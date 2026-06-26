Nanoplastik: Eine mögliche Ursache für Rekordhitze in Europa?

Die extreme Hitzewelle in Europa bricht Rekorde. Ein neuer wissenschaftlicher Bericht deutet darauf hin, dass Nanoplastik das thermische Verhalten der Ozeane verändert und die Hitze verstärkt.

Europa wird Ende Juni 2026 von einer außergewöhnlich intensiven Hitzewelle erfasst, die in mehreren Ländern Temperaturrekorde bricht und erhebliche Folgen für Gesundheit, Infrastruktur und Ökosysteme hat.

In Frankreich meldete Météo-France den heißesten Junitag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen: Die landesweite Durchschnittstemperatur erreichte 30,0 Grad Celsius, in Pulluau wurden bis zu 43,8 °C gemessen, und auch die nächtlichen Mindesttemperaturen stellten mit 22,0 Grad Celsius einen neuen Rekord auf. Für 58 Departements galt die höchste Alarmstufe Rot; zugleich verschärften sich Dürre und Waldbrandgefahr. Im Zuge der Hitzeperiode kamen in Frankreich zudem 40 Menschen bei Badeunfällen ums Leben [1].

Auch Spanien, die Schweiz, die Niederlande und das Vereinigte Königreich meldeten neue Juni-Rekorde. In Bilbao wurden 42,7 Grad Celsius gemessen, in Basel 38,0 Grad Celsius, und im Süden Englands erreichte die Temperatur vorläufig 36,4 Grad Celsius [1]. Deutschland war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nahezu landesweit von extremer Wärmebelastung betroffen [2].

Die gesundheitlichen Risiken sind erheblich. Laut WHO starben zwischen 2000 und 2019 jährlich etwa 489.000 Menschen an den Folgen extremer Hitze. Hitzestress entsteht, wenn der Körper mehr Wärme aufnimmt, als er abgeben kann; besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere, chronisch Erkrankte, Obdachlose und Menschen, die im Freien arbeiten. Besonders belastend sind tropische Nächte mit Temperaturen über 20 Grad Celsius, weil sich der Körper dann kaum erholen kann. In Städten wird diese Gefahr durch den urbanen Hitzeinseleffekt zusätzlich verstärkt [1].

Die Hitzewelle zog von der Iberischen Halbinsel nach Nordosten und verlagerte sich laut dem vom Deutschen Wetterdienst geleiteten europäischen Klimamonitoring-Zentrum weiter in Richtung Balkan [1]. WMO-Klimaexperte John Kennedy ordnete das Ereignis in den langfristigen Trend ein: Europa habe sich seit der historischen Hitzewelle von 1976 um rund zwei Grad Celsius erwärmt und sei damit der am schnellsten erwärmende Kontinent [1]. Auch UN-Generalsekretär António Guterres warnte, dass die vergangenen elf Jahre die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen waren [1].

Obwohl der menschengemachte Klimawandel noch immer als zentraler Treiber dieser Entwicklung gilt, diskutieren neuere biophysikalische Analysen einen möglichen zusätzlichen Faktor: die massive Akkumulation von Nanoplastik in Hydrosphäre und Atmosphäre, die Wärme- und Austauschprozesse im Ozean-Atmosphäre-System beeinflussen könnte.

Nanoplastik als bisher wenig beachteter Faktor in den globalen Klimaprozessen

In dem wissenschaftlichen Bericht des ALLATRA Global Research Center mit dem Titel „Nanoplastics. A Systematic Risk Analysis for Human Health, Ecosystems, and the Environment„, verfasst von der Autorengruppe Doktor John Ahn, Doktor Karolína Hronová, Doktor Anastasiya Pashigreva, Tatiana Kárová, Anna Kotlyar, Alexander Masny und Doktor Jan Kára, wird dargelegt, dass synthetische Kunststoffe seit der Mitte des 20. Jahrhunderts in enormen Mengen produziert wurden. Von den geschätzten 9 Milliarden Tonnen hergestelltem Plastik wurden weniger als 10 Prozent recycelt, während der Rest in Mülldeponien, durch Verbrennung oder in der Umwelt verblieb. Ein erheblicher Teil davon fragmentiert unter dem Einfluss von ultravioletter Strahlung und mechanischer Abnutzung in mikroskopisch kleine Partikel, die als Mikroplastik (1 Mikrometer bis 5 Millimeter) und Nanoplastik (kleiner als 1 Mikrometer) klassifiziert werden [6].

Aufgrund ihrer extrem geringen Größe verhalten sich Nanoplastikpartikel in wässrigen Medien wie kolloidale, physikalisch-chemisch hochaktive Einheiten. In einer Studie von Chen, Y., Okur, H. I., Gomopoulos, N. und anderen, die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, konnte nachgewiesen werden, dass gelöste Ionen und geladene Oberflächen weitreichende Ausrichtungen in der Struktur der Wasserstoffbrückenbindungen von flüssigem Wasser induzieren. Nanoplastikpartikel besitzen aufgrund ihrer Oxidation und der Adsorption von im Meerwasser gelösten Ionen wie Natrium, Magnesium oder Chlorid eine hohe Oberflächenladung. Um diese geladenen Partikel bilden sich geordnete Hydrationshüllen aus Wassermolekülen, die durch starke Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert werden [6].

Wie die Forscher Eslami, H. und Müller-Plathe, F. in einer molekulardynamischen Simulation im Journal of Physical Chemistry B aufzeigten, führt diese lokale Restrukturierung des Wassers an den Grenzflächen von Polymeren zu einer veränderten Dynamik der Wassermoleküle. Die in diesen Hydrationsstrukturen gebundenen Wassermoleküle sind in ihrer Bewegung eingeschränkt. Eine weiterführende Untersuchung von Kirthika, V., Galpaya, C., Induranga, A. und anderen im Journal of Water Process Engineering belegt, dass diese Einschränkung der molekularen Mobilität die effektive spezifische Wärmekapazität und die thermische Leitfähigkeit des umgebenden Wassers lokal reduziert [6].

Unter solarer Einstrahlung erwärmt sich das durch Nanoplastik kontaminierte Wasser schneller, kann die aufgenommene Energie jedoch weniger effizient durch Wärmeleitung abgeben [6]. Dies kann zur Entstehung lokaler Überhitzungszonen in den oberen Wasserschichten führen. Wenn dieser Effekt über gigantische Wasservolumina hinweg auftritt, kann er die beschleunigte Wärmespeicherung in den Weltmeeren begünstigen. Diese physikalisch-chemische Hypothese deckt sich mit den realen Beobachtungen einer beispiellosen Erwärmung der globalen Ozeane.

Die Rolle von Nanoplastik bei der Tiefenerwärmung der Ozeane und das Fallbeispiel des Mittelmeers

Wissenschaftler der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA (NOAA) um Meinen, C. S., Perez, R. C., Dong, S. und andere wiesen nach, dass die Erwärmung der Ozeane nicht auf die Oberfläche beschränkt ist. Im argentinischen Becken wurde in Tiefen von über 4500 Metern eine Erwärmungsrate von 0,02 Grad Celsius pro Jahrzehnt gemessen [6]. Ähnliche Trends zeigten deutsche Forscher um Strass, V. H., Rohardt, G. und Kanzow, T. in der Weddellsee in der Westantarktis auf, wo die Erwärmungsrate in Tiefen unter 2000 Metern etwa fünfmal höher lag als der globale Durchschnitt der Ozeane [6]. Diese Tiefenerwärmung erfordert gewaltige Energiemengen, die nach dem klassischen Modell der atmosphärischen Wärmeübertragung allein schwer zu erklären sind.

Der Bericht „NANOPLASTICS. A Systematic Risk Analysis for Human Health, Ecosystems, and the Environment“ verweist darauf, dass Meeresströmungen Nanoplastikpartikel über den gesamten Globus transportieren, wobei dichtere Kunststofffraktionen in tiefere Schichten absinken und sich insbesondere in Thermoklinen sammeln. In diesen Übergangszonen mit starken Dichte- und Temperaturgradienten bilden sich stabile Schichten mit stark erhöhten Nanoplastikkonzentrationen, was dort die biophysikalische Wärmespeicherung lokal verstärken kann [6].

Ein besonders prägnantes Modell für diese Prozesse stellt das Mittelmeer dar. In einer Arbeit von Cantasano, N. im Journal of Marine Science and Engineering wird beschrieben, dass sich im Mittelmeer neben den fünf bekannten globalen Müllstrudeln eine sechste Akkumulationszone gebildet hat [6]. Da diese Verschmutzung jedoch primär aus unsichtbarem Mikro- und Nanoplastik besteht, bleibt sie für das bloße Auge verborgen. Die Studien, auf die der Bericht verweist, beschreiben für das Mittelmeer eine besonders hohe Konzentration feiner Plastikpartikel, teils etwa viermal höher als im Nordpazifik, der Heimat des berüchtigten „Great Pacific Garbage Patch“ [6].

Diese extreme Partikeldichte führt in Kombination mit der geschlossenen Beckenstruktur dazu, dass sich das Mittelmeer zu einem klimatischen Hotspot entwickelt hat. Nach Angaben der Union für das Mittelmeer erwärmt sich die Region um 20 Prozent schneller als der globale Durchschnitt [3]. Die biophysikalischen Effekte der veränderten Wärmekapazität des Wassers durch geladenes Nanoplastik könnten somit zur Intensivierung der regionalen Hitzewellen beitragen, die anschließend auf das europäische Festland übergreifen.

Atmosphärische Implikationen und die Störung der Wolkenbildung

Die Erwärmung der Ozeane verstärkt die Verdunstung und erhöht die Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre. Pro Grad Celsius Erwärmung kann die Luft etwa 7 Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen, was wiederum als starkes Treibhausgas wirkt [4]. Zusammen mit der verdampfenden Feuchtigkeit steigen jedoch auch ultrafeine Schwebstoffe, darunter kolloidale Mikro- und Nanoplastikpartikel, als Aerosole in die Atmosphäre auf [6].

Wie der Forscher Wang, Y. und seine Kollegen von der Waseda-Universität in den Environmental Chemistry Letters dokumentierten, wurden Mikro- und Nanoplastikpartikel erstmals in Wolkenwasser auf den Gipfeln japanischer Berge nachgewiesen, darunter am Berg Fuji und dem Berg Oyama [6]. Durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung in großen Höhen durchläuft die Oberfläche der Plastikpartikel einen hydrophilen Übergang. Sie oxidieren und bilden polare Gruppen aus, was ihre Affinität zu Wasserdampf drastisch erhöht.

Die atmosphärischen Physiker Aeschlimann, M., Li, G., Kanji, Z. A. und andere zeigen in Nature Geoscience, dass diese geladenen, hydrophilen Partikel nach den zitierten Studien als hocheffiziente Kondensations- bzw. Eiskeime (Cloud Condensation Nuclei) fungieren können [6]. An ihrer Oberfläche kondensiert Wasserdampf schneller zu Wassertröpfchen und Eiskristallen. In einer ergänzenden Laborstudie von Busse, H. L., Ariyasena, D. D., Orris, J. und anderen im Journal ACS EST Air wurde nachgewiesen, dass gealtertes Plastik die Eisnukleation in unterkühlten Wassertröpfchen bei Temperaturen initiiert, die um 4 bis 10 Grad Celsius höher liegen als bei einer homogenen Keimbildung [6].

Dies könnte Wolkenbildungs- und Niederschlagsprozesse beeinflussen. Die betroffenen Tröpfchen gefrieren in niedrigeren, wärmeren Luftschichten. Diese veränderte Wolkenphysik beeinflusst die planetare Albedo (Albedo ist der Anteil des Sonnenlichts, der von einer Oberfläche reflektiert wird), da Wolken ein entscheidender Faktor bei der Reflexion der einfallenden Sonnenstrahlung sind. Zudem wiesen Romps, D. M., Seeley, J. T. und andere in der Fachzeitschrift Science nach, dass eine Zunahme von Wärme, Feuchtigkeit und Aerosolen die Blitzhäufigkeit bei Gewittern um etwa 12 Prozent pro Grad Erwärmung ansteigen lassen kann [6].

Grenzen bisheriger Klimamodelle und der physikalische Energieüberschuss

Der emeritierte Professor für angewandte Physik an der University of Technology Sydney (UTS), Geoff Smith, wies darauf hin, dass die gemessene Beschleunigung der Ozeanerwärmung und die enorme Zunahme der im globalen System gespeicherten Energie durch die etablierten wissenschaftlichen Klimamodelle, die auf dem Anstieg atmosphärischer Treibhausgase basieren, nicht vollständig vorhergesagt werden können [5]. Dies wird im Bericht als Hinweis darauf interpretiert, dass zusätzliche Mechanismen im Ozean-Atmosphäre-System untersucht werden sollten.

Hinzu kommt, dass Nanoplastik die Biosphäre auch indirekt über biologische Feedbackschleifen schädigt. In einer Untersuchung von Shen, M., Ye, S., Zeng, G. und anderen in Marine Pollution Bulletin wird beschrieben, wie Mikroplastikpartikel das Phytoplankton schädigen und die Effizienz der biologischen Kohlenstoffpumpe reduzieren. Das Plankton verliert durch die toxischen Partikel an Photosyntheseleistung, wodurch weniger Kohlendioxid aus der Atmosphäre gebunden wird. Der Rückgang des Sauerstoffgehalts und die Zunahme mariner Todeszonen sind weitere Folgen, die als Teil breiterer biogeochemischer Veränderungen beschrieben werden [6].

Gleichzeitig heben Nawab, A., Khan, M. T., Ihsanullah, I. und andere im „Journal of Hazardous Materials: Plastics 2, 100032 (2026)“ hervor, dass dunkle Plastikpartikel die Albedo von Sand an Küsten und Sedimenten verändern [6]. Durch die Absorption von Strahlung erhöht sich die Temperatur im Sand bei einem Plastikanteil von einem Volumenprozent um etwa 0,017 Grad Celsius, was sensible Eiablagestellen von Meeresorganismen gefährdet [6].

Fazit: Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Klimaforschung

Die biophysikalischen Daten verdeutlichen, dass Plastikmüll nach seiner Fragmentierung zu Nanoplastik nicht mehr nur ein lokales ästhetisches oder ökologisches Entsorgungsproblem darstellt. Aufgrund seiner elektrostatischen Aktivität, seiner großen spezifischen Oberfläche und seiner Fähigkeit zur Bildung von Hydrationshüllen kann Mikro- und Nanoplastik laut dem Bericht [6] physikalisch-chemische Prozesse in Wasser und Atmosphäre beeinflussen. Dazu zählen mögliche Veränderungen des Wärme- und Stoffaustauschs in den Meeren, Einflüsse auf atmosphärische Kondensations- und Wolkenbildungsprozesse sowie indirekte Auswirkungen auf biogeochemische Kreisläufe, die für die natürliche CO?-Bindung von Bedeutung sind.

Ein umfassendes Verständnis der gegenwärtigen Klimakrise und der anomalen Hitzewellen in Europa ist, laut dem umfassenden Bericht von ALLATRA Global Research Center, ohne eine systematische Erfassung von Nanoplastik als eigenständigem, physikalisch-chemischem Klimafaktor planetaren Ausmaßes unvollständig. Die Forschung muss sich in den kommenden Jahrzehnten verstärkt der Frage widmen, wie die elektrostatische Aktivität der bereits in der Biosphäre verteilten künstlichen Nanopartikeln biophysikalisch neutralisiert werden kann.

Quellenverzeichnis

[1] Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Records fall as extreme heat grips Europe. WMO News, 26. Juni 2026. Online unter:wmo(punkt)int/media/news/records-fall-extreme-heat-grips-europe

[2] Deutscher Wetterdienst (DWD). Warnlagebericht für Deutschland. DWD VBZ Offenbach, 26. Juni 2026. Online unter:dwd(punkt)de/DE/wetter/warnungen_aktuell/warnlagebericht/warnlagebericht_node.html

[3] Union für das Mittelmeer (UfM). Scientific reports on climate and environmental change in the Mediterranean. Technischer Bericht, 2024. Online unter:ufmsecretariat(punkt)org/what-we-do/energy-and-climate-action/medecc-scientific-reports-on-climate-and-environmental-change-in-the-mediterranean

[4] National Aeronautics and Space Administration (NASA). Steamy Relationships: How Atmospheric Water Vapor Amplifies Earth’s Greenhouse Effect. NASA Climate Change Resources, 2024. Online unter:science.nasa(punkt)gov/earth/climate-change/steamy-relationships-how-atmospheric-water-vapor-amplifies-earths-greenhouse-effect

[5] Phys.org. Quantum mechanism identified as a key to accelerating ocean temperatures. Phys.org News, 2024. Online unter:phys(punkt)org/news/2024-11-quantum-mechanism-key-ocean-temperatures.html

[6] Ahn, J., Hronová, K., Pashigreva, A., Kárová, T., Kotlyar, A., Masny, A. und Kára, J. „Nanoplastics. A Systematic Risk Analysis for Human Health, Ecosystems, and the Environment“. ALLATRA Global Research Center / Allatra IPM USA, 2026. DOI: doi.org/10.65849/agrc.report.mnp.2026.04001

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