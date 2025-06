Neptune veröffentlicht Unternehmensupdate zum Bitcoin-Bestand

VANCOUVER, British Columbia – 26. Juni 2025 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), ein führendes kanadisches Bitcoin-Treasury-Unternehmen, freut sich, ein Unternehmensupdate bereitzustellen, in dem die kontinuierlichen Fortschritte seiner Strategie hinsichtlich digitaler Assets hervorgehoben werden, einschließlich des erweiterten Solana-Stakings und einer verbesserten finanziellen Flexibilität zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums des Bitcoin-Bestandes.

Neptune ist nach wie vor bestrebt, seine Bitcoin-Bestände durch einen mehrgleisigen Ansatz kontinuierlich zu vergrößern. Das Unternehmen wendet eine automatisierte Dollar Cost Averaging- (DCA)-Strategie an, die über den bereits zuvor bekannt gegebenen Dispositionskredit in Höhe von 25 Millionen USD bei der Sygnum Bank finanziert wird, um regelmäßig Bitcoins zu erwerben und das Timing-Risiko zu senken. Dies ergänzt die laufenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten von Neptune, die nach wie vor täglich neue Bitcoins generieren. Alle erworbenen Bitcoins werden als langfristige Assets gehalten und nicht veräußert.

Stand heute besitzt Neptune 404 Bitcoins, was etwa 318 Satoshis pro ausstehender Stammaktie entspricht. Unter Einbeziehung anderer Assets wie Altcoins und SpaceX-Aktienanteilen beläuft sich der Gesamtwert des Bestandes auf etwa 411 Satoshis pro Aktie.

Stand heute hat Neptune 33.312 Solana gestakt. Abgesehen vom Mining und dem Erwerb von Bitcoin erzielt Neptune auch Erträge durch das Staking auf der Solana-Blockchain. Diese Belohnungen verschaffen dem Unternehmen zusätzliche Krypto-Zuflüsse, die zum optimalen Zeitpunkt gegen Bitcoin eingetauscht werden können. Daher ist davon auszugehen, dass das Staking von Solana eine zunehmend wichtige Rolle bei der Finanzierung zukünftiger Bitcoin-Erwerbe spielen wird.

Neptune hat Solana in seine Derivatestrategie aufgenommen. Der Verkauf von Solana-Verkaufsoptionen generiert eine annualisierte Rendite zwischen 50 und 100 %, indem aggressive Ausübungspreise mit kurzen Laufzeiten gewählt werden. Die Einnahmen durch Aufpreise werden anschließend zum Erwerb weiterer Bitcoins oder für die allgemeinen Betriebe des Unternehmens verwendet. Wenn ein Handel in erworbenen Solana abgewickelt wird, wird dieser gestakt, wodurch weitere Renditen in Höhe von etwa 7,5 % generiert werden.

Diese langfristige Strategie der diversifizierten Bitcoin-Beschaffung und des Wachstums des Bestandes hat es Neptune ermöglicht, seine Expansion fortzusetzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir alle Turbulenzen oder Black-Swan-Ereignisse überstehen können, wie wir sie in vergangenen Zyklen erlebt haben. Das Ziel von Neptune, sich als führendes börsennotiertes Bitcoin-Unternehmen zu positionieren, wird unabhängig von den Marktbedingungen weiterverfolgt, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune. Wir planen zurzeit keine Kapitalmaßnahmen auf dem aktuellen Aktienkursniveau, aber wir beobachten weiterhin den Markt und stützen uns auf unsere Sygnum-Dispositionskredite, um unseren Bestand und unsere Einkommensströme zu erweitern, bis der Zeitpunkt für eine Kapitalerhöhung und US-Notierung strategisch günstig ist.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und steht an vorderster Front der Kryptowährungs- und Blockchain-Landschaft. Neptune betreibt operative Betriebe entlang des ganzen Ökosystems der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und andere damit verbundene Spitzentechnologien. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation und strategischem Wachstum ermöglicht es uns, kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen über Neptune Digital Assets Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.neptunedigitalassets.com oder folgen Sie uns auf X (@NeptuneDAC).

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen zu den Plänen des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs weiterer Bitcoins und der Fortsetzung des Staking-Betriebs, zu den Erwartungen hinsichtlich der mit den Beständen erzielbaren Erträge sowie zu den Plänen und dem Zeitplan des Unternehmens für die Beantragung einer Notierung in den USA und die Beschaffung von Kapital. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts oder der Aussichten für eine Notierung in den USA sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren – es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

