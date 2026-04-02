Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI, stellt auf der XRP Tokyo 2026 die Technologien DataValue(R), DataScore(R) und Information Data Exchange(R) vor

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 2. April 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Qualifikationsprüfung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass CEO Nathaniel (Nate) T. Bradley die Technologien DataValue®, DataScore®, Data Vault Bank® AI Agent sowie die patentierten Information Data Exchange®-Technologien des Unternehmens auf der XRP Tokyo 2026 am 7. April 2026 im Happo-en in Tokio, Japan, vorstellen und präsentieren wird.

Bradleys Vortrag mit dem Titel Data-Driven RWA Tokenization: Unlocking Japans Trillion-Yen Opportunity on the XRP Ledger wird zeigen, wie die Plattformen von Datavault AI die sichere, KI-gestützte Tokenisierung von Immobilien, Rohstoffen und anderen hochwertigen Vermögenswerten auf dem regulierungsfreundlichen Markt Japans unterstützen.

Japan hat sich zum führenden Markt für die Tokenisierung realer Vermögenswerte in Asien entwickelt, wobei institutionelle Plattformen wie Progmat (unterstützt von MUFG) tokenisierte Vermögenswerte im Wert von etwa 440 Milliarden ¥ (ca. 2,8 Milliarden USD) verwalten, vor allem Immobilien und Unternehmensanleihen. Die Aktivitäten im Bereich der öffentlichen STOs (Security Token Offerings) haben ein Volumen von 1,3 bis über 2 Milliarden USD erreicht, wobei der Sektor bis Ende 2026 voraussichtlich 1 Billion ¥ (ca. 6-7 Milliarden USD) überschreiten wird. Zu den jüngsten Entwicklungen zählt die Einführung des 22,4 Milliarden ¥ (ca. 142 Millionen USD) schweren Immobilien-Security-Tokens für den Osaka Dojimahama Tower durch MUFG im März 2026, eine der bislang größten Einzelemissionen.

Die institutionelle Akzeptanz tokenisierter realer Vermögenswerte in Japan in Verbindung mit klaren regulatorischen Rahmenbedingungen schafft außergewöhnliche Möglichkeiten für skalierbare Lizenzierungen und Kundenpartnerschaften, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. Auf der XRP Tokyo werden wir demonstrieren, wie unsere KI-gestützte Infrastruktur für Datenbewertung und Tokenisierung japanischen Institutionen helfen kann, Liquidität in Immobilien, Rohstoffen und anderen hochwertigen Vermögenswerten freizusetzen. Wir konzentrieren uns darauf, langfristige Geschäftsbeziehungen in der gesamten APAC-Region aufzubauen, die sich in bedeutende Umsatzchancen für Datavault AI umsetzen lassen.

Die XRP Tokyo 2026 wird von XRPL Japan im Rahmen des TEAMZ Web3/AI Summit 2026 veranstaltet und bringt Entwickler, Unternehmen, Investoren und Institutionen zusammen, um reale Blockchain-Anwendungen zu erkunden, darunter Tokenisierung, Zahlungen und Infrastruktur für digitale Vermögenswerte.

Die Teilnahme von Datavault AI baut auf der wachsenden Dynamik des Unternehmens im Bereich der RWA-Tokenisierung auf und spiegelt dessen strategischen Fokus auf die Expansion im APAC-Markt sowie die internationale Kundenakquise wider.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ebenbild, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter datavaultsite.com

Über die XRP Tokyo 2026

Die XRP Tokyo 2026 ist Japans führende XRP-Konferenz, die am 7. April 2026 im Happo-en in Tokio stattfindet. Die von XRPL Japan veranstaltete Veranstaltung beleuchtet die Rolle des XRP-Ledgers bei der institutionellen Einführung und bei Blockchain-Innovationen in der realen Welt. Weitere Informationen: xrp-tokyo.io.

Quellen für Marktdaten

Marktdaten zur Tokenisierung realer Vermögenswerte in Japan: Progmat Pivots to Public Chain: Migrates 440 Billion Yen in Security Token Assets to Avalanche, FinTech Observer, 26. Februar 2026 (www.fintechobserver.com/progmat-pivots-to-public-chain-migrates-440-billion-yen-in-security-token-assets-to-avalanche/); MUFG Enters $1.3 Billion Japan Security Token Market, BeInCrypto, 10. Oktober 2025 (beincrypto.com/mufg-enters-1-3-billion-japan-security-token-market/); BOOSTRY Publishes Japan Security Token Market Report (FY2024), Nomura Holdings, 2. April 2025 (www.nomuraholdings.com/en/news/nr/news202504022.html); Progmat Migrates $2B+ of its Tokenized Securities to Avalanche, Avax.network, 25. Februar 2026 (www.avax.network/about/blog/progmat-migrates-2b-tokenized-securities-to-avalanche); MUFG launches first own brand real estate security token for $142 million, Ledger Insights, März 2026 (www.ledgerinsights.com/mufg-launches-first-own-brand-real-estate-security-token-for-142-million/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, dürfte, wird, soll, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, könnte, beabsichtigt, Ziel, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder setzt fort oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, zur Schaffung von Möglichkeiten für skalierbare Lizenzierungen und Kundenpartnerschaften infolge der institutionellen Einführung tokenisierter RWAs in Japan sowie dazu, wie die KI-gestützte Datenbewertungs- und Tokenisierungsinfrastruktur des Unternehmens japanischen Institutionen helfen kann, Liquidität in Immobilien, Rohstoffen und anderen hochwertigen Vermögenswerten freizusetzen, sowie zu den erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnissen der Geschäftsstrategie des Unternehmens sowie zur prognostizierter Richtung und die Marktauswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: die Fähigkeit des Unternehmens, Möglichkeiten für skalierbare Lizenzierungen und Kundenpartnerschaften zu schaffen, die sich aus der institutionellen Einführung tokenisierter RWAs in Japan ergeben; die Fähigkeit des Unternehmens, japanischen Institutionen dabei zu helfen, Liquidität in Immobilien, Rohstoffen und anderen hochwertigen Vermögenswerten durch seine KI-gestützte Infrastruktur zur Datenbewertung und Tokenisierung freizusetzen; Veränderungen in der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

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QUELLE: Datavault AI Inc

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