NetCents Technology engagiert Investment Bank

Vancouver, B.C., 29. Juni 2020 – NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Kryptowährungs-Zahlungstechnologien, freut sich, bekannt zu geben, dass es Boustead Securities, LLC (Boustead) engagiert hat.

Das Unternehmen hat Boustead beauftragt, bei der Prüfung und Aushandlung potenzieller strategischer Akquisitionen für NetCents sowie bei der Identifizierung institutioneller Investitionen für das Unternehmen zu helfen.

Boustead Securities hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Beschaffung von institutionellem Kapital für mittelständische Unternehmen, sagte der Gründer und CEO von NetCents Technology, Clayton Moore. Was mich an Bousteads Plattform wirklich beeindruckt hat, war das Engagement und tiefe Verständnis des Unternehmens in Bezug auf die Kryptowährungs-Landschaft. Ein zusätzlicher Vorteil sind natürlich seine sehr guten Beziehungen zu den asiatischen Märkten, die uns dabei helfen können, unsere Investorenbasis zu vergrößern und uns ein zunehmendes Engagement auf dem boomenden asiatischen Krypto-Markt zu ermöglichen.

Bousteads Team soll potenzielle Einnahmequellen und Technologien identifizieren, die mit der NetCents-Plattform kombiniert werden können. NetCents ist dabei, Lösungen zu entwickeln, die es Händlern ermöglichen, alle digitalen Inhalte nahtlos in ihrem jeweiligen Format zu integrieren. Wir glauben, dass dies den weltweiten Verbrauch digitaler Inhalte erhöhen wird und für alle Beteiligten, Hersteller, Händler und Kunden, wertvoll wäre. Boustead Securities ist bestrebt, NetCents bei globalen strategischen Übernahmen zu unterstützen, um sein Service-Angebotsportfolio weiter zu stärken, zusätzlich zur Kapitalbeschaffung zur Finanzierung ihrer Wachstumsinitiativen, erklärte der Leiter des Blockchain and Digital Assets Investment Banking bei Boustead, Eli Jawad Ansari.

Boustead wird sein Netzwerk auch dazu nutzen, potenzielle institutionelle Investoren und Geschäftspartner zu gewinnen. Wir haben das Glück, eine leidenschaftliche Anhängerschaft von Einzelanlegern zu haben, aber wir reifen als Unternehmen und damit ist es jetzt an der Zeit, den Bereich unserer Investorenbasis auf Institutionen auszuweiten, die das Angebot des Unternehmens als eine Möglichkeit sehen könnten, ihrem Portfolio ein Engagement in Kryptowährungen hinzuzufügen, schloss Mr. Moore.

Das Unternehmen freut sich darauf, die Investoren über die Ergebnisse der zukünftigen Zusammenarbeit mit Bousteads hervorragendem Team auf dem Laufenden zu halten.

Dies ist kein Angebot zum Kauf oder zur Anwerbung von Wertpapieren. Die vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionen können spekulativ und illiquide sein, und es besteht das Risiko eines Totalverlustes. Es gibt keine Garantie auf ein bestimmtes Ergebnis.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., eine Transaktionsdrehscheibe für alle Zahlungen in Kryptowährungen, hat sich zum Ziel gesetzt, zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie auszustatten, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter t.me/NetCents beizutreten.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 – 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Über Boustead Securities, LLC:

Boustead Securities, LLC (Boustead) ist ein Investment-Banking-Unternehmen, das für eine breite Kundenbasis Börsengänge, Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffungen und Umstrukturierungsaufträge in einer Vielzahl von Branchen, Regionen und Transaktionen durchführt und dabei berät. Bousteads zentrales Wertversprechen ist die Fähigkeit, durch innovative Lösungen und konsequente Umsetzung Marktchancen zu eröffnen. Mit seinen erfahrenen Fachleuten in den Vereinigten Staaten handelt das Team von Boustead schnell und bietet ein breites Spektrum anspruchsvoller Finanzberatung und -dienstleistungen an. Boustead ist eine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von Boustead & Company Limited, einem diversifizierten Nichtbank-Finanzinstitut.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.boustead1828.com

Eli Jawad Ansari, Managing Direktor

Head of Blockchain und Digital Asset Investment Banking

Boustead Securities, LLC

6 Venture, Suite 395

Irvine, CA 92618

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

