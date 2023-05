Navigieren durch das Labyrinth der Unternehmensfinanzierung: Ein Leitfaden

Ein neues Fachbuch von Harald de Vries enthüllt die Verbindung zwischen persönlichem Marketing und erfolgreichem Fundraising.

Harald de Vries, angesehener Unternehmensberater und Autor, veröffentlicht sein neuestes Buch „Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen“. In dem Buch betont er die Bedeutung des Verkaufs und des persönlichen Marketings für den Finanzierungserfolg.

Viele Unternehmer sind überrascht, wenn sie das Wort „Marketing“ im Kontext der Finanzierungsberatung hören. Jedoch bringt de Vries klar zum Ausdruck, dass es essentiell ist, das eigene Projekt und sich selbst zu „verkaufen“. Er argumentiert, dass es im Leben immer, wenn man es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringt, um „Verkauf“ geht.

In dem Buch erklärt de Vries, dass Unternehmer, die einen Finanzierungspartner suchen, diesen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln umwerben sollten, da Investoren nicht einfach auf sie und ihre Angebote warten.

Zu den Tipps für den persönlichen Auftritt gehören unter anderem eine verbesserte äußere Erscheinung und das Tragen erstklassiger Garderobe. Er empfiehlt auch, das eigene Aussehen so zu gestalten, dass es attraktiv und aktiv wirkt, anstatt alt, weise und erhaben.

Mit „Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen“ bietet de Vries ein umfassendes Handbuch für Unternehmer, die ihr Geschäft auf das nächste Level heben möchten.

Neben dem Theorieteil, der (fast) alle Finanzierungsarten, deren Vorteile und Nachteile erläutert, gibt es im Praxisteil einen detaillierter Ratgeber, der erklärt, wie Unternehmer garantiert an Kapital kommen.

Im dritten Teil gibt es umfangreiche Datenbanken mit 40.000 Investoren- und 4.000 Pressekontakten, Vorlagen von Term Sheets, Letter of Intent und Verträgen, dazu Beispiele von Businessplänen, Pitchdecks, Investor Fact Sheets, 500 Finanzierungsressourcen, Know How Quellen, Unternehmer-Tools, Startup-Discounts und vieles mehr.

Eine Leseprobe und das Inhaltsverzeichnis gibt es hier: https://link.l-capital.uk/leseprobe

Über den Autor:

Harald de Vries, der Autor des Buches „Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen“ verfügt über umfangreiche Expertise im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Mit jahrelanger praktischer Erfahrung und fundiertem Fachwissen unterstützt er Unternehmer dabei, die richtigen Finanzierungsoptionen zu identifizieren und erfolgreich umzusetzen. Seine klaren und praxisorientierten Ratschläge haben bereits vielen Unternehmern geholfen, ihre Finanzierungsziele zu erreichen.

Über das Buch:

„Finanzierungserfolg für Unternehmer: Die besten Strategien und Optionen“ ist ein Leitfaden für Unternehmer, die nach den besten Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Mit praxisnahen Ratschlägen und fundierten Informationen hilft das Buch dabei, die richtige Herangehensweise an die Finanzierung zu entwickeln. Es ist als Taschenbuch und als E-Book erhältlich.

