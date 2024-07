Neu im Sortiment von Socken shoppen: Socken aus Hanf – nachhaltig und komfortabel „Made in Austria“

Schulze Socken freut sich, eine spannende Erweiterung seines Sortiments bekannt zu geben:

Ab sofort sind exklusiv hochwertige Hanfsocken im Onlineshop erhältlich. Diese innovativen Socken, hergestellt von der österreichischen Firma Säuerl – Strumpfwaren werden bei Säuerl seit 1947 produziert – setzen neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Komfort.

„Unsere neuen Hanfsocken unterstreichen unser Engagement für nachhaltige, gesunde und ökologische Produkte“, erklärt Michael Schulze, Inhaber von Schulze Socken. „Hanf ist eine umweltfreundliche Faser, die nicht nur robust und langlebig ist, sondern auch von Natur aus antibakterielle und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften besitzt. Das sorgt für ein angenehm trockenes und gesundes Fußklima.“

Hanfsocken sind auch unter Nachhaltigkeitsaspekten vorteilhaft

Hanf erweist sich als besonders nachhaltig: Im Vergleich zu Baumwolle benötigt Hanf deutlich weniger Wasser und wächst ohne den Einsatz von Pestiziden. Das schont die Umwelt und sorgt gleichzeitig für eine bessere Hautverträglichkeit der Socken. Durch den Verzicht auf Schadstoffe im Produktionsprozess sind die für Schulze Socken exklusiv produzierten Hanf-Strumpfwaren wesentlich umweltfreundlicher als herkömmliche Baumwollsocken.

„Wir sind stolz darauf, mit Säuerl einen Partner gefunden zu haben, der unsere Werte teilt und qualitativ hochwertige Produkte in Europa herstellt“, so Michael Schulze weiter. „Die außergewöhnliche Entscheidung Hanfsocken aus österreichischer Produktion in unser Sortiment aufzunehmen, war für uns ein konsequenter Schritt, um unseren Kunden innovative und umweltfreundlichere Alternativen zu bieten und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.“

Höchste Qualität entlang der Produktionskette

Die Hanfsocken bestehen aus einer hochwertigen Mischung von Hanf und Baumwolle. Sie werden vollständig in Österreich produziert. Dies gewährleistet höchste Qualitätsstandards und faire Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Produktionskette. Durch ihre dezente Farbgebung und einen optimalen Tragekomfort eignet sich die Hanfsocke für jeden Anlass.

Die Hanfsocken sind ab sofort exklusiv im Onlineshop von Schulze Socken erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schulze GmbH

Herr Michael Schulze

An der Beek 53

22851 Norderstedt

Deutschland

fon ..: +49 (0) 40 60928527

fax ..: +49 (0) 3212 1454786

web ..: https://www.sockenshoppen.de/Impressum

email : MichaelSchulze@sockenshoppen.de

Über Schulze Socken:

Schulze Socken, ein führender Anbieter von hochwertigen Strümpfen und Socken, steht seit über 10 Jahren für Qualität und Innovation. Mit einem umfangreichen Sortiment, das von Alltagssocken bis hin zu speziellen Funktionssocken reicht, bietet Schulze Socken für jeden Bedarf das passende Produkt. Alle Produkte werden mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt, um höchsten Tragekomfort und Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine vielfältige Auswahl an Premium-Strumpfwaren für die ganze Familie finden Sie unter sockenshoppen.de.

