Netzwerksanierung in Bestandsgebäuden: Vom Kabelsalat zur gigabitfähigen Infrastruktur

Unternehmen schaffen mit strukturierter Verkabelung, professionell geplanten WLAN-Lösungen und moderner Netzwerktechnik den Schritt zur gigabitfähigen Infrastruktur.

Ob digitale Röntgenbilder in der Praxis, Videokonferenzen im Büro oder smarte Gebäudesteuerung im Handwerk: Ohne stabile Netzwerke funktioniert der Alltag in vielen Betrieben längst nicht mehr. Doch gerade in älteren Gebäuden hat sich über Jahre ein „Netzwerk-Flickenteppich“ aus provisorischen Kabeln, Billig-Routern und historisch gewachsenen Lösungen ergeben. Die Folge sind Funklöcher, instabile Verbindungen, Sicherheitsrisiken und erhebliche Performanceeinbußen. Hecking Elektrotechnik aus Mönchengladbach zeigt, wie sich Bestandsimmobilien mit strukturierter Verkabelung, professioneller WLAN-Planung und moderner Netzwerktechnik schrittweise auf Gigabit-Niveau bringen lassen – ohne den laufenden Betrieb lahmzulegen.

„Viele Unternehmen investieren in neue Software, Cloud-Lösungen oder moderne Endgeräte – aber das Fundament, das Netzwerk selbst, stammt noch aus einer anderen Zeit“, sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Hecking Elektrotechnik. „Wenn Leitungen, Dosen und Switches nicht zusammenspielen, verpufft ein großer Teil der Leistungsfähigkeit. Unser Ansatz ist deshalb: Erst die Basis professionell aufsetzen, dann profitieren alle digitalen Anwendungen wirklich von der verfügbaren Bandbreite.“ Hecking Elektrotechnik mit Sitz in Mönchengladbach ist Spezialist für moderne Kabel-, Netzwerk- und WLAN-Infrastrukturen in Wohn- und Gewerbegebäuden. Das Unternehmen begleitet seit Jahren Arztpraxen, mittelständische Betriebe und öffentliche Einrichtungen dabei, Kabel- und Funknetze ganzheitlich neu zu denken – von der Bestandsaufnahme bis zur langfristigen Wartung.

Im Mittelpunkt steht zunächst eine detaillierte Analyse der vorhandenen Infrastruktur. Welche Leitungen wurden wann verlegt, wo befinden sich bestehende Patchfelder, wie sind Serverräume und Technikflächen angebunden, welche Bereiche haben regelmäßig Verbindungsprobleme. Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme entwickelt Hecking Elektrotechnik ein strukturiertes Verkabelungskonzept, das leistungsfähige Backbone-Verbindungen (beispielsweise per Glasfaser oder CAT-7) mit klar definierten Etagen- und Raumstrukturen verbindet. Stichleitungen und „fliegende Kabel“ werden durch logisch aufgebaute, dokumentierte Verbindungen ersetzt. Das sorgt nicht nur für mehr Performance, sondern auch für Transparenz: Erweiterungen oder Fehlersuche gelingen deutlich schneller.

Parallel dazu spielt die professionelle Planung des WLAN eine entscheidende Rolle. „Viele Funkprobleme sind hausgemacht, weil einfach zusätzliche Access Points aufgehängt werden – ohne auf Funkzellen, Überlappungen, Kanäle oder bauliche Gegebenheiten zu achten“, erklärt Hecking. Modernes WLAN-Design basiert auf einer gezielten Ausleuchtung des Gebäudes, einer abgestimmten Kanalplanung und der Definition von Nutzungszonen. So lassen sich Bereiche mit hoher Last – etwa Wartezimmer, Konferenzräume oder Aufenthaltsbereiche – gezielt stärken, während sensible Zonen, zum Beispiel Behandlungsräume oder Serverräume, eigenständig abgesichert werden. Wo sinnvoll, kommen aktuelle Standards wie Wi-Fi 6/6E oder perspektivisch Wi-Fi 7 zum Einsatz, die höhere Datenraten, geringere Latenzen und bessere Stabilität ermöglichen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die IT-Sicherheit. Patchwork-Netze mit nicht dokumentierten Switches, offenen Ports und unsauberen Gästezugängen sind häufig ein Einfallstor für Angriffe und Datenabflüsse. Hecking Elektrotechnik setzt deshalb auf klar segmentierte Netzstrukturen, getrennte Bereiche für interne Systeme, Gäste-WLAN und IoT-Geräte sowie auf zeitgemäße Verschlüsselung und Authentifizierungsverfahren. Gerade in Branchen wie Gesundheitswesen, Verwaltung oder Bildung, in denen sensible Daten verarbeitet werden, ist dies ein unverzichtbarer Baustein der digitalen Infrastruktur.

Wichtig für Unternehmen: Netzwerksanierungen in Bestandsgebäuden müssen den laufenden Betrieb so wenig wie möglich stören. Hecking Elektrotechnik realisiert Umbauten daher in klar abgestimmten Etappen – etwa am Wochenende, in Randzeiten oder raumweise. Alte und neue Strukturen werden so aufeinander abgestimmt, dass ein kontrollierter Übergang möglich wird. „Unser Ziel ist es, dass Mitarbeitende nach der Umstellung nur eins merken: Plötzlich läuft alles stabil, schnell und ohne Aussetzer“, betont Hecking. Dazu gehört auch, dass Schnittstellen zu bestehenden Telefonanlagen, Gebäudetechnik oder Videoüberwachung von Anfang an mitgeplant werden.

Für viele Eigentümer und Betreiber von Bestandsgebäuden ist die Modernisierung der Netzwerktechnik zudem eine Investition in den Wert der Immobilie. Wenn Gebäude gigabitfähig sind, lassen sie sich besser vermarkten, entsprechen den Anforderungen moderner Nutzergruppen und können neue digitale Dienste – etwa smarte Messsysteme, digitale Zutrittskontrollen oder E-Mobility-Infrastrukturen – integrieren. „Wer heute in strukturierte Netze und professionelle WLAN-Lösungen investiert, macht sein Gebäude auf Jahre hinaus zukunftsfähig“, fasst Hecking zusammen. „Wir schaffen die Infrastruktur, damit Digitalisierung im Alltag nicht nur ein Schlagwort ist, sondern reibungslos funktioniert – vom Serverraum bis zur letzten Steckdose.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hecking Elektrotechnik

Herr Winfried Hecking

Stadtwaldstraße 70

41179 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 02161 495810

web ..: http://www.firma-hecking.de

email : kundenservice@firma-hecking.de

Über Hecking Elektrotechnik

Die Firma Hecking Elektrotechnik ist ein in Mönchengladbach ansässiger Spezialist für sämtliche Fragestellungen rund um Kabelanlagen für TV, Internet und Telefonie. Das Familienunternehmen wird seit 2007 in zweiter Generation von Elektromeister Winfried Hecking geführt und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, die für gewerbliche und private Kunden in zahlreichen Bereichen tätig sind: Neuinstallation und Modernisierung von Kabelanlagen, Neuinstallation und Modernisierung von Satellitenanlagen, Abschluss von Kabelnetzverträgen, Installation/Einrichtung von Analog-/Digital-TV, Internet und Telefonie, Neuverkabelung von Breitband-Kabelanschlüssen, Service/Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen für TV, Internet und Telefonie. Zudem befasst sich Hecking Elektrotechnik mit der Einrichtung von LAN- oder WLAN-Verbindungen für die Internetnutzung, der Einspeisung des Netzbetreiber-Telefonanschlusses in die Hausanlage sowie das Verlegen von zusätzlichen Antennendosen innerhalb der Wohnung (Aufputz) und übernimmt unter anderem für Hauseigentümer, Bauherren und Projektentwickler die Installation und Wartung aller TV-, Internet- und Telefonanlagen in sämtlichen Größenordnungen. Weitere Informationen unter www.firma-hecking.de.

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

