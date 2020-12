Nebenbei Geld verdienen im Internet: Vergleich Affiliate Marketing vs Erstellung eigener Produkte

Was ist besser: Nebenbei Geld verdienen im Internet mit Affiliate Marketing oder ein Online Business mit eigenen Produkten?

Wenn es darum geht, nebenbei Geld im Internet zu verdienen und mit einem Online Business erfolgreich zu sein, dann gibt es meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten, die risikolos Erfolgsaussichten haben. Der selbständige Nebenberufler (Wenn hier von dem Nebenberufler geschrieben wird, so schließt es auch den Hauptberufler mit ein.) kann ins Affiliate Marketing einsteigen und für andere Unternehmer ( Vendoren ) Produkte verkaufen und Provisionen zwischen 30 % und 70% erhalten. Die zweite Möglichkeit besteht darin, selbst Produkte zu erstellen (E Books, Videokurse, usw.) und diese im Internet zu verkaufen. Dann erhält er als Verkäufer 100 % und bestimmt seine Preise selbst.

Doch was ist, gerade für den selbständigen Nebenberufler im Homeoffice, besser?

Genau diese Frage stellen sich viele, die nebenbei im Internet Geld verdienen wollen.

Um herauszufinden, welche der beiden Möglichkeiten die besten Ergebnisse bringen, sollten sorgfältig die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewägt werden. (Die hier erwähnten Vor- und Nachteile sollen nur zum Überlegen animieren und können nicht vollständig sein!)

Es gibt viele Plus- und Minuspunkte bei der Gegenüberstellung des Affiliate Marketing und der Erstellung eigener Produkte.

Beim Affiliate Marketing werden Produkte, die bereits erstellt wurden (Ratgeber, E Books, Videokurse, usw.) über das Internet verkauft. Der selbständige Nebenberufler muss sich nur um die Vermarktung der Produkte kümmern. Wenn über seinen Affiliatelink ein Verkauf zustande kommt, so erhält er eine Provision. Es hört sich sehr einfach an, aber auch hier gibt es eine Menge Vor- und Nachteile:

– VORTEIL: Die Zeit für die Erstellung des Produktes, der Werbebanner, des Werbetextes und einer verkaufsstarken Webseite fällt weg. Der Affiliate Marketer verkauft nur die Produkte. Daher hat Affiliate Marketing auch für viele selbständige Nebenberufler seinen besonderen Reiz.

– VORTEIL: Beim Affiliate-Marketing kann der Affiliate Marketer aus einer Vielzahl von verschiedenen Produkten aussuchen, um diese zu verkaufen. Affiliate Marketing bietet ein flexibles Einkommen. Am Ende legt der Affiliate Marketer seine wöchentlichen Arbeitsstunden fest und entscheidet frei, wieviel er verdienen will.

– NACHTEIL: Die Kontrolle über die Produkte hat nicht der Affiliate-Marketer sondern der Vendor (Hersteller des Produktes). Er ist festgelegt auf das, was andere erstellt haben.

– NACHTEIL: Die Wahl der richtigen Affiliateprodukte ist oftmals sehr schwierig. Es gibt eine Menge verschiedener Programme und Affiliatenetzwerke. Die Wahl der Affiliateprodukte ist aber entscheidend für den Erfolg.

Mehr zum Thema Affiliate Marketing findet sich in unserem neuen, ko.stenlosen Video: Affiliate Marketing Masterplan 2.0.

Auch das Erstellen und Verkaufen eigener Produkte hat eine Reihe von Vor- und Nachteilen, die der selbständige Nebenberufler beachten sollte:

– VORTEIL: Er hat die volle Kontrolle beim Erstellen der Produkte. Diese Kontrolle hat er ebenfalls in Bezug auf das Einkommen. Der Verkaufspreis wird ihm zu 100 % gehören. Diese Kontrolle erstreckt sich auch auf das Marketing, die Software und mehr.

– VORTEIL: Er baut sich seine eigene Kundenliste auf. Dies kann nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft seines Unternehmens von Vorteil sein.

– NACHTEIL: Es benötigt viel Zeit und auch Geld, um diese Dinge alle zu machen bzw. machen zu lassen.

o NACHTEIL: Der selbständige Nebenberufler ist für alles verantwortlich und ich meine wirklich absolut für alles. Von der Erstellung des Produktes, einer ansprechenden Webseite, eines Freebies , des E-Mail-Marketings , der Autorespondertexte zum Aufbau einer Interessentenliste, dem Funnel, usw.

Glücklicherweise gibt es aber heute schon Anbieter von Softwarelösungen (z. B. Kajinga), die alle benötigten Bausteine incl. Funnel für ein Online Business beinhalten. (Ein sogenanntes „All in one Business“) Dadurch spart man sehr viel Zeit und auch Geld beim Aufbau eines komplett fertigen Online Business!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jutta Wichtrey, Marketingbüro Kurhessen

Frau Jutta Wichtrey

Friedenstr. 48

34121 Kassel

Deutschland

fon ..: 016097961960

web ..: https://123-affiliatemarketing-masterplan.kajinga.com/angebot

email : 123-affiliatemarketing-masterplan@kajinga.com

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Jutta Wichtrey, Marketingbüro Kurhessen

Frau Jutta Wichtrey

Friedenstr. 48

34121 Kassel

fon ..: 016097961960

web ..: https://123-affiliatemarketing-masterplan.kajinga.com/angebot

email : 123-affiliatemarketing-masterplan@kajinga.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GR Silver Mining meldet einen Konzentratgehalt von 15.147 g/t Silber nach Aufbereitung der Untertagegroßprobe aus dem Gebiet San Juan Keine Annahme von Bauschutt/Bitumen am Standort Nümbrecht-Büschhof