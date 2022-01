Neu – Medi Squat von Dr. WOLFF Sports & Prevention

Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit über 25 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training.

Das Training der gelenksichernden Bein- und Hüftmuskulatur ist bei Arthrose und Nachsorge einer Hüft- oder Knie-TEP ein Schwerpunkt. Dabei ist das Üben der Beugung und Streckung der Hüft- und Kniegelenke besonders wichtig. Der neu entwickelte Medi Squat von Dr. WOLFF ermöglicht ein solches Training unter Kontrolle der Beinachse.

Die einfache und clevere Konstruktion des Medi Squat von Dr. WOLFF ermöglicht die visuelle Kontrolle der Beinachse und präzise Führung und Positionierung für den korrekten Bewegungsablauf. Der Medi Squat ist zudem geeignet für das sichere und effiziente Erlernen der beidbeinigen und einbeinigen Kniebeuge.

Die Kniebeugen-Varianten spielen in Therapie und Gesundheitssport eine große Rolle. Hier wird der Medi Squat zur elementaren Station dieser alltagsnahen Basisübung.

Dr. WOLFF Sports & Prevention

Das Unternehmen

Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit 20 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training. So gehört das Unternehmen mittlerweile zu einem der führenden deutschen Medizinprodukthersteller. Unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlicher Ergebnisse entstehen hier moderne und innovative Konzepte einer geräteunterstützten Rückentherapie und des Gesundheitstrainings. Die hierzu von Dr. WOLFF entwickelten Module und die beständige Unternehmensleistung wurden vielfach international ausgezeichnet.

Erfolgreich in Therapie, Training und Geschäft

Konzeptspezifische, evaluierte Trainingspläne, wie z. B. für das Rückentherapie-Center, sichern den zielgerichteten Trainingsfortschritt, da sie spezifisch auf jedes Konzept zugeschnitten sind. Diese Therapie- und Trainingserfolge produzieren langfristige Zufriedenheit Ihrer Kunden und somit die Basis wirtschaftlicher Entwicklung. Aus der Praxis – für die Praxis: Unsere Betreiberkonzepte entstehen in ständigem Austausch mit unseren Kunden. Sie ergänzen die Dr. WOLFF Produkte mit hohem wirtschaftlichem Nutzen – immer nah an den Erfordernissen des Marktes.

Gemeinsam Gesundheit gestalten

Vertrauen Sie, wie in den vergangenen 20 Jahren, auf die technische und trainingswissenschaftliche Dr. WOLFF-Qualität. Entwickeln und erweitern Sie gemeinsam mit uns den wachsenden Gesundheitsmarkt. Wir unterstützen Sie zuverlässig – gerne weitere 20 Jahre.

