Natali Dujunov gründet mit „Luxury Agent“ einen Online-Shop für Designerartikel aus Vorbesitz

Luxus-Liebhaberin aus Bremen bietet Pre-Loved-Produkte an

„Luxury Agent“ unter https://luxuryagent.de ist der neue Online-Shop für gebrauchte Designerartikel. Neben Handtaschen und High Heels der begehrtesten Marken der Welt sind auch extravagante Accessoires zu finden.

Gründerin des Start-ups ist Natali Dujunov aus Bremen. Ihr Faible für Designerhandtaschen brachte sie auf die Idee, selbst unter die Anbieter für stark nachgefragte pre-loved Fashion-Items zu gehen.

Pre-Loved ist ein Trend, der sich aktuell in der Luxusbranche immer weiterentwickelt. Auch für luxuriöse Uhren, Yachten und Automobile gibt es Anbieter, die sich auf gebrauchte Luxusartikel spezialisiert haben.

„Nicht jedes gekaufte Luxusprodukt muss komplett neu sein“, sagt die Gründerin. „Ganz im Gegenteil: Durch die Wertbeständigkeit vieler Marken lohnt es sich sogar, in gebrauchte Pieces zu investieren. Diese haben kaum einen Wertverlust und steigen häufig sogar noch im Preis.“

Natali Dujunov und ihr Team kaufen spezielle Stücke an oder nehmen sie in Kommission auf, testen sie intensiv, bereiten sie auf und verkaufen sie über luxuryagent.de an neue Besitzer*innen.

Alle Produkte, die im Online-Shop angeboten werden, erhalten garantiert eine aufwendige und strenge Prüfung, bevor sie letztendlich als Angebote zu finden sind. „Second Hand für Luxus muss eben perfekt sein“, sagt Natali Dujunov.

Sie selbst hatte schon immer einen Anspruch, schöne Dinge zu tragen oder sie zu kaufen. Doch mit der Zeit merkte sie, dass solche Sachen nicht immer werthaltig sind. Es gibt Designerhäuser, die eine neue Tasche, als Beispiel, für 500,- Euro verkaufen – und nach einem Jahr ist das Teil keine 100,- Euro mehr wert.

Natali Dujunov: „Ich bin überzeugt davon, dass der Markt für die gebrauchten Luxusprodukte mit geringen Abnutzungen in den nächsten Jahren extrem nach oben geht, da viele Produkte gebraucht sogar mehr wert sind als neue.“

Ausgewählte Handtaschen sind aktuell eher ein Investment als ein reines Fashion-Item zum gelegentlichen Tragen. Und so ist „Luxury Agent“ eine neue Online-Boutique, in der die besten Kollektionen gebrauchter Designerartikel sowie authentische Vintage-Stücke rund um den Globus präsentiert werden.

Die Gründerin verspricht: „Bei uns finden Sie nur mit Kompetenz und Leidenschaft ausgesuchte Handtaschen, hochwertiges Reisegepäck, schönen Modeschmuck sowie sehr tolle Designerkleidung für Frauen und Männer von den bekanntesten Luxushäusern.“

Individuelle Leistungen wie ein WhatsApp-Service, der Home-Service und der Wishlist-Service sind im Online-Shop zu finden und runden das Angebot von „Luxury Agent“ aus Bremen ab.

Der Kaufprozess des Online-Shops ist übrigens optimiert und abgesichert. Käufer*innen gehen so kein Risiko bezüglich ihrer persönlichen Daten und der Beträge ein.

