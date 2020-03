Neu im Stauff-Programm: Universell einsetzbare Steckkupplungen mit Kegelventil

Stauff ergänzt das Steckkupplungs-Programm zum schnellen Lösen und Verbinden von Hydraulikleitungen um die besonders korrosionsbeständige Serie QRC-IB.

Die Baureihe QRC-IB entspricht den Anforderungen der ISO 7241/ Serie B und zielt damit auf den breiten internationalen Markt der Standard-Hydraulikkupplungen. Vor allem im Aftermarket- und Replacement-Geschäft sind diese Kupplungen – bei denen Bauform und Leistung in einer Norm festgelegt sind – weit verbreitet.

Stauff zeigt mit der Baureihe, dass man auch bei Normkupplungen Unterschiede setzen kann – zum Beispiel in Bezug auf die Lebensdauer unter widrigen Umgebungsbedingungen. Denn die überarbeitete Serie dieser Steckkupplungen sind außerordentlich korrosionsbeständig. Bei ihr kommt eine Korrosionsschutzbeschichtung auf Zink-Nickel-Basis zum Einsatz, für die sich Stauff nach intensiven Testreihen und Vergleichstests entschieden hat.

Die Beschichtung bietet maximale Beständigkeit gegen Rotrost/ Grundmetallkorrosion unter Praxisbedingungen und übertrifft selbst die höchsten Anforderungen der Korrosionsschutzklasse K5, die im VDMA-Einheitsblatt 24576 für Rohrverbindungen definiert sind. Die hohe Duktilität der Beschichtung schafft die Voraussetzung für überdurchschnittliche Verschleißfestigkeit bei hoher mechanischer Beanspruchung.

Die Baureihe QRC-IB ist in acht Baugrößen von DN 6 bis DN 51 für Betriebsdrücke bis 500 bar (in Abhängigkeit von der Kupplungsgröße) bei Nenndurchflüssen bis 1000 l/min ab Lager lieferbar. Zum Programm gehören auch Ausführungen in Edelstahl und Messing.

Das kompakte Design dieser Normkupplung ermöglicht den Einsatz in beengten Maschinenbereichen der Stationär- und Mobilhydraulik. Auch dann ist eine komfortable und sichere Betätigung gewährleistet: Der Bediener muss nur die Schiebehülse der Kupplungs-Loshälfte zurückziehen.

Außerdem sind die QRC-IB-Kupplungen jetzt mit einer Codierung versehen, die eine schnelle Identifikation und Rückverfolgbarkeit erlaubt. Stauff-typisch ist auch der hohe Sicherheitsfaktor: Der Berstdruck der QRC-IB entspricht mindestens dem vierfachen Betriebsdruck.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Herr Boris Mette

Im Ehrenfeld 4

58791 Werdohl

Deutschland

fon ..: 02392 / 916 154-0

web ..: http://www.stauff.com

email : marketing@stauff.com

Über die STAUFF Gruppe

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben die Unternehmen der STAUFF Gruppe Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Instandhaltung.

Zum Produktprogramm zählen aktuell etwa 40000 Standardkomponenten in zehn Produktgruppen sowie eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen, die nach Kundenvorgaben oder auf Basis eigener Entwicklungen gefertigt werden.

Niederlassungen in 18 Ländern und die enge Zusammenarbeit mit einem flächendeckenden Netzwerk aus Handelspartnern und Werksvertretungen in sämtlichen Industrieländern stellen maximale Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort sicher.

Weltweit sind mehr als 1300 Mitarbeiter für die STAUFF Gruppe tätig, davon 567 in Deutschland.

Im Geschäftsjahr 2019 haben die Unternehmen der STAUFF Gruppe einen Außenumsatz von über EUR 256 Mio. erwirtschaftet.

www.stauff.com

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Untere Hardt 7

53773 Hennef

fon ..: 02242-90166-13

web ..: http://www.amedes.de

email : wilbertz@amedes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kalkschulter lässt sich mit Stoßwellentherapie behandeln