Nano One gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und erinnert die Aktionäre an die bevorstehende Hauptversammlung

Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und nachfolgende Ereignisse

– Das Unternehmen wies zum Ende des Berichtszeitraums ein Nettovermögen von 22,1 Millionen CAD, ein Betriebskapital von 22,3 Millionen CAD und Barmittel in Höhe von 23,0 Millionen CAD aus

– Nach den im ersten Quartal 2026 erhaltenen Fördermitteln in Höhe von 4,7 Millionen CAD gingen staatliche Förderdarlehen in Höhe von 3,1 Millionen CAD ein, sodass sich die insgesamt erhaltenen Finanzmittel auf 7,8 Millionen CAD beliefen

– Die Jahreshauptversammlung ist für Donnerstag, den 4. Juni 2026, um 18:00 Uhr MEZ angesetzt

Vancouver (Kanada), den 14. Mai 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), hat ihren verkürzten Zwischenkonzernabschluss (den Abschluss) und den Lagebericht (MD&A) für das am 31. März 2026 endende Quartal (Q1 2026) vorgelegt und freut sich, eine Zusammenfassung sowie aktuelle Informationen zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag zu präsentieren. Einen Überblick über die Unternehmensziele für 2026 finden Sie in den Unternehmenszielen für 2026.

1. Quartal 2026 – Finanzlage und Ergebnisse

Zum 31. März 2026 wies das Unternehmen ein Nettovermögen von 22,1 Millionen CAD und ein Betriebskapital von 22,3 Millionen CAD bei einem Kassenbestand von 23,0 Millionen CAD aus. Die im ersten Quartal 2026 erhaltenen staatlichen Fördermittel in Höhe von 7,8 Millionen CAD reduzierten den Netto-Cash-Abfluss für den Berichtszeitraum auf weniger als 1,0 Millionen CAD. Zum März 2026 verfügte Nano One über nicht in Anspruch genommene staatliche Fördermittel in Höhe von 25,3 Millionen CAD.

Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung (HV) der Aktionäre von Nano One findet am Donnerstag, dem 4. Juni 2026, um 18:00 Uhr MEZ statt. Aktionäre, die persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, die Hauptversammlungs-Webseite von Nano One zu besuchen, um Informationen zum Veranstaltungsort und zur Tagesordnung zu erhalten.

Die Unterlagen für die Hauptversammlung wurden ab dem 29. April 2026 an die eingetragenen Aktionäre versandt und sind zudem auf der Website des Unternehmens unter nanoone.ca/investors/agm sowie im Profil von Nano One auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden.

Um per Vollmacht abzustimmen, befolgen Sie bitte die Anweisungen in den Unterlagen zur Hauptversammlung. Die Frist für die Stimmabgabe per Vollmacht endet am 2. Juni 2026 um 18:00 Uhr MEZ.

Eine ausführlichere Erörterung der Zwischenergebnisse von Nano One für das erste Quartal 2026 finden Sie im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: + 1 (604) 520-9441

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: Pläne, Zeitpläne und Umsetzung sowie den Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; den Erhalt des gesamten angekündigten erwarteten Finanzierungsbetrags von der kanadischen Regierung/NRCan sowie anderer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; die Verwendung der Erlöse; laufende Produkt- und Prozessverbesserungen sowie Innovationen als potenzielle zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten sowie Pläne für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen zur Akzeptanz der Produkt- und Lizenzpakete des Unternehmens; die Beschleunigung der Branche und die Nachfrage; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen stattfinden oder stattfinden könnten; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie und Produkte des Unternehmens; Bemühungen zum Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien; die Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie und Produkte von Nano One im Hinblick auf Skalierung und Kommerzialisierung; die Erreichung der kommerziellen Produktion von LFP; die Lizenzierungs-, Lieferketten- und Joint-Venture-Strategien des Unternehmens, Chancen und potenzielle Lizenzvereinbarungen; der erwartete Zeitplan für Meilensteine der Kommerzialisierung, einschließlich Produktqualifizierung, erster Verkäufe, Kapazitätserweiterung und Zeitpläne für Entwicklungsprojekte; die erwarteten zukünftigen Umsätze und Einnahmequellen aus Produktverkäufen, Technologielizenzierungen, Joint Ventures und Lizenzvereinbarungen; den Fortschritt der Kundenakquisitionsaktivitäten, einschließlich Bemusterung, Qualifizierung und Umwandlung in kommerzielle Vereinbarungen; sowie die Umsetzung der Pläne des Unternehmens – die von Kapitalunterstützung und Fördermitteln abhängig sind. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, Zielsetzung, ermutigt, prognostiziert, potenziell oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung durch die kanadische Regierung/NRCan sowie anderer staatlicher Zuschüsse und Darlehen; Verwendung der Erlöse; laufende Produkt- und Prozessverbesserungen sowie Innovationen als potenzielle zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen; Risikominderung in den Lieferketten für potenzielle Lizenznehmer; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; nächste Schritte und die rechtzeitige Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; Risiken im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen, Verzögerungen und Herausforderungen bei der Umsetzung im Zusammenhang mit Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Skalierungsaktivitäten; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen stattfinden könnten; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und eigenständige Produktion; die Bemühungen des Unternehmens, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie weitere Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Investoren sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nano One Materials Corp.

Investor Relations

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

Kanada

email : info@nanoone.ca

Pressekontakt:

Nano One Materials Corp.

Investor Relations

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

email : info@nanoone.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KI findet Kunden und schreibt Texte für Copywriter Computer Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Festplattenvernichtung