dem Schneidern beginnst: Die hochwertigen Produkte lassen Nähherzen höher schlagen!

* Wunderschöne Stoffe & Kombistoffe mit den beliebtesten Charakteren aus der Glitzerwelt.

* Niedliche Bügelbilder für Shirts, Taschen, Hoodies oder was dir sonst so einfällt.

* Hochwertige Stoffpanele, mit denen Du im Handumdrehen einzigartige Kleidung oder süße Kissen zaubern kannst – perfekt alle, die sich ein Stück Magie in den Alltag holen möchten.

Jedes Design wird mit ganz viel Liebe entwickelt – bunt, verspielt und mit dem typischen Pummeleinhorn Charme. Ob regenbogenbunte Träume, Knusperkekse oder kleine Alltagshelden: Mit unseren Stoffen kannst Du deine eigene magische Glitzerwelt entstehen lassen, ganz nach deinem Geschmack.

Wir freuen uns riesig auf diese kreative Reise mit Schnuckidu!

Pummeleinhorn und die Glitzerwelt sind ein farbenfrohes, magisches Universum mit über 30 liebenswerten Charakteren, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Seit 2016 ist daraus eine vielseitige Marke mit über 350.000 Fans und einer bunt gefächerten Community entstanden. Neben zauberhaften Hörspiel-Abenteuern bietet Pummeleinhorn eine große Produktpalette in Zusammenarbeit mit über 20 namhaften Lizenzpartnern – von Kuscheltieren und Heimtextilien bis zu Spielen und Pferdezubehör. Mit über 1,5 Millionen Aufrufen pro Monat auf Social Media ist Pummel & Friends eine magische Plattform für alle, die Humor, Freundschaft, Toleranz und Body Positivity feiern.

