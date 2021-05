Neher Insektengitter für Spannrahmen

Mit dem Marktführer Neher an unserer Seite, bieten wir Ihnen Fliegen- und Pollenschutzgitter

in Höchster Qualität, passgenau und zu einem fairen Preis an.

Fliegengitter mit Rahmen bieten den Vorteil, dass sie sich sehr leicht und unkompliziert

anbringen lassen. Die Montage erfordert meist keine Bohrmaschine, so dass das Fenster

nicht beschädigt wird. Mit den über 150 Varianten unserer Insektenschutzgitter mit

Spannrahmen führen wir ein sehr breites und tiefes Sortiment, das selbstverständlich auch

Lösungen für etwas schwierigere Einbausituationen bereithält.

Durch die Kinderleichte Handhabung können sie den Spannrahmen jeder Zeit

mit wenigen Handgriffen abhängen und wieder einsetzten.

Das Insektenschutzgitter in gleichem Dekor beeinträchtigt die Gesamtoptik Ihres Hauses

nicht.

Klein aber fein ist unsere Devise. Seit vielen Jahren kümmern wir uns professionell und

erfolgreich um Insekten- und den immer wichtigeren Pollenschutz. Bei uns bekommen Sie

keine Billigvariante, sondern eine der besten und zuverlässigsten Schutzmaßnahmen.

Größten Wert legen wir auf erstklassige Beratung und dem wichtigen Aufmaß vor Ort. Wo

andere aufgeben beginnt für uns die Herausforderung.

Deshalb haben wir bewusst auf einen Kalkulator auf unserer Seite verzichtet, da bauliche

Besonderheiten und individuelle Montagen einen falschen Preis ergeben würde.

Wir verstehen uns als kompetenter Dienstleister und begleiten Sie erfolgreich zur

bestmöglichen Lösung. Bei uns erwartet Sie ein hoch motiviertes Team das gewohnt ist,

Kundenwünsche zu verstehen und auch zu erfüllen. Freuen Sie sich auf eine zuverlässige

Funktionalität und das für viele Jahre.

https://insektenschutz-klumpp.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

