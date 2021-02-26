Nano One stärkt seine strategische Rolle in der US-amerikanischen Batterie-Lieferkette durch den Arkansas Lithium Technology Accelerator (ALTA)

Highlights

– Nano One erweitert und fördert über den Arkansas Lithium Technology Accelerator (ALTA) sein Netzwerk in Arkansas mit Interessengruppen aus Regierung, Industrie, Wissenschaft, Verteidigung und der Investment-Community.

– fördert eine breitere Bekanntheit von Weltklasse-Lithiumvorkommen und kommerziellen Möglichkeiten in Arkansas sowie die Prioritäten der USA in Bezug auf Energiewachstum, nationale Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.

– stärkt die Position von Nano One als einzige OBBB-fähige LFP-Lösung, die vorgelagerte Mineralien mit der nachgelagerten Batteriezellproduktion verbindet

Vancouver (Kanada), den 8. August 2025 – Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich, über seine Beteiligung am Arkansas Lithium Technology Accelerator (ALTA) zu berichten – dem ersten US-amerikanischen Accelerator, der darauf abzielt, eine heimische, nachhaltige und widerstandsfähige Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien zu fördern.

Durch ALTA hat Nano One seine strategischen Erkenntnisse erweitert, seine Präsenz in den USA und seine industriellen Beziehungen ausgebaut sowie die entscheidenden Vorteile seines One-Pot-Verfahrens für die Lokalisierung der Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Kathoden (LFP) in Nordamerika weiter bestätigt.

Bildnachweis: The Venture Center

Die Beteiligung von Nano One war entscheidend für den Erfolg der ersten Kohorte von ALTA, und das Feedback aus der Gemeinde, der Industrie und der Landesregierung von Arkansas war überwältigend positiv, sagte Arthur Orduña, Geschäftsführer des Venture Center.

Wir glauben, dass die Strategie, die Führungsrolle und die Technologie von Nano One entscheidend für die Entwicklung einer lokalisierten Batterie-Lieferkette in den USA sein werden. Ihr Kathodenherstellungsprozess zielt mit einer disruptiven Innovation auf den Midstream-Bereich, die kritischste Lücke in der Lieferkette unseres Landes, ab, die die aktuellen Prozesse übertrifft und erheblich verbessert, sodass wir unsere Abhängigkeit von der Produktion im Ausland schneller überwinden können.

Dies steht im Einklang mit der Vision von Gouverneur Sanders und Handelsminister Hugh McDonald, die erstklassigen Lithiumreserven von Arkansas zu nutzen, um die besten Technologieanbieter im Upstream- und Midstream-Bereich anzuziehen, den wirtschaftlichen Nutzen für den gesamten Bundesstaat zu maximieren und die Abhängigkeit von feindlichen Lieferketten zu verringern. Die Stärke der ersten Kohorte von ALTA, zu der Nano One gehört und die von Branchenführern wie dem Gründungspartner Standard Lithium unterstützt wird, ist ein guter erster Schritt, um diese Vision in eine echte Lithiumwirtschaft umzusetzen.

Die Teilnahme an ALTA ermöglichte es Nano One, mit wichtigen Interessengruppen aus Regierung, Industrie, Wissenschaft und der Investment-Community in Kontakt zu treten. Das Unternehmen besichtigte die Demonstrationsanlagen von Standard Lithium und gewann wertvolle Einblicke in die Lithiumressourcen von Arkansas sowie das Engagement des Bundesstaates für Innovation. Das wirtschaftsfreundliche Umfeld, die engen Verbindungen zum Verteidigungssektor und die Tradition in der Entwicklung natürlicher Ressourcen machen Arkansas zu einem idealen Partner für die Lokalisierung von Lithium-Lieferketten. Dazu gehören die Gewinnung, Raffination und wertschöpfende Verarbeitung zu LFP-Kathodenmaterialien für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) – ein Eckpfeiler der zukunftsfähigen Netzinfrastruktur -, KI-Rechenzentren, militärische Anwendungen sowie Anwendungen in der Automobilindustrie.

Der Höhepunkt des Programms war der Demonstrationstag (Demo Day), an dem die kollektive Stärke der ersten ALTA-Kohorte präsentiert wurde. Nano One war neben führenden Unternehmen aus den Bereichen Lithiumverarbeitung und Geothermie eines von nur drei Unternehmen, die für die Teilnahme ausgewählt wurden. Mit Unterstützung von Standard Lithium, der Walton Family Foundation und einem Netzwerk von Produzenten, Regierungsbehörden und Institutionen mit Sitz in Arkansas fördert ALTA die Zusammenarbeit der nächsten Generation zwischen aufstrebenden Innovatoren und etablierten Akteuren.

Nano One ist die einzige One Big Beautiful Bill (OBBB)-fähige Lösung für LFP, die die vorgelagerte Mineralgewinnung direkt mit der nachgelagerten Batteriezellfertigung verbinden kann. Der One-Pot-Prozess des Unternehmens integriert die Herstellung von LFP-Vorläufermaterialien vertikal in die Verarbeitung, um die Kosten zu senken, und eliminiert zudem fremd kontrollierten Input, Abwassernebenprodukte und Genehmigungsbarrieren, die traditionelle Kathodenlieferketten vor Herausforderungen stellen. Es ermöglicht einen kostengünstigen, modularen Einsatz der lokalisierten Produktion von Kathodenaktivmaterialien in ganz Nordamerika.

ALTA hat unsere Präsenz im Bereich des Energiewachstums in den USA, dessen Sicherheitsauftrag und Lokalisierungsbemühungen im Ökosystem von Arkansas erweitert, sagte Dan Blondal, CEO von Nano One. Unsere Technologie ist speziell für die Skalierung in Nordamerika entwickelt worden, und das Interesse, das wir erfahren haben, bestätigt, dass unsere Strategie genau auf eine große Gelegenheit in Arkansas ausgerichtet ist, die real und wachsend ist. Wir freuen uns darauf, mit ALTA zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz, Kooperationen und Partnerschaften in der gesamten Region zu pflegen und zu vertiefen.

Über ALTA

Der Arkansas Lithium Technology Accelerator (ALTA) ist ein bahnbrechendes neues Programm des Venture Centers, das darauf abzielt, Arkansas – und die USA – als weltweit führend bei Lithiumtechnologien und der Innovation der Batterie-Lieferkette zu positionieren.

ALTA bringt die führenden Lithiumproduzenten von Arkansas, darunter Standard Lithium, Albemarle, Lanxess und Tetra, mit einer handverlesenen Gruppe von Technologieunternehmen zusammen, die reale Probleme in den Bereichen Energie, Materialien und Verarbeitung kritischer Mineralien lösen. Dieser einzigartige, geschäftsorientierte Accelerator bietet Unternehmen direkten Zugang zu Kunden, Investoren sowie staatlichen Ressourcen und hilft ihnen so, schneller zu wachsen und sich in Arkansas zu etablieren.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

About ALTA

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu erhalten; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens – die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025, beide für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

