Neometals Ltd.: Aktualisierte Nickel-Mineralressource für Widgie Townsite bei Mt Edwards

HIGHLIGHTS

– Eine Neuschätzung der Nickelsulfid-Mineralressource für Widgie Townsite, die auf die Frischgesteinmineralisierung beschränkt ist, hat zu einer aktualisierten Schätzung von 2,476 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 1,6 % mit 39.300 Tonnen enthaltenem Nickel geführt; und

– Die gesamten Nickel-Mineralressourcen beim Projekt Mt Edwards umfassen jetzt 158.320 Tonnen enthaltenes Nickel innerhalb von 9,919 Millionen Tonnen bei 1,6 % Nickelgehalt.

Neometals Ltd (ASX: NMT) (Neometals oder das Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Widgie Townsite (Widgie Townsite) bekannt zu geben. Die neu interpretierte Mineralressourcenschätzung für Widgie Townsite wurde auf Frischgestein beschränkt, was eine geringfügige Reduzierung der Mineralressourcengröße bedeutete. Weitere metallurgische Testarbeiten sind erforderlich, um das Nickel, das in Übergangsmaterial und Oxidmaterial oberhalb der Nickelsulfidzonen enthalten ist, zu bewerten. Obwohl Widgie Townsite bereits eine beträchtliche Lagerstätte ist, hat es Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung entlang des Streichens nach Südosten, wobei die aktuelle Schätzung 2,476 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,6 % Ni, also 39.300 Tonnen enthaltenes Nickel, beinhaltet.

Tabelle 1 – Schätzungen der angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen für Widgie Townsite mit einem Cutoff-Gehalt von 1 % Nickel

Cutoff 1TonnenNi As Co Cu FeOMgO %S % Ni

% % ppm ppm % % Tonnen

Ni

Angedeut1.183.1,7467 532 0,218,9 20,8 5,8 19.970

et 000 1

Vermutet1.293.1,5567 462 0,117,4 19,2 4,9 19.330

000 8

GESAMT 2.476.1,6519 496 0,218,1 20,0 5,3 39.300

000 0

Aufgrund von Rundungen kann es zu kleinen Abweichungen kommen.

Einschließlich der Mineralressourcenschätzung für Widgie Townsite liegen die gesamten Mineralressourcen für das Projekt Mt Edwards in elf Lagerstätten jetzt bei 9,919 Millionen Tonnen mit 1,6 % Nickel, was 158,320 Tonnen enthaltenem Nickel entspricht (siehe Tabelle 2 auf der nächsten Seite für eine Tabelle mit den gesamten Mineralressourcen für das Projekt Mt Edwards).

Widgie Townsite liegt in der Nähe der Mineralressourcen Gillett und Widgie 3; das die drei Lagerstätten umfassende Gebiet wird als Widgie South Trend bezeichnet. Diese drei Lagerstätten gehören zu elf Mineralressourcen im Projekt Mt Edwards von Neometals, das die Gemeinde Widgiemooltha, eine Provinz mit historischen Nickelsulfidminen, umgibt.

Seit Mitte 2019 hat Neometals eine umfassende Überprüfung des Projekts Mt Edwards durchgeführt, wobei die Neuschätzung der Mineralressource von Widgie Townsite eine Fortsetzung dieses Prozesses darstellt. Die Mineralressource von Widgie Townsite wurde von Richard Maddocks von Auralia Mining Consultants geschätzt und von Snowden Mining Industry Consultants überprüft.

Für Widgie Townsite ist ein zukünftiges Arbeitsprogramm geplant, das Reverse Circulation (RC)- und Diamantkernbohrungen (DD) in Kombination mit elektromagnetischen Tiefbohruntersuchungen (DHEM) umfassen wird, um die Ausmaße der Mineralisierung weiter zu bewerten und das Verständnis der metallurgischen Eigenschaften zu verbessern, um so den Weg für weitere Bergbaustudien zu ebnen.

Hintergrund

Neometals erwarb das Projekt Mt Edwards in der ersten Hälfte des Jahres 2018 und begann sofort mit der Exploration nach Nickel und Lithium. Das Unternehmen strebt neue Nickelentdeckungen bei Mt Edwards an und prüft und verbessert die bestehenden Nickelmineralressourcen. Das Unternehmen besitzt bzw. ist Inhaber der Nickelrechte an 36 Bergbaupachten mit einem großen Grundbesitz von mehr als 300 km2 entlang des Widgiemooltha Dome, einer anerkannten Nickelsulfidbergbauprovinz.

Tabelle 2 – Das Projekt Mt Edwards verfügt über 11 Nickel-Mineralressourcen mit insgesamt 158.320 Tonnen enthaltenemNickel

Angedeutet Vermutet Mineralressourcen, gesamt

LagerstätteTonnen Nickel Tonnen Nickel Tonnen Nickel Tonnen

(Tsd. (%) (Tsd. (%) (Tsd. (%) Nickel

t) t) t)

Widgie 32 625 1,5 625 1,5 9.160

Gillett5 1.306 1,7 1.306 1,7 22.500

Widgie Town1.183 1,7 1.293 1,5 2.476 1,6 39.300

site

Munda3 320 2,2 320 2,2 7.140

Mt Edwards 575 1,4 575 1,4 8.210

26N

2

132N6 34 2,9 426 1,9 460 2,0 9.050

Cooke 1 150 1,3 150 1,3 1.950

Armstrong4 526 2,1 107 2,0 633 2,1 13.200

McEwen8 1.133 1,4 1.133 1,4 15.340

McEwen 1.916 1,4 1.916 1,4 26.110

Hangingwal

l

8

Zabel 7&8 272 1,9 53 2,0 325 2,0 6.360

GESAMT 2.015 1,9 7.904 1,5 9.919 1,6 158.320

Mineralressourcen unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 1 % Ni, außer Munda, wo der Cutoff-Gehalt 1,5 % Ni beträgt. Aufgrund von Rundungen kann es zu kleinen Abweichungen kommen.

Anmerkung 1. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 19. April 2018 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel – Mineral Resource Estimate

Anmerkung 2. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 25. Juni 2018 mit dem Titel: Mt Edwards – Mineral Resource Over 120,000 Nickel Tonnes

Anmerkung 3. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 13. November 2019 mit dem Titel: Additional Nickel Mineral Resource at Mt Edwards

Anmerkung 4. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 16. April 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel – Armstrong Resource increases 60%

Anmerkung 5. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 26. Mai 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel – Gillett Resource increases 30%

Anmerkung 6. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel – Mineral Resource and Exploration Update

Anmerkung 7. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 23. Dezember 2020 mit dem Titel: Mt Edwards Nickel – Zabel Mineral Resource Update

Anmerkung 8. Siehe ASX Mitteilung von NMT vom 29. Juni 2021 mit dem Titel: Mt Edwards – McEwen Mineral Resources increase 45%

Mineralressourcenschätzung

Die Mineralressource für Widgie Townsite wurde von Richard Maddocks von Auralia Mining Consultants geschätzt. Die Mineralressourcenschätzung für die Widgie Townsite-Lagerstätte von 2.476.000 Tonnen mit einem Nickelgehalt von 1,6 % mit 39.300 Tonnen Nickel wurde gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves vom Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia (JORC Code) erstellt und folgt einer detaillierten Analyse und Überprüfung der verfügbaren Daten, einschließlich der früheren gemeldeten Mineralressourcenschätzungen der ehemaligen Konzessionsinhaber.

Eine Zusammenfassung der Informationen, die für die Mineralressourcenschätzungen von Widgie Townsite beim Projekt Mt Edwards relevant sind, finden Sie in den folgenden Anhängen, die dieser Mitteilung beigefügt sind:

Anhang 1. Tabelle 1 gemäß den JORC-Code-Richtlinien (2012)

Anhang 2. Bohrlöcher, die in der Mineralressourcenschätzung für Widgie Townsite verwendet wurden

Anhang 3. Bedeutende und mineralisierte Nickelbohrabschnitte am Standort Widgie Townsite

Lage

Die Lagerstätte Widgie Townsite befindet sich auf dem Bergbaupachtvertrag M15/94, etwa 1,5 km südlich vom Widgiemooltha Roadhouse (55 km von Kambalda entfernt). Der Zugang vom Coolgardie-Esperance Highway erfolgt über die Caves Hill Road und dann über gut etablierte Straßen, die für frühere Bergbau- und Explorationsarbeiten in diesem Gebiet genutzt wurden. Der jüngste Abbau in unmittelbarer Nähe der Mineralressource von Widgie Townsite erfolgte im Rahmen des Goldbetriebs Widgiemooltha von Mincor, der bis September 2019 Tagebaugruben auf demselben Bergbaupachtgebiet (M15/94) umfasste. Geologische Kenntnisse wurden durch die Protokollierung von Bohrproben und die Oberflächenkartierung in Kombination mit Interpretationen der geophysikalischen Oberflächen- und Bohrlochmessungen gewonnen. Die Mineralressource Widgie Townsite befindet sich 800 Meter nördlich der Nickelmineralressource Gillett entlang des geologischen Streichens, wobei das Gebiet zwischen diesen Lagerstätten zum größten Teil unerprobt bleibt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59254/MEWT29062021_kurz_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Das Projekt Mt Edwards über einer geologischen Karte, die die Lage der Mineralressourcen in Widgie Townsite auf Bergbaupacht M15/94 zeigt. Neometals besitzt 100 % der Nickelrechte für alle oben aufgeführten aktiven Konzessionen.

ENDE

Autorisiert im Namen von Christopher Reed, Managing Director von Neometals

Für weitere Informationen kontaktieren Sie sich bitte:

Chris Reed

Managing Director

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E-mail: info@neometals.com.au

Jeremy Mcmanus

General Manager – Commercial and IR

Neometals Ltd

T: +61 8 9322 1182

E-mail: jmcmanus@neometals.com.au

Über Neometals Ltd.a

Neometals entwickelt auf innovative Weise Möglichkeiten bei Mineralen und modernen Materialien, die für eine nachhaltige Zukunft von grundlegender Bedeutung sind. Angesichts einer Schwerpunktlegung auf dem Megatrend der Energiespeicherung ist die Strategie auf die Risikosenkung und Entwicklung langlebiger Projekte mit starken Partnern sowie auf die Integration in der Wertschöpfungskette ausgerichtet, um die Margen und den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Neometals verfügt über drei Kernprojekte, die den globalen Übergang zu sauberen Energien unterstützen und sich über die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette erstrecken:

Recycling und Ressourcenrückgewinnung:

– Recycling von Lithium-Ionen-Batterien – ein proprietäres Verfahren zur Rückgewinnung von Kobalt und anderen wertvollen Materialien aus verbrauchten und verschrotteten Lithium-Batterien. Pilotanlagentests abgeschlossen und Pläne zur Durchführung von Versuchen im Demonstrationsmaßstab mit dem 50:50-JV-Partner SMS group weit fortgeschritten. Ziel ist eine Entwicklungsentscheidung Anfang 2022; und

– Vanadium-Rückgewinnung – alleinige Finanzierung der Bewertung eines potenziellen 50:50-Joint-Ventures mit Critical Metals Ltd. hinsichtlich der Gewinnung von Vanadium durch die Verarbeitung von Nebenprodukten (die Schlacke) des führenden skandinavischen Stahlherstellers SSAB. Auf Grundlage eines zehnjährigen Schlackenlieferabkommens soll bis Dezember 2022 eine Entscheidung hinsichtlich der Entwicklung einer nachhaltigen europäischen Produktion von hochreinem Vanadiumpentoxid getroffen werden.

Vorgelagerte Industrieminerale:

– Barrambie Titanium and Vanadium Project – eine der weltweit höchstgradigen Titan-Vanadium-Hartgestein-Lagerstätten, die auf eine Erschließungsentscheidung Mitte 2022 mit dem potenziellen 50:50 JV-Partner IMUMR hinarbeitet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

