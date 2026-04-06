Nanoplastik in der Biosphäre: ALLATRA Expertenworkshop beim ChangeNOW-Gipfel in Paris

Gefahr Nanoplastik: Das ALLATRA GRC präsentiert beim ChangeNOW-Gipfel in Paris neue Forschungsdaten zu Gesundheitsrisiken und fordert innovative Ansätze jenseits herkömmlicher Recyclinglösungen.

PARIS, 6. April 2026 – Teilnehmer der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA und Vertreter des ALLATRA Global Research Center (ALLATRA GRC) nahmen am internationalen Gipfeltreffen ChangeNOW 2026 teil, das vom 30. März bis 1. April im Grand Palais in Paris stattfand. Zu den Höhepunkten zählte der Expertenworkshop „Nanoplastik: Die unsichtbare Bedrohung und das globale Risiko: Was können wir tun?“, der am 1. April stattfand. Organisiert und moderiert wurde die Expertensitzung von Teilnehmern der ALLATRA-Bewegung unter Mitwirkung von Vertretern des ALLATRA GRC.

ChangeNOW ist eine der größten internationalen Plattformen für nachhaltige Entwicklung und bringt jährlich Tausende Teilnehmende zusammen, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen und Umweltinitiativen. ChangeNOW gestaltet die globale Agenda für Lösungen in den Bereichen Ökologie und Technologie. Die Ausrichtung des Workshops auf dieser Plattform ermöglichte es, die Diskussion über Mikro- und Nanoplastik in einen breiteren internationalen Kontext einzuordnen.

Der Workshop „Nanoplastik: Die unsichtbare Bedrohung und das globale Risiko: Was können wir tun?“ widmete sich der umfassenden Auseinandersetzung mit Mikro- und Nanoplastik als einem Problem, das weit über das herkömmliche Verständnis von Plastikmüll hinausgeht. Im Mittelpunkt der Diskussion standen die öffentliche Gesundheit, die ökologische Nachhaltigkeit und die langfristigen Risiken für zukünftige Generationen. Den Teilnehmenden wurde ein interdisziplinärer Rahmen vorgestellt, in dem Nanoplastik als wachsende systemische Herausforderung betrachtet wird, die die menschliche Gesundheit, die Integrität von Ökosystemen und die Umweltqualität beeinträchtigt.

Im Rahmen der Präsentation wurden veröffentlichte wissenschaftliche Daten zur Verteilung von Mikro- und Nanoplastik in Luft, Wasser, Böden und Nahrungsketten sowie Daten zum Nachweis von Plastikpartikeln in menschlichem Gewebe und Körperflüssigkeiten vorgestellt und diskutiert. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, dass die traditionelle Sprache der Plastikverschmutzung nicht mehr ausreicht, um das Ausmaß und die Komplexität des Problems auf der Ebene der Nanopartikel zu beschreiben. Die Workshop-Teilnehmenden betonten, dass dieses Thema eine sorgfältige, evidenzbasierte Bewertung und einen weiteren wissenschaftlichen Dialog erfordert.

An der Diskussion nahmen Vertreter von ALLATRA, Dr. Gabriela Szalayova und Alexander Masny, MSc (ALLATRA GRC), teil. Der Vortrag behandelte die physikochemischen und elektrostatischen Eigenschaften von Nanoplastik, deren Potenzial als Träger gleichzeitig auftretender Schadstoffe sowie mögliche Mechanismen ihrer Wechselwirkung mit biologischen Barrieren. Diese Themen wurden als Bereiche für weitere interdisziplinäre Forschung an der Schnittstelle von Medizin, Umweltwissenschaften, Chemie und Materialwissenschaften vorgestellt.

Ein weiterer Teil des Workshops befasste sich mit den Grenzen bestehender Lösungsansätze. Es wurde festgestellt, dass traditionelle Maßnahmen wie Abfallrecycling und großflächige Wasseraufbereitungsanlagen zwar wichtig sind, aber nicht alle mit Nanopartikeln verbundenen Risiken abdecken. Als vielversprechendes Forschungsfeld wurde die strategische elektrostatische Neutralisierung diskutiert, um die Transport-, Akkumulations- und Wechselwirkungsfähigkeit von Nanoplastik in der Umwelt zu reduzieren. Gleichzeitig betonten die Referenten, dass solche Ansätze weiterer Validierung, methodischer Standardisierung und intensiver Expertendiskussion bedürfen.

Der letzte Teil des Workshops umfasste eine interaktive Diskussion und eine Fragerunde. Rund 80 Menschen nahmen am Workshop teil. Das Veranstaltungsformat förderte den offenen Dialog: Die Teilnehmenden tauschten Beobachtungen aus, stellten Fragen und diskutierten sowohl die Umweltaspekte des Themas als auch dessen mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

Laut Rückmeldungen der Teilnehmenden wurde das Thema als aktuell und wichtig wahrgenommen. Die Präsentation wurde als informativ, für ein breites Publikum verständlich und durch eine klare Erläuterung der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Prinzipien überzeugend bewertet.

Die im Workshop präsentierten Materialien basierten unter anderem auf dem Open-Access-Forschungsbericht „Nanoplastik in der Biosphäre. Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise“ und dem wissenschaftlichen Dokumentarfilm „Nanoplastik – die unsichtbare Lebensgefahr“, der im Rahmen der Veranstaltung gezeigt wurde. Die Teilnahme an ChangeNOW 2026 bot eine weitere internationale Plattform für den offenen fachlichen Dialog zu diesem Thema, das die Aufmerksamkeit der Forschungsgemeinschaft, öffentlicher Institutionen und zivilgesellschaftlicher Initiativen erfordert.

Das ALLATRA Global Research Center war zuvor Mitveranstalter einer Konferenz im Europäischen Parlament mit dem Titel „Nanoplastik: Verborgene Zusammenhänge und neue Risiken“, die mit Unterstützung des Europaabgeordneten Ondrej Knotek stattfand.

ALLATRA GRC dankt den Organisatoren von ChangeNOW 2026 für die Bereitstellung der Dialogplattform sowie allen Workshop-Teilnehmenden für ihr Interesse am Thema und ihre aktive Beteiligung an den Diskussionen.

Über das ALLATRA Global Research Center

Das ALLATRA Global Research Center (ALLATRA GRC) ist ein internationales Forschungs- und Analysezentrum, das sich mit zentralen globalen Herausforderungen befasst und dazu umfassende wissenschaftliche Analysen, integrierte Risikobewertungen sowie evidenzbasierte Politikempfehlungen erarbeitet.

Das Zentrum ist offiziell in den USA registriert und hat dort seinen Hauptsitz. Es ist international tätig, was seine globale Reichweite und seinen interdisziplinären Ansatz widerspiegelt.

Das ALLATRA GRC betreibt interdisziplinäre Forschung zu den Dynamiken von Naturkatastrophen, Klima- und geophysikalischen Risiken sowie den Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf Umwelt und Gesundheit. Es setzt sich für Menschenrechte ein und fördert die interkulturelle Zusammenarbeit. Die Arbeit des Zentrums verbindet wissenschaftliche Forschung mit strategischer und operativer Führung, um fundierte Entscheidungen auf globaler Ebene zu unterstützen.

Über die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine unabhängige, von Freiwilligen getragene Organisation, die Menschenrechte und Grundfreiheiten schützt und groß angelegte Forschungsarbeiten in den Bereichen Geodynamik und Umweltfragen durchführt. ALLATRA ist für seinen interdisziplinären Ansatz bei der Erforschung von Naturkatastrophen bekannt und fördert aktiv die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und setzt sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten ein.

In Anerkennung ihrer Arbeit erhielt die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA im Jahr 2025 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. und im Jahr 2024 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Franziskus für ihre Bemühungen um den Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung.

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ALLATRA e. V.

Anna Wagner

Schlehenweg 11

74847 Obrigheim

Deutschland

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email : pr@allatra-ev.de

Allatra e.V. ist ein eingetragener Verein. Wir vertreten die internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA in Deutschland, stehen außerhalb von Politik und Religion und sind getragen von ehrenamtlichem Engagement. Mit klarem Fokus auf die eskalierende Klimakrise informieren wir über die klimatische Situation und setzen uns ein für den Schutz von Menschenrechten und das menschliche Leben.

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