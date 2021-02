Neu! Das Medical-Grade-Tablet – mobile Medizintechnik mit Sicherheitsgarantie

Als Experte für Industrial IT bietet TL Electronic seit Langem robuste Tablet- und PC-Lösungen auch für hygienisch hochsensible Bereiche in der Pharmaindustrie und Medizintechnik an.

Das neueste Mitglied dieser Produktfamilie geht einen Schritt weiter, denn es ist auf den mobilen Einsatz in Kliniken, Arztpraxen und Notdiensten spezialisiert.

Das Medical Tablet M133WK-ME wurde von TL Electronic Partner Winmate eigens im Hinblick auf die professionellen Anforderungen im Gesundheitswesen konzipiert und bietet im täglichen Umgang mit dem Patienten erhebliche Erleichterungen. Das ergonomische, antimikrobielle Gehäusedesign sowie eine Vielzahl klug durchdachter Features heben medizinische Routinen wie Patientenaufnahme, mobile Pflegeeinsätze oder Arztvisiten auf ein neues Level.

Wozu ein Medical-Grade-Tablet?

In vielen Arztpraxen, Kliniken und Notdiensten sind Tablets in handelsüblicher Consumer-Qualität längst ein gewohnter Anblick. Wozu also ein Medical-Grade-Tablet? Die Antworten liegen in den extremen Anforderungen des professionellen medizinischen Arbeitsumfelds begründet: Nicht selten herrscht Hektik, die hochkomplexen mobilen Geräte wandern von Hand zu Hand, von Zimmer zu Zimmer, von beheizten Innenräumen ins Freie, ohne Rücksicht auf die Wetterbedingungen. Jeder Ausfall des Geräts – sei es durch Stöße, Stürze, eindringende Flüssigkeit oder extreme Temperaturschwankungen – kann hier Leben kosten.

Deshalb gehören Medical-Grade-Tablets zur Kategorie der „ruggedized handhelds“, einer nach Militär- und Industriestandards getesteten, ultra-robusten Ausführung – stoßresistent (bis zu Stürzen aus 1,9 m Höhe auf Beton) sowie rundum wasser- und staubdicht (gem. Schutzart IP65). Letzteres ist im medizinischen Umfeld besonders wichtig, weil sich die Geräte somit problemlos desinfizieren lassen. Ein antimikrobielles Gehäuse verhindert zudem, dass sich Keime oder Sporen festsetzten. Nicht zuletzt ist das 10-Punkt-Multi-Touch-Display eines Medical-Tablets auf die Bedienung mit Hygienehandschuhen ausgelegt.

Sensible medizinische Daten sicher verwalten

Krankenbefunde oder Patientendaten dürfen nicht in unbefugte Hände gelangen. Die Verwendung handelsüblicher Consumer-Tablets im medizinischen Umfeld ist vor diesem Hintergrund fragwürdig, insbesondere, wenn die Geräte zusätzlich privat genutzt werden. Ein Argument mehr, ein Medical-Grade-Tablet von Anfang an so zu konzipieren, dass beim Erheben sensibler Diagnoseparameter oder dem Zugriff auf Datenbanken möglichst alle Fehlerquellen und Datenschlupflöcher eliminiert werden. Modelle wie das M133WK-ME können durch biometrische Fingerprint-Technologie vor unautorisierten Zugriffen geschützt werden. Zudem verfügen sie über eine umfangreichere Schnittstellen-Peripherie als die meisten Consumer-Geräte und lassen sich daher nahtlos und sicher in bestehende Netzwerke integrieren. Selbstverständlich auch drahtlos – ein Faktor, der angesichts immer häufigerer Einsätze in der häuslichen Pflege und bei Noteinsätzen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Leistungsfähige und zertifizierte Medizintechnik

Bei der Entwicklung dieses Tablet-Modells für den medizinischen Sektor hat Hersteller Winmate verstärkt Aufmerksamkeit auf die Optimierung von Ergonomie und Bedienkomfort gelegt. Die einklappbare Stütze (Kickstand) lässt sich zum praktischen Tragegriff umfunktionieren. Eine lange Akkulaufzeit sowie eine Vielzahl an nützlichem Zubehör (Dockingstation, VESA-Montagekit u. a.) runden das Paket ab.

Auch was seine technischen Spezifikationen betrifft, dürfte das M133WK-ME keine Wünsche offenlassen. Leistungsfähige Core-i5-Prozessoren von Intel(TM), ein komfortables 13,3-Zoll-LED-Display mit erweitertem Betrachtungswinkel und optimaler Ablesbarkeit unter wechselnden Lichtverhältnissen sowie die großzügige Ausstattung mit Schnittstellen (WLAN, Bluetooth, RJ45/LAN, 4 x USB A, 1 x USB C, SD-Karten-Slot, optional 4G/LTE und GPS) prädestinieren dieses Medical-Grade-Tablet zum absoluten Allrounder im medizinischen Umfeld. Seine Eignung für diesen sensiblen Sektor ist offiziell nach EN ISO 13485 (2012) zertifiziert.

Wie bei allen Industrie-PCs im Programm von TL Electronic können auch die Medical-Grade-Tablets Soft- und Hardwareseitig individuell an Kundenwünsche angepasst werden und durchlaufen einen mindestens 24-stündigen Burn-in-Dauerbelastungstest. Auf diese Weise steht dem unmittelbaren Einsatz im professionellen Umfeld garantiert nichts im Weg.

