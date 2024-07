Nano One 2024 Jahreshaupt- und Sonderversammlung

Vancouver, Kanada, den 31. Juli 2024 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentierten Verfahren zur kostengünstigen und umweltfreundlichen Herstellung von hochleistungsfähigen Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien, möchte seine Aktionäre noch einmal an die bevorstehende Jahreshaupt- und Sonderversammlung (AGSM) erinnern, die am Donnerstag, den 1. August 2024 um 22:30 Uhr MEZ (13:30 Uhr PST) stattfindet.

Im Anschluss an unsere Pressemitteilung vom 25. Juli 2024 werden Aktionäre, die an der AGSM teilnehmen möchten, gebeten, sich über die unten angegebenen Informationen zur Telefonkonferenz in die Versammlung einzuwählen. Das Unternehmen hat eine Zoom-Sitzung hinzugefügt, um sowohl die AGSM als auch die Frage- und Antwortsitzung unmittelbar nach der AGSM zu erleichtern. Teilnehmer, die Fragen an das Management stellen möchten, verwenden bitte den Zoom-Link, da Fragen nicht über die Telefonkonferenz gestellt werden können. Die Geschäftsleitung wird die Marktbedingungen und die Erfolge des Unternehmens im vergangenen Jahr erörtern und die Fragen der Teilnehmer dazu beantworten.

Die Unterlagen für die AGSM wurden in der Woche vom 1. Juli 2024 an die eingetragenen Aktionäre versandt und können auch auf der Website unter nanoone.ca/investors/agm/ und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Obwohl die Stimmabgabe der Aktionäre am 30. Juli 2024 um 13:30 Uhr PST endete, können Sie bei der AGSM immer noch durch einen Bevollmächtigten gemäß den in den Versammlungsunterlagen enthaltenen Anweisungen abstimmen.

Zoom / Telefonkonferenz am 1. August 2024 um 22:30 Uhr MEZ (13:30 Uhr PST)

Zoom

Webinar ID: 971 5668 0076

Kennwort: 993351

zoom.us/j/97156680076?pwd=J5XfAhW0xWm1Ua3Y3EjTxLy88hWPHH.1

Telefonkonferenz

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1-866-811-9555

Internationale Anrufer: +1-647-427-7632

Kennwort: 7478017 #

Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Versammlung ein.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One will seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz-, Joint-Venture- und unabhängige Produktionsmöglichkeiten im Pilotversuch erproben und demonstrieren und setzt dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ein. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

E-Mail: info@nanoone.ca

Tel.: +1 (604) 420-2041

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

Kanada

email : tammy.gillis@nanoone.ca

Pressekontakt:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

email : tammy.gillis@nanoone.ca

