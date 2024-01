Neptune Digital Assets setzt Meilenstein bei Cosmos Atom-Saldo

Vancouver (British Columbia) – 11. Januar 2024 / IRW-Press / – Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas, gibt einen strategischen Meilenstein in seinen Proof-of-Stake-Aktivitäten bekannt, nachdem es 180.000 Cosmos (ATOM)-Token erreicht hat.

Der native Token der Cosmos-Blockchain, ATOM, spielt eine zentrale Rolle bei der Vereinfachung von Transaktionen innerhalb des Cosmos-Netzwerks. Als aktiver Teilnehmer delegiert Neptune ATOM-Token unter Verwendung von Cold Storage, um das Netzwerk zu sichern und je nach Marktdynamik einen Effektivzins von etwa 15 bis 20 % oder mehr zu erzielen. Die Meilensteinposition von Neptune von 180.000 ATOM-Token generiert nun einen monatlichen Cashflow von etwa 40.000 $ in ATOM zu seinem aktuellen Wert. Dieser Umsatz wird verwendet, um den Bitcoin-Kassenstand von Neptune kontinuierlich zu erweitern, in neue Token wie Solana und Dot zu investieren oder die ATOM-Position aufzustocken.

Der Vorstoß von Neptune in den Cosmos-Bereich geht auf das Jahr 2019 zurück, als der ATOM-Token mit 1,50 $ bewertet wurde. Neptune erkannte das bahnbrechende IBC- (Inter Blockchain Communication)-Protokoll, das oftmals als Internet der Blockchains bezeichnet wird, und identifizierte Cosmos als Vorreiter bei der Lösung der branchenweiten Herausforderung der Blockchain-Interoperabilität. Das Unternehmen befindet sich in einer strategisch günstigen Position, um von potenziellen Marktaufschwüngen profitieren zu können, wie das Beispiel des früheren Höchststandes von ATOM im Marktzyklus von 44 US$ verdeutlicht. Neptune rechnet mit beträchtlichen Erträgen, wenn ATOM dieses Allzeithoch erneut erreicht oder übertrifft, wodurch noch mehr Token-Einnahmen für strategische Initiativen und Wachstum zur Verfügung stehen würden.

Cale Moodie, CEO von Neptune, sagte: Neptune Digital Assets surft auf den Innovationswellen der vielseitigen Blockchain-Landschaft. Unsere Position bei Cosmos (ATOM) unterstreicht nicht nur unser Engagement für bahnbrechende Technologien, sondern hebt auch das Ertragspotenzial innerhalb dieses dynamischen Ökosystems hervor. Uns gefällt auch, dass Cosmos über ein umfassendes Netzwerk verfügt, das über 249 Interchain-Anwendungen und -Dienste umfasst, einschließlich wichtiger Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, und ein beeindruckendes Portfolio an digitalen Aktiva von insgesamt 71 Milliarden $ verwaltet.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas und ein führender Anbieter von Kryptowährungs- und Blockchain-Infrastrukturen, der im gesamten Ökosystems der digitalen Aktiva tätig ist, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, des dezentralisierten Finanzwesens (DeFi) und anderer damit in Zusammenhang stehender Blockchain-Technologien.

