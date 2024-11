Neotech Metals Corp. erhält Probenergebnis von 28,97 % TREO und 2,91 % Nb2O5 auf dem Projekt TREO

Vancouver, British Columbia, 25. November 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, die Untersuchungsergebnisse aus dem Erkundungsprogramm 2024 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt TREO (das Konzessionsgebiet) bekannt zu geben, das 85 km nordöstlich von Prince George in der kanadischen Provinz British Columbia liegt.

Unter den Untersuchungsergebnissen der 113 entnommenen Gesteinsproben befand sich ein Höchstwert von 28,97 % TREO*. 17 Proben ergaben dabei über 1,0 % TREO*, wie in der untenstehenden Ergebnistabelle dargestellt ist. Ferner zeigten mehrere Untersuchungsergebnisse aus derselben Probenreihe anomale Niobwerte, wobei der Höchstwert bei 2,91 % NbO lag und 20 Proben 0,15 % NbO übertrafen, wie in der nachfolgenden Ergebnistabelle zu sehen ist. Alle Proben stammen von Grundgestein/Ausbissfreilegungen innerhalb kartierter Karbonatite, die eine Eisen-Oxid-Alteration, alterierte Phyllite sowie Syenite aufwiesen. Es wurde festgestellt, dass die Gehalte an TREO und Niob mit unterschiedlichen Alterationsgraden zusammenhängen.

Zu den Plänen, die Ergebnisse weiter auszubauen, gehören Modellierungen außerhalb der Saison – darunter 3D-Prognosen, um Bohrziele zu entwerfen und zu bestimmen, sowie die Planung zusätzlicher Erkundungsarbeitsprogramme für die nächste Saison, um Zielgebiete sowohl zu erweitern als auch zu definieren.

Die beständigen hochgradigen Ergebnisse an der Oberfläche, die sich über 4 Kilometer von Wicheeda Lake erstrecken, liefern eine ausgezeichnete Definition und eine starke Unterstützung für das Potenzial mächtiger Zonen mit Mineralisierung, meinte CEO Reagan Glazier. Unser Team arbeitet eifrig daran, dass Projekt TREO voranzubringen, unser Verständnis der Region zu verbessern und die bestmöglichen Resultate für das anstehende Bohrprogramm sicherzustellen.

Projekt TREO

Das Projekt TREO befindet sich etwa 50 Kilometer östlich von Bear Lake in British Columbia, wo eine funktionsfähige Eisenbahn, von hydroelektrischen Projekten betriebene Stromleitungen und ganzjährige befahrbare Straßen vorhanden sind. Der Wicheeda-Distrikt umfasst ein Seltenerden-Projekt in der Erschließungsphase mit einer positiven Wirtschaftlichkeitsstudie**, wodurch nahegelegene Gebiete hoch aussichtsreich für zusätzliche Entdeckungen werden.

Das über eine Straße zugängliche Konzessionsgebiet ermöglicht kostengünstige Explorationsprogramme mit einfacher Logistik. Alle Seiten des Mineralkonzessionsgebiets verfügen über Waldwirtschaftswege mit bereits vorhandenen Brücken. Somit verringert sich die gesamte benötigte Grundfläche für die Durchführung unserer Programme. Die zukünftigen Programme werden darauf abzielen, Erweiterungen an Standorten in wesentlicher Lage strategisch anzupeilen, um eine detailliertere Studie vorzubereiten.

Karte Abbildung 1 – Detaillierte Karte der Gesteinsprobenergebnisse, die die Probenstellen über die Projekt-Claims TREO von Neotech hinweg zeigt.

Proben ID Nb2O5 Proben ID TREO

(%) (%)

74491 0,17 74476 1,80

79513 0,24 74478 3,47

79527 0,21 74479 14,85

79541 0,19 74481 3,98

79545 0,15 79503 3,60

79546 0,52 79504 11,20

79548 0,35 79512 28,97

79553 0,71 79513 4,47

79554 1,50 79514 13,77

79555 0,62 79533 1,15

79556 1,19 79535 11,10

79557 1,08 79536 4,11

79558 1,50 79577 1,76

79559 0,20 79579 2,65

79561 0,18 79593 5,14

79563 0,23 79598 1,74

79576 0,18 79599 4,01

79577 0,19

79592 2,91

79593 0,37

Ergebnisse Tabelle 1 – Probenuntersuchungen mit Ergebnissen über 0,15% für Nb2O5 und über 1% TREO

Methodologie und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die analytische Arbeit (Probenvorbereitung und -untersuchung), die hier angegeben wird, wurde von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in ihren Einrichtungen in Kamloops, B.C., durchgeführt. Actlabs ist ein ISO-IEC 17025:2017- und ISO 9001:2015-akkrediertes geoanalytisches Labor, das unabhängig von Neotech Metals und dem qualifizierten Sachverständigen ist. Die Proben wurden auf 60 Grad Celsius getrocknet und gesiebt, um Partikel kleiner als -177 m zu halten, sowie unter Anwendung von Multi-Element-Fusion-ICP-MS mit Lithium-Borat-Fusion untersucht, um einzelne REE-Inhalte zu bestimmen (Analyse-Code 4LITHO von Actlabs). Neotech wendet für die auf dem Projekt TREO ausgeführten Arbeiten Verfahren an, die den Industriestandards entsprechen, samt eines Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolle- (QS/QK-) Programms. Die Proben, darunter Leerproben, Doppelproben und zertifiziertes Referenzmaterial, wurden zur Untersuchung systematisch sowohl vom Unternehmen als auch von Actlabs eingefügt. Neotech hat keine wesentlichen Probleme hinsichtlich der QS/QK während der Datenüberprüfung festgestellt.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio. Dies umfasst sein neues Vorzeigeprojekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

**Direkter Verweis auf den von SRK Consulting erstellten Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Defense Metals mit dem Titel Independent Preliminary Economic Assessment for the Wicheeda Rare Earth Element Project, British Columbia, Canada – Dated January 2022 – Link zur Studie minedocs.com/22/Wicheeda-PEA-01062022.pdf

Im Namen des Boards

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Kontaktdaten

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

