Neotech Metals meldet Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung und Erlöse aus Warrant-Ausübungen

Vancouver, British Columbia, 18. August 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich in Ergänzung zu seiner Pressemeldung vom 24. Juli 2025 bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (Angebot) erfolgreich abgeschlossen hat.

Unter dem Angebot hat das Unternehmen Folgendes ausgegeben:

(i) 660.810 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 0,17 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 112.338 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eine Stammaktie zum Preis von 0,35 $ zu erwerben; und

(ii) 5.440.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (FT-Einheiten) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.360.000 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als Flow-Through-Aktie im Sinne des Income Tax Act (Kanada) qualifiziert ist, sowie einem Aktienkaufwarrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eine Stammaktie zum Preis von 0,35 $ zu erwerben.

Das Unternehmen hat im Rahmen des Angebots Bruttoerlöse in Höhe von 1.472.338 $ erzielt.

Es wurden im Zusammenhang mit dem Angebot keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der FT-Einheiten werden für qualifizierte Aufwendungen im Zusammenhang mit den Mineralprojekten des Unternehmens verwendet. Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Einheiten sind für allgemeine Betriebskapitalzwecke vorgesehen. Die Einheiten und FT-Einheiten, einschließlich aller darin enthaltenen Wertpapiere, unterliegen ab dem Ausgabedatum einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Sowohl die Warrants als auch die FT-Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel. Demnach kann das Unternehmen per Pressemitteilung bekannt geben, dass das Verfallsdatum der Warrants auf 30 Tage vorverlegt wird, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) an der CSE für 20 aufeinanderfolgende Handelstage nach Abschluss des Angebots über 0,50 $ pro Aktie liegt.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es durch die Ausübung von Warrants im Verlauf des Monats August Bruttoerlöse in Höhe von 533.885 $ erhalten hat.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

