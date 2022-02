Neu in Dich verliebt – die Valentinstagsballade von Karl Frenzel

Der musikalische Valentinstag

Mit „NEU IN DICH VERLIEBT“ legt der Musiker und Arzt aus

Aachen am 11.02.2022 seine 2. Single vor. Passend zum Valentinstag ist der Song eine Liebeserklärung an den Menschen, mit dem wir gerne alt werden würden.

Nach der eingängigen Tanznummer L.I.E.B.E. ist „NEU IN DICH VERLIEBT“

eine sanfte akustische Ballade getragen von einem Arrangement mit Akustikgitarre, Schlagzeug, Cello und Karls warmer unverwechselbarer Stimme. Der Refrain entfaltet sich fulminant mit dem Wunsch gemeinsam

durch das Leben zu gehen und miteinander alt zu werden.

Gerade zum Valentinstag findet dieser sehr persönliche Song Worte, die so vielen von uns aus dem Herzen sprechen. Es sind die zärtlichen und liebevollen Gedanken, die wir so gerne unseren geliebten Menschen sagen.

Und das am liebsten jeden Tag.

Der Song zeigt neben den Tanz- und Partysongs eine sehr emotionale ruhige Seite des Musikers. Live präsentiert Karl „NEU IN DICH verliebt“ gerne am Piano. Ganz pur und intim. Diese Mischung aus tanzbarem Pop und Balladen machen den Musiker mit seinen Songs besonders und

unverwechselbar.

Wie die neue Single stammen alle Songs des Albums mit Text und Kompositionen aus der Feder von Karl Frenzel selbst. Wenn er sich auf der

Bühne ans Klavier setzt, entstehen kleine Inseln voller Gänsehaut und Intimität. Und dann folgen wieder die Partysongs, die mitreißen und ins Ohr gehen.So wird es am 25.02.2022 bereits die 3. Single „AUGENTRÄNEN LÜGEn“

geben. Ein Dancefloor-Song mit Ohrwurm-Charakter mit allem was ein Hitbraucht. Genau diese Abwechslung machen Karl Frenzel als Mensch und

Künstler aus.

Am 06.05.2022 erscheint dann das Debüt-Album „Augen Tränen Lügen“. 13 Songs voller Abwechslung zwischen tanzbaren eingängigen Beats und eben diesen wundervoll sanften Songs voller Ruhe und Intimität. Immer

persönlich und aus der Seele geschrieben und gesungen.

Die Single NEU IN DICH VERLIEBT geht am 11.02.2022 an den Start und ist digital bei Amazon Music, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music,

Itunes Music erhältlich.

Label: KF Musik; LC 24395

ISCR: QMEU32116259

Text und Musik: Karl Frenzel

Produktion: Christoph Siemons

Arrangement: Christoph Siemons

Homepage: www.karlfrenzel.dewww.karlfrenzel.de

Instagram: www.instagram.com/karl.frenzel/www.instagram.com/karl.frenzel/

Facebook: www.facebook.com/karl.frenzel.official

