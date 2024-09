Neotech Metals Corp. nimmt metallurgische Untersuchungen bei seinem Konzessionsgebiet Hecla-Kilmer auf und kündigt LIFE-Angebot an

Vancouver, British Columbia, 26. September 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die metallurgischen Untersuchungen bei unserem Vorzeigekonzessionsgebiet Hecla-Kilmer (H/K) in Zusammenarbeit mit SGS Laboratories (SGS) aufgenommen wurden. Ziel der Untersuchungen ist es, die Wirtschaftlichkeit einer erweiterten Bohrkampagne zu bewerten, die die in Apatit lagernde Seltenerdmetallmineralisierung, die mit Niob in Zusammenhang stehende Mineralisierung und die allgemeine Phosphatausbeute einbezieht, um die Weiterentwicklung des Projekts voranzutreiben.

Im Rahmen der ersten Phase der Untersuchungen wird die metallurgische Reaktion des Materials aus dem Projekt auf eine Reihe von Fließschemata – einschließlich Gravitations-, Flotations- und Magnetseparationsmethoden – bewertet. Die Analyse wird die potenzielle Gewinnung, die Freisetzung, die Aufbereitungskomponenten und andere Variablen berücksichtigen und damit den nächsten Meilenstein in der Entwicklung des Projekts anvisieren.

LIFE-Angebot

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die Unterlagen für eine neue Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (LIFE-Finanzierung) (das Angebot) eingereicht hat. Damit wird die LIFE-Finanzierung ersetzt, die zuvor am 24. Juni 2024 angekündigt und am 13. August 2024 abgeändert wurde. Der Gesamterlös soll in einem Bereich von mindestens 1.350.000 $ und höchstens 2.500.000 $ liegen und sich aus mindestens 9.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) und bis zu maximal 16.666.667 Einheiten zum Preis von 0,15 $ pro Einheit zusammensetzen. Jede Einheit soll aus einer Stammaktie aus der autorisierten Aktienstruktur des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) des Unternehmens bestehen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie (eine Warrant-Aktie) des Unternehmens, die innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Preis von 0,25 $ pro Warrant-Aktie erworben werden kann.

Die Warrants unterliegen einer Fälligkeitsklausel (vorzeitige Fälligkeit), die besagt, dass, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) an der Canadian Securities Exchange an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Betrag von 0,50 $ pro Aktie übersteigt, das Unternehmen über eine Pressemitteilung bekannt geben kann, dass die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage nach diesem Ereignis verkürzt wird.

Das Unternehmen kann bestimmten Vermittlern ein Honorar bezahlen, das einer Barprovision in Höhe von bis zu 7 % des Gesamt-Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Vermittler-Warrants im Wert von 7 % der insgesamt im Rahmen des Angebots gezeichneten Einheiten entspricht.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Auflagen und in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) (Ausnahmen von der Prospektpflicht) werden die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten Käufern mit Wohnsitz in den kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec) angeboten. Es gilt die Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A.2 der Vorschrift NI 45-106 (Listed Issuer Financing Exemption). Im Sinne der Vorschrift NI 45-106 sind die im Rahmen des Angebots an zeichnende Personen mit Wohnsitz in Kanada ausgegebenen Wertpapiere an keine Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für Explorationsaufwendungen sowie betriebliche und allgemeine Betriebsausgaben verwendet. In Verbindung mit diesem Angebot werden entsprechende Platzierungsunterlagen erstellt, die unter dem Firmenprofil auf Sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter neotechmetals.com/ veröffentlicht werden. Potenzielle Anleger sollten diese Platzierungsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

CEO Reagan Glazier erklärte: Dies ist ein entscheidender Moment für das Unternehmen in der Weiterentwicklung des Seltenerdmetallprojekts H/K. Wir sehen den einzigartigen Möglichkeiten entgegen, die sich durch die in Apatit lagernden Seltenerdmetalle ergeben, insbesondere im Hinblick darauf, wie sie sich von den typischen in Monazit lagernden Lagerstätten in Nordamerika unterscheiden könnten. Außerdem sind wir begeistert, die Untersuchung der Komponenten mit schwerem REE-Gehalt bei H/K in Angriff zu nehmen, denn sie bietet hochwertige Chancen. Die Ergebnisse werden zur Ausrichtung der bevorstehenden Bohrkampagne beitragen und es uns ermöglichen, alle etwaigen Ungewissheiten und Herausforderungen, die auf uns zukommen könnten, aufzudecken und anzugehen.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Hecla-Kilmer, das neue Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in 20 km Entfernung vom Wasserkraftwerk Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway. Es wurde im Juli 2024 zusammen mit den in British Columbia angesiedelten Projekten TREO und Foothills erworben. Alle drei Projekte gehören zu 100 % dem Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: Reagan@Neotechmetals.com

Telefon: (403) 815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

