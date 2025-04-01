Neotech Metals startet gemeinsam mit Dorfner Anzaplan ein Programm zur Entwicklung metallurgischer Verfahren

Vancouver, British Columbia / 27. Juli 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es gemeinsam mit der Dorfner ANZAPLAN GmbH (ANZAPLAN) ein umfassendes Programm zur Entwicklung metallurgischer Verfahren gestartet hat, um die Ausarbeitung eines vorläufigen Aufbereitungsschemas für sein Seltenerdprojekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada, voranzutreiben.

Das Programm, das teilweise aus dem Critical Mineral Innovation Fund (CMIF) der Provinz Ontario finanziert wird, soll die Untersuchungen unterstützen, die für die Erarbeitung eines konzeptionellen Verfahrensschemas und einer Aufbereitungsanlage zur Gewinnung und Aufbereitung der in intrusivem Apatit enthaltenen Seltenerdmineralisierung sowie Niob und Gallium erforderlich sind. Darüber hinaus dient es der Ermittlung der Qualitäten von gereinigter Phosphorsäure (PPA), die im Rahmen des Hecla-Kilmer-Projekts erzielt werden können.

Aufbau auf den metallurgischen Erfolgen des Jahres 2025

Das aktuelle Programm knüpft direkt an die positiven metallurgischen Ergebnisse des Vorjahres an, bei denen Ausbeuten von etwa 75 % für Seltenerdoxide insgesamt und von 89 % für Phosphat erzielt wurden. Dieser Grad an Auflösung, der ohne aggressive Vorbehandlung erreicht wurde, deutet darauf hin, dass der Apatit auf Hecla-Kilmer leicht auslaugbar ist – eine Eigenschaft, die nach Ansicht des Unternehmens potenziell zu einem Verfahrensschema mit vergleichsweise niedrigen Betriebskosten führen kann. Im Gegensatz dazu erfordern schwer auslaugbare Seltenerdmetall-Mineralsysteme in der Regel höhere Reagenzanteile, erhöhte Temperaturen oder mehrstufiges Rösten, um eine ähnliche Auflösung zu erreichen.

Unsere bisherigen metallurgischen Untersuchungen haben gezeigt, dass die in Apatit beherbergte Mineralisierung auf Hecla-Kilmer unter relativ milden Bedingungen gut auf herkömmliche Auslaugungsverfahren anspricht, sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech. Unser gemeinsames Ziel mit ANZAPLAN ist es, diese Eigenschaften zu nutzen, um ein einfaches, konventionelles Aufbereitungsschema zu entwickeln, mit dem sich ein hochreines Seltenerdprodukt herstellen lässt. Gleichzeitig möchten wir zusätzliche Wertschöpfungsketten für Niob, Gallium und gereinigte Phosphorsäure evaluieren. Sollte sich diese effiziente Aufbereitung im weiteren Verlauf des Programms weiterhin bestätigen, kann dies zu erheblichen Einsparungen bei den Betriebskosten im Vergleich zu komplexeren Verfahren zur Aufbereitung von Seltenen Erden führen.

Umfang des Testprogramms

Das von ANZAPLAN – einem weltweit anerkannten metallurgischen Beratungsunternehmen mit Sitz in Hirschau, Deutschland, das auf die Prozessentwicklung in den Bereichen Industriemineralien, Seltene Erden und kritische Rohstoffe, einschließlich der Phosphatchemie, spezialisiert ist – durchgeführte Versuchsprogramm im Labormaßstab gliedert sich in drei Hauptphasen, bei denen Ausschussmaterial aus dem Bohrprogramm 2025 auf Hecla-Kilmer verwendet wird:

– Optimierung der Mineralaufbereitung, einschließlich Versuchsreihen zur magnetischen Trennung und Flotation zur Gewinnung eines hochgradigen, REE-haltigen Apatitkonzentrats aus Rohmaterial, sowie Versuche zur Schwerkraftabscheidung von Pyrochlor zur Bewertung der Niob-Ausbeute

– Produktion von etwa 60 kg eines REE-haltigen Mineralkonzentrats in Großmengen zur Unterstützung umfassender hydrometallurgischer Versuche im industriellen Maßstab, einschließlich skalierter Flotation sowie Versuche im geschlossenen Kreislauf zur Validierung des vorgeschlagenen Verfahrensschemas unter stationären Bedingungen

– Entwicklung hydrometallurgischer Verfahren, einschließlich Auslaugungsversuche mit verschiedenen Reagenzsystemen, Entfernung von Fluor und Verunreinigungen sowie Ausfällung von Seltenen Erden, außerdem Bewertung, ob sich aus der bei der Ausfällung von Seltenen Erden anfallenden Rohphosphorsäure hochreine PPAs herstellen lassen

Während des gesamten Programms werden Niob, Tantal und Gallium in allen Prozessströmen mittels geochemischer Analysen verfolgt, um ihr Prozessverhalten zu ermitteln und das Potenzial dieser Elemente als zusätzliche Werttreiber für das Projekt zu bewerten.

Nach Beendigung des Programms wird ein abschließender Bericht erwartet, der die Ausbeuten, die Konzentratgehalte, den Reagenzienverbrauch sowie Empfehlungen für die nächsten Schritte, einschließlich einer möglichen Pilotphase, zusammenfasst.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralressourcen widmet und sich stark für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken einsetzt. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Projekten für Seltenerdelemente und kritische Mineralien, darunter das Projekt Hecla-Kilmer für Seltenerdmetalle, Niob und Phosphat. Dieses Projekt liegt 20 km vom 180-MW-Wasserkraftwerk Otter Rapids und von der in Betrieb befindlichen Ontario Northland Railway entfernt. Hinzu kommen das 70 km nordöstlich von Hecla-Kilmer gelegene Projekt Torrance sowie die Projekte TREO und Foothills in British Columbia, die sich alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden.

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Reagan Glazier, CEO und Direktor

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