NetraMark unterzeichnet mit Algo Tx Vertrag zur Optimierung des Designs der klinischen Studie ATX01

TORONTO, ON, 28. JULI 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das Unternehmen oder NetraMark) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien transformiert, und AlgoTherapeutix SAS (AlgoTx), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das First-in-Class-Therapien für die Chemotherapie-induzierte periphere Neuropathie (CIPN) entwickelt, haben heute den Abschluss einer Vereinbarung bekannt gegeben.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird NetraMark seine Plattform NetraAI einbringen, um patientenbezogene Daten aus dem ATX01-Programm von AlgoTx zu analysieren. Die einzigartige Technologie von NetraAI wird eine eingehende Analyse der Variablen für das Ansprechen auf Arzneimittel und Placebos, die Identifizierung von Responder-Personas (ansprechende Patientengruppen) sowie die Bereitstellung von Enrichment-Strategien ermöglichen und so das Design zukünftiger ATX01-Studien unterstützen.

AlgoTx hat sich als zukunftsorientierter Innovator etabliert, der sich dafür einsetzt, das Leben von Patienten, die an CIPN leiden, mit nicht-opioiden Lösungen zu verbessern. Die Entscheidung des Unternehmens, mit NetraMark zusammenzuarbeiten, unterstreicht sein Bekenntnis zum Einsatz modernster Technologien, die der Optimierung des Studiendesigns dienen und zur Verkürzung der Entwicklungszeiten beitragen sollen.

Die einzigartige Methodik von NetraAI übertrifft herkömmliche Tools der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens: Sie identifiziert und charakterisiert hochspezifische Patienten-Personas und bietet Sponsoren wie AlgoTx die Möglichkeit, die sogenannte Placebo-Response (Ansprechen auf Placebo) zu reduzieren, die Signalerkennung zu verbessern und die Studienpopulationen mit den am besten ansprechenden Patienten anzureichern – allesamt entscheidende Faktoren für den Studienerfolg.

AlgoTx ist führend auf dem Gebiet der Entwicklung von Innovationen für die Behandlung komplexer Schmerzen, erklärt Josh Spiegel, President von NetraMark. Die Entscheidung der Firma, mit uns zusammenzuarbeiten, zeugt von der zunehmenden Erkenntnis, dass eine erklärbare, präzise KI in der Lage ist, wertvolle Informationen aus klinischen Datensätzen zu extrahieren, die bei herkömmlichen Ansätzen übersehen werden. Wir freuen uns, wenn wir das Team von AlgoTx dabei unterstützen können, ihr Studiendesign zu verbessern und den Fortschritt für bedürftige Patienten zu beschleunigen.

Wir von AlgoTx sind bestrebt, jede Entwicklungsphase mit Innovationen zu optimieren, um neue Therapiemöglichkeiten für Patienten mit CIPN zu schaffen, erläutert Gründer und Board-Chairman Stéphane Thiroloix. In dieser Vereinbarung kommt unser Bestreben zum Ausdruck, in jeder Phase des Entwicklungsprozesses erstklassige Innovationen einzusetzen, um sicherzustellen, dass die Patienten einen größtmöglichen Nutzen aus transformativen Therapien ziehen können.

Im Rahmen der Arbeiten wird NetraMark maßgeschneiderte KI-Modelle und interaktive Tools entwickeln, die es dem Team von AlgoTx ermöglichen, Hypothesen zu testen, klinische Signifikanzschwellen zu variieren und Untergruppen von Patienten exakt zu charakterisieren. Der Fokus der Zusammenarbeit wird darauf liegen, validierte, erklärbare und für die Einreichung bei den Regulierungsbehörden geeignete Erkenntnisse zu gewinnen, um zukünftige Studien optimieren zu können.

Über NetraMark

NetraMark ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für Generative Künstliche Intelligenz (Gen AI) und maschinelles Lernen (ML) für die Pharmaindustrie konzentriert. Das Produktangebot des Unternehmens basiert auf einem neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der in der Lage ist, Patientendatensätze in Teilmengen von Personen zu zerlegen, die gleichzeitig anhand mehrerer Variablen stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden aktivieren. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) hinterlegt sind.

Weiterführende Informationen zu NetraMark erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens oder folgen Sie NetraMark auf LinkedIn.

Über AlgoTherapeutix (AlgoTx)

AlgoTherapeutix (AlgoTx) ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das ein zielgerichtetes First-in-Class-Therapeutikum zur Behandlung peripherer neuropathischer Schmerzen entwickelt. Sein Leitprodukt ATX01 ist eine geschützte topische Formulierung von Amitriptylin für die Anwendung bei Chemotherapie-induzierter peripherer Neuropathie (CIPN). In diesem Bereich besteht ein hoher ungedeckter Bedarf – die Patienten leiden hier unter unerträglichen Schmerzen in den Extremitäten, für die es derzeit keine brauchbaren Therapiemöglichkeiten gibt.

ATX01 hingegen zielt auf jene Signalwege ab, die an der Schmerzregulation beteiligt sind, indem es spezifische nozizeptive Natriumkanalrezeptoren hemmt. Die topische Verabreichungsform wurde speziell entwickelt, um die quälenden Schmerzen der CIPN-Patienten in den Extremitäten gezielt zu lindern. CIPN wird durch neurodegenerative Veränderungen verursacht und ist eine häufige Nebenwirkung der Krebstherapie, die bei 68 % der Patienten auftritt. Für ATX01 wurde im Hinblick auf CIPN von der FDA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren genehmigt.

Das Unternehmen hat die Patientenrekrutierung und die unterstützende Analyse der Daten seiner internationalen klinischen Phase-2-Studie mit 276 CIPN-Patienten (die ACT-Studie) abgeschlossen.

Das Unternehmen punktet mit einem erfahrenen Führungsteam, das über Fachkenntnisse in der erfolgreichen Markteinführung von Produkten auf globaler Ebene verfügt und von einem internationalen Board unterstützt wird. AlgoTx hat 2023 eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Mio. EUR abgeschlossen und bisher 35 Mio. EUR an Geldern aufgebracht. Unterstützung erhält AlgoTx von einem Investorenkonsortium, zu dem neben UI Investissement und diversen Unternehmensengeln (Angel Investors) auch die Firmen Relyens Innovation Santé und Turenne Capital zählen, welche die Serie-B-Finanzierungsrunde anführten. Zu den Stamminvestoren gehört unter anderem die Firma Bpifrance, die über ihren Innobio-2-Fonds und Omnes Capital beteiligt ist.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens oder folgen Sie AlgoTx auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die potenziellen Fähigkeiten der NetraAI-Plattform zur Erforschung von Wirkstoff- und Placebo-Ansprechvariablen, zur Identifizierung von Responder-Personen, zur Verringerung der Placebo-Antwort, zur Verbesserung der Signalerkennung, zur genaueren Charakterisierung von Patientensubpopulationen, zur Bereitstellung von Strategien zur Information und Verbesserung des Studiendesigns, zur Beschleunigung der Entwicklungszeiten und zur Generierung von validierten, erklärbaren und regulatorisch verwertbaren Erkenntnissen zur Optimierung künftiger Studien. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von NetraMark sowie auf deren Sicht zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, wahrscheinlich, kann, wird, sollte, beabsichtigen, vorhersehen, potenziell, vorgeschlagen, schätzen und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können, würden oder werden, oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management’s Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Kontaktinformationen:

Swapan Kakumanu – CFO | swapan@netramark.com | 403-681-2549

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NetraMark Holdings Inc.

George Achilleos

Suite 101, 1655 Dupont St.

M6P 3T1 Toronto, ON

Kanada

email : investors@netramark.com

Pressekontakt:

NetraMark Holdings Inc.

George Achilleos

Suite 101, 1655 Dupont St.

M6P 3T1 Toronto, ON

email : investors@netramark.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Zölle auf Graphit unterstreichen die globale Bedeutung von Kasiya Aurania gibt aktuelle Informationen zu neuen Bergbau-Servicegebühren in Ecuador