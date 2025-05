Nano One meldet die Ergebnisse für das 1. Quartal 2025, gibt eine Zusammenfassung der Aktivitäten und erinnert die Aktionäre an die bevorstehende Jahreshauptversammlung

Ergebnisse des 1. Quartals 2025 und anschließende Ereignisse

– Gesamtnettovermögen von 25,5 Millionen CAD im ersten Quartal 2025, einschließlich 26,5 Millionen CAD an nicht verwässernden Finanzmitteln, die im ersten Quartal 2025 durch Verkauf und Rückmietung sowie staatliche Förderprogramme eingingen.

– Die Transaktion zum Verkauf und zur Rückmietung wird abgeschlossen und generiert einen Nettoerlös von 13,7 Millionen CAD sowie eine aufgeschobene Zahlung von 2,0 Millionen CAD über eine Verkäuferdarlehensforderung.

– Erhalt von 0,3 Millionen CAD von NGen nach dem ersten Quartal 2025.

– Jahreshauptversammlung am 23. Mai 2025, gefolgt von einer Unternehmenspräsentation und einer Frage-und-Antwort-Runde. Bitte beachten Sie, dass die Stimmabgabe bis 21. Mai 2025 erfolgen muss.

14. Mai 2025, Vancouver, Kanada / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein Prozesstechnologieunternehmen, das sich auf aktive Materialien für Lithium-Ionen-Batteriekathoden spezialisiert hat, hat seinen verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss (der Abschluss) und den Lagebericht (MD&A) für den am 31. März 2025 endenden dreimonatigen Zeitraum (Q1/2025) vorgelegt und freut sich, eine Zusammenfassung und ein Update zu den nachfolgenden Ereignissen zu geben.

1. Quartal 2025 – Finanzlage und Anschlussfinanzierung

Zum 31. März 2025 beliefen sich das Nettovermögen und das Betriebskapital des Unternehmens auf 25,5 Millionen bzw. 24,8 Millionen CAD. Die Barmittel und Barmitteläquivalente betrugen 27,8 Millionen CAD.

Im ersten Quartal 2025 wurden durch die Verkaufs- und Rückmietungstransaktion insgesamt 26,5 Millionen CAD eingenommen (Nettoerlöse von 13,7 Millionen CAD) und 12,8 Millionen CAD aus staatlichen Programmen abgerufen. In den kommenden zwei Jahren sind noch Erstattungen in Höhe von rund 29,0 Millionen CAD aus vertraglich vereinbarten staatlichen Programmen zu beantragen.

Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2025 einen Nettogewinn in Höhe von 2,7 Millionen CAD, der auf die Verbuchung bestimmter staatlicher Zuschüsse unter den sonstigen Erträgen sowie auf den Gewinn aus der Transaktion zum Verkauf und zur Rückmietung zurückzuführen ist.

Das Gesamtvermögen beinhaltet die erstmalige Erfassung einer Darlehensforderung in Höhe von 2,0 Millionen CAD im ersten Quartal 2025 im Zusammenhang mit der Transaktion zum Verkauf und zur Rückmietung. Die Darlehensforderung ist in zwei Raten innerhalb von drei und sechs Jahren ab dem Ausgabedatum an das Unternehmen rückzahlbar.

Die Gesamtverbindlichkeiten beinhalten die erstmalige Erfassung einer Leasingverbindlichkeit in Höhe von 13,8 Millionen CAD im ersten Quartal 2025 im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Rückmietung der Anlage in Candiac.

Darüber hinaus wurde zunächst ein staatliches Darlehen in Höhe von 2,8 Millionen CAD verbucht, das einen Teil der von der Regierung von Québec über ihre beauftragte Organisation Investissement Québec (IQ) erhaltenen Finanzmittel in Höhe von 7,5 Millionen CAD darstellt; der Rest wird unter den sonstigen Erträgen als staatlicher Zuschuss verbucht, der den mit dem Darlehen verbundenen Zinsvorteil unter dem Marktniveau darstellt. Das Darlehen abzüglich des von IQ erlassenen Anteils ist von Nano One nach einem anfänglichen fünfjährigen Moratorium und anschließend im Laufe der nächsten fünf Jahre in monatlichen Raten zurückzuzahlen.

Verkaufs- und Rückmietungstransaktion

Am 28. Februar 2025 wurde die Transaktion zum Verkauf und zur Rückmietung des Gebäudes und des Grundstücks am Standort Candiac für einen Nettopreis von rund 15,7 Millionen CAD (13,7 Millionen CAD Nettoerlös plus eine aufgeschobene Zahlung in Form eines Verkäuferdarlehens in Höhe von 2,0 Millionen CAD) nach einer Mietkaution und Transaktionskosten abgeschlossen.

Für detailliertere Informationen zu den Zwischenergebnissen von Nano One für das erste Quartal 2025 verweisen wir auf den Zwischenabschluss und den Lagebericht (MD&A) des Unternehmens, verfügbar unter www.sedarplus.ca.

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung (AGM) der Aktionäre von Nano One Materials Corp. findet am Freitag, den 23. Mai 2025, um 18:00 Uhr MEZ statt. Die Frist zur Stimmabgabe der Aktionäre endet um 18:00 Uhr MEZ am 21. Mai 2025. Um durch einen Bevollmächtigten abzustimmen, befolgen Sie bitte die Anweisungen in Ihren Versammlungsunterlagen. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sind eingeladen, sich via Telefonschaltung einzuwählen.

Nano One wird unmittelbar im Anschluss an die Jahreshauptversammlung eine Unternehmenspräsentation und eine Frage-und-Antwort-Runde veranstalten. Um die Teilnahme zu erleichtern, finden Sie unter nanoone.ca/investors/agm/ den Link für das Zoom Meeting.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen und Entwicklungsprojekten; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens – die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025, beide für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

Kanada

email : tammy.gillis@nanoone.ca

Pressekontakt:

Nano One Materials Corp.

Tammy Gillis

P.O. Box 11604 Suite 620 – 650 West Georgia St

V6B 4N9 Vancouver, BC

email : tammy.gillis@nanoone.ca

