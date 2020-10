Naturzade Bio Schwarzkümmelöl – DLG GOLD PRÄMIERUNG

Bio Schwarzkümmelöl erhält das DLG Abzeichen in Gold

Schwarzkümmelöl ist seit Tausenden als Nahrungsmittel und in der Volksheilkunde bekannt. Seit seiner Gründung 2016 hat sich das in 4. Generation familiengeführte Unternehmen Sanus Natura GmbH aus Lünen-Brambauer auf hochwertige, naturreine Pflanzenöle spezialisiert.

Einen besonderen Stellenwert nehmen exklusive Schwarzkümmel-Produkte ein, die in der inneren und äußeren Anwendung das Wohlbefinden auf zahlreiche Weisen fördern sollen. Die gesundheitlichen Vorteile des Schwarzkümmelöls werden seit über 10 Jahren in wissenschaftlichen Studien untersucht, da eine große Nachfrage hinsichtlich pflanzlicher Wirkstoffe herrscht.

Reine Schwarzkümmelöle aus eigener Herstellung in Deutschland

Die Sanus Natura GmbH gestaltet ihren Marktauftritt erfolgreich durch regionale Herstellung und direkte Vertriebswege aus einer Hand. In der eigenen Naturzade Ölmühle kommen hochwertiger Saaten aus Deutschland, Europa und Ägypten zur Verarbeitung. Neben Schwarzkümmelölen entstehen hochwertiges Hanföl, Nachtkerzenöl und Leinöl für den Verzehr sowie gesunde Öle als Nahrungsergänzungen für Tiere im Kaltpressverfahren.

Der Verkauf erfolgt im Ladengeschäft, im Onlineshop Sanusnatura.de sowie über die großen online Marktplätze. Die Kosteneinsparung durch den Direktvertrieb gibt der Erzeuger selbstverständlich an die Endverbraucher weiter. Kurze Wege durch die eigene Herstellung in Lünen ermöglicht den Versand eingehender Bestellungen bis 12:30 noch am selben Tag. Nicht nur der schnelle Lieferservice erzeugt sehr positive Kundenresonanz, auch der intensive Kontakt zu den Käufern sorgt für hohe Wertschätzung. Für Fragen oder konstruktive Vorschläge zum Sortiment haben die engagierten Mitarbeiter stets ein offenes Ohr, denn Kundenzufriedenheit genießt bei Sanus Natura höchste Priorität.

Informationen zur Herkunft des Schwarzkümmels

Zur Herstellung des Schwarzkümmelöls verwendet Sanus Natura ausschließlich Samen der botanischen Spezies Nigella sativa, auch als „Echter Schwarzkümmel“ bekannt. Das Hahnenfußgewächs stammt ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet und dem Nahen Osten. Bereits zur Zeit der Pharaonen waren die schwarzen Samenkörner und das gewonnene Öl daraus als Gewürz und als Hausmittel gegen allerlei Beschwerden bekannt.

Ägyptischer Schwarzkümmel-Samen weist mit über 100 Vitalstoffen die höchste Wirksamkeit für den menschlichen Organismus auf. Durch seinen hohen Anteil ungesättigter und mehrfach ungesättigter Fettsäuren, Magnesium, Folsäure, Enzyme und Vitamine leistet das Öl einen wichtigen Beitrag in der Naturheilkunde.

