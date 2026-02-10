Nährstoffmangel durch vegane Ernährung?

Warum das beliebteste Argument gegen pflanzliche Kost einer wissenschaftlichen Prüfung kaum standhält

Einleitung: Ein Argument, das alle kennen

Wer sich vegan ernährt, hört früher oder später denselben Satz: „Aber Du bekommst doch nicht genug Nährstoffe!“ Dieses Argument begegnet mir als Professor für Ernährungsmedizin täglich – in der Klinik, in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen und in öffentlichen Diskussionen. Es klingt auf den ersten Blick plausibel: Wer ganze Lebensmittelgruppen weglässt, muss doch zwangsläufig etwas verpassen, oder?

Die Antwort lautet: So einfach ist es nicht. Das Nährstoffmangel-Argument wird in der öffentlichen Debatte übertrieben, selektiv eingesetzt und häufig ohne jede Kenntnis der tatsächlichen Datenlage vorgebracht. Dieser Artikel räumt mit den gängigsten Missverständnissen auf – sachlich, verständlich und auf Basis aktueller Forschung.

Vitamin B12 – Der einzige wirklich kritische Punkt

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Vitamin B12 muss bei veganer Ernährung supplementiert werden. Daran führt kein Weg vorbei, und kein seriöser Ernährungswissenschaftler bestreitet das. B12 wird von Mikroorganismen produziert und kommt in der Natur vor allem in tierischen Produkten in relevanten Mengen vor.

Hier endet jedoch oft das Wissen – und hier beginnt ein weit verbreiteter Denkfehler.

Der Umweg durch die Kuh

Was die meisten Menschen nicht wissen: Auch in der konventionellen Tierhaltung wird B12 längst supplementiert. Die industriell gehaltenen Tiere nehmen B12 nicht mehr ausreichend über ihre natürliche Ernährung auf – sie erhalten es über angereicherte Futtermittel oder direkte Injektionen. Wenn Sie also ein Steak essen und glauben, „natürliches“ B12 aufzunehmen, dann haben Sie lediglich den Umweg über das Tier gewählt. Sie schicken das Supplement quasi durch eine Kuh, bevor es auf Ihrem Teller landet.

Das ist keine Kritik an der Tierhaltung per se – es ist schlicht eine Tatsache, die das verbreitete Narrativ vom „natürlichen B12 aus Fleisch“ relativiert. Ob Sie ein B12-Präparat direkt einnehmen oder es über den Umweg eines Tieres aufnehmen: Am Ende ist es dasselbe Molekül.

Der blinde Fleck: Nährstoffmängel bei Mischköstlern

Nun zum eigentlichen Kern des Problems. Das Argument „Veganer haben Nährstoffmängel“ suggeriert, dass Fleischesser automatisch gut versorgt seien. Das Gegenteil ist häufig der Fall.

Vitamin D – Der universelle Mangel

Vitamin-D-Mangel ist in Mitteleuropa ein Massenphänomen – unabhängig von der Ernährungsform. Studien zeigen, dass je nach Region und Jahreszeit zwischen 40 und 80 Prozent der Bevölkerung unterversorgt sind. Ob jemand täglich Fleisch isst oder sich ausschließlich pflanzlich ernährt, spielt dabei kaum eine Rolle. Die Hauptquelle für Vitamin D ist die Sonneneinstrahlung auf die Haut – nicht das Schnitzel.

Magnesium – Still und weit verbreitet

Auch Magnesiummangel ist unter Mischköstlern keineswegs selten. Stark verarbeitete Lebensmittel, Weißmehlprodukte und zuckerreiche Kost enthalten kaum noch Magnesium. Wer dagegen regelmäßig Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und grünes Blattgemüse isst – typische Bestandteile einer veganen Ernährung -, ist häufig sogar besser versorgt als der Durchschnitt.

Ballaststoffe – Die vergessene Katastrophe

Hier wird es besonders eindrucksvoll: Die durchschnittliche Ballaststoffzufuhr in Deutschland liegt bei etwa 18 bis 20 Gramm pro Tag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt mindestens 30 Gramm. Die Mehrzahl der Mischköstler verfühlt dieses Ziel deutlich – mit weitreichenden Folgen für die Darmgesundheit, das Herz-Kreislauf-System und das Krebsrisiko. Vegan lebende Menschen erreichen diese Empfehlung in der Regel mühelos, oft sogar mit deutlichem Überschuss.

Die eigentliche Wahrheit: Das Problem ist nicht „vegan“

Wenn wir die Fakten ehrlich zusammentragen, ergibt sich ein klares Bild:

Fleisch ist kein Garant für eine gute Nährstoffversorgung. Wer sich hauptsächlich von Fertiggerichten, Fast Food und Weißmehlprodukten ernährt, wird Nährstoffmängel entwickeln – egal, ob auf dem Teller ein Steak liegt oder nicht. Umgekehrt wird jemand, der sich bewusst und abwechslungsreich pflanzlich ernährt und B12 supplementiert, in aller Regel hervorragend versorgt sein.

Das eigentliche Problem in unserer Gesellschaft ist nicht der Verzicht auf Tierprodukte. Es ist der Mangel an Ernährungswissen, an Vielfalt auf dem Teller und an der Bereitschaft, sich aktiv mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen. Dieses Problem betrifft Veganer, Vegetarier und Mischköstler gleichermaßen.

Was wirklich zählt: Praktische Empfehlungen

Wenn Sie vegan leben oder darüber nachdenken, beachten Sie drei einfache Grundsätze:

B12 supplementieren – ohne Ausnahme. Dies ist der einzige Nährstoff, der bei einer rein pflanzlichen Ernährung zuverlässig ergänzt werden muss. Ein einfaches, kostengünstiges Supplement genügt.

Vielfalt auf den Teller. Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, Obst und Gemüse in wechselnder Kombination decken das gesamte Spektrum an Nährstoffen ab. Einseitigkeit ist das Risiko – nicht die Ernährungsform.

Regelmäßige Blutkontrollen. Dies gilt für alle Ernährungsformen. Ein jährliches Blutbild gibt Sicherheit und ermöglicht es, etwaige Mängel frühzeitig zu erkennen – ob man nun vegan lebt oder nicht.

Fazit: Zeit für eine ehrliche Debatte

Das Nährstoffmangel-Argument gegen vegane Ernährung ist in den meisten Fällen das, was man in der Wissenschaft einen Strohmann nennt: ein Scheinargument, das von den eigentlichen Fragen ablenkt. Ja, B12 ist ein Thema – aber ein lösbares. Nein, Fleisch schützt nicht automatisch vor Mangelerscheinungen.

Wer die Debatte um Ernährung ehrlich führen will, sollte aufhören, vegane Ernährung als Nährstoff-Risiko darzustellen, und anfangen, über das eigentliche Problem zu sprechen: die Qualität unserer Ernährung insgesamt.

Ein bewusst zusammengestellter veganer Speiseplan ist nicht nur vollwertig – er kann in vielen Aspekten sogar gesünder sein als die durchschnittliche Mischkost. Das zeigen nicht nur Studien, sondern auch die tägliche Erfahrung in der klinischen Praxis.

Über den Autor

Prof. Dr. Markus Masin ist Professor für Ernährungsmedizin sowie Direktor des Medical Institute for Nutrition Science and Technology (MINST) und der Regeneration Clinic SIA in Riga sowie Vorstand der Deutschen Stiftung Krankheitsbedingte Mangelernährung (DSGME).

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Die Corpus Linea GmbH mit Sitz in Altenberge ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen. Unter der Leitung von Prof. Dr. Markus Masin unterstützt es Ärzte und Einrichtungen bei medizinisch-pharmazeutischen Fragen – insbesondere im Bereich klinische Ernährung und Regressmanagement. Ziel ist die Verbindung medizinischer Expertise mit wirtschaftlicher Beratung zur Sicherung einer hochwertigen Patientenversorgung.

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