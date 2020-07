NetCents Technology setzt Erweiterung seiner Händlerbasis fort

Vancouver (British Columbia), 24. Juli 2020 – NetCents Technology Inc. (CSE: N.C., Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) (NetCents oder das Unternehmen), ein Unternehmen für Kryptowährungs-Zahlungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass es die Erweiterung seiner internationalen Händlerbasis fortsetzt und mit der Erschließung neuer Handelsbranchen, insbesondere Business to Business (B2B), begonnen hat.

Das Unternehmen hat im Jahr 2020 eine rasche geografische Diversifizierung seiner Händlerbasis gegenüber 2019 verzeichnet. Im Jahr 2019 waren 27% der Händler des Unternehmens außerhalb der USA ansässig – im Jahr 2020 waren es 67%. 81% der neuen Händler, die das Merchant Gateway nutzen, sind international ansässig.

Zusammen mit der internationalen Expansion infolge der COVID-19-Pandemie und der sich verändernden Händler- und Verbrauchernachfrage hat das Unternehmen seine angepeilten Handelsbranchen stark diversifiziert. Vor März war die Händlerbasis des Unternehmens stark auf die Bereiche Luxus, Reisen, Tourismus und Einzelhandel ausgerichtet. In den vergangenen fünf Monaten hat das Unternehmen das Hauptaugenmerk seiner Geschäftsentwicklungsbemühungen erfolgreich darauf gerichtet, seinen Marktanteil in der B2B-, Dienstleistungs- und Glücksspielbranche zu steigern.

Als Vorteil dieser Dynamik hat NetCents einen Quantensprung beim allgemeinen Transaktionswert verzeichnet, da der durchschnittliche Wert einer Transaktion für diese B2B-Händler von 111 auf 25.000 Dollar gestiegen ist. Die durchschnittliche Transaktionsgröße des Unternehmens liegt nun bei 300 Dollar – eine Steigerung von fast 300% gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2019. 4,4% der Transaktionen des Unternehmens belaufen sich auf über 500 Dollar und fast 1% auf über 5.000 Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Zahlen weiter steigen werden, zumal im Durchschnitt jeden zweiten Tag ein neuer B2B-Händler auf die Plattform kommt.

Um dieses Wachstum fortzusetzen und diese neuen Händler zu bedienen, hat das Unternehmen im Jahr 2020 die folgenden Verbesserungen an seiner Plattform vorgenommen:

– Tägliche Abrechnungen für Unternehmen und US-Händler

– Integration in das ACH-Netz, um die mit Händlerabrechnungen verbundenen Kosten sowohl für das Unternehmen als auch für den Händler zu beseitigen

– Dispositionskredit in Höhe von 1,4 Mrd. US$ zur Vorverteilung von Händlerabrechnungen, wobei das Unternehmen gleichzeitig die Möglichkeit hat, den Auftragsfluss für Händler als Lieferung für ein kurzfristiges Krypto-Portfolio zu nutzen, um von Arbitragemöglichkeiten zu profitieren

– Enterprise Invoicing Suite, um Händlern wie Monatsabonnementdiensten, Agenturen, Buchhaltungs- und Anwaltskanzleien, Telefonbuchungen und Ähnliches mit Tools auszustatten, die es ihnen ermöglichen, ihren Zahlungszyklus bei der Rechnungsstellung an Kunden nachzuverfolgen

– Erweiterung der europäischen Betriebe mit der bevorstehenden Gründung einer deutschen 100-%-Tochtergesellschaft und Bankbeziehungen zur Unterstützung der wachsenden europäischen Händlerbasis des Unternehmens

Es gibt einige langfristige Trends, die vor der Pandemie kaum sichtbar waren und die sich nun durch diese neue Art der Geschäftstätigkeit beschleunigt haben, sagte Clayton Moore, Founder und CEO von NetCents Technology.

– Alternative Gesundheitsläden – Investoren, die über inflationäre Konjunkturpakete auf von der Regierung geführte Währungen besorgt sind, kaufen Aktiva, die nicht von der Regierung kontrolliert werden und nur ein begrenztes Angebot haben

– Bargeldlose/kontaktlose Transaktionen – Läden, die sich weigern, Bargeld anzunehmen, zwingen die Verbraucher, die von uns angebotenen Technologien zu verwenden

– Digitale Leitwährung – USA eröffnen Diskussion über eine vom Finanzministerium unterstützte digitale Leitwährung, was weltweite Diskussionen über digitale Leitwährungen verstärkt

Die Wallet von NetCents Technology wurde entwickelt, um von all diesen Trends zu profitieren, und wir freuen uns darauf, die Probleme von Hunderten neuen Kunden zu lösen, sagte Moore abschließend.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, stellen Sie sicher, dem Telegrammkanal unter t.me/NetCents beizutreten.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

