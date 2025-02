NEU: SOSPIRO – The Nero Collection

Sospiro International erweitert sein Portfolio mit der neuen exklusiven „Nero Collection“ und lädt Sie ein die Welt der Dramatik der italienischen Oper einzutauchen.

Sospiro International erweitert sein Portfolio mit der exklusiven Nero Collection – einer olfaktorischen Hommage an die Leidenschaft und Dramatik der italienischen Oper. 5 neue Duftkreationen werden umhüllt in schwarzem Glas mit der ikonischen goldenen Verschlusskappe, passend zu dem embossierten Logo der Marke, welches in einem neuen Stil für die Nero Kollektion designt wurde. Die Eau de Parfum werden auch im neuen 75-ml-Format angeboten, sodass sie problemlos auch auf Reise mitgenommen werden. Jedes Parfum der Nero Collection fängt die Essenz eines musikalischen Meisterwerks ein – voller Emotionen, Intensität und zeitloser Eleganz.

1. Die fruchtigen Kompositionen von Cavatina und Diva sind elegante Begleiter für den Frühling.

CAVATINA – Blumig-fruchtige Harmonie

Cavatina verzaubert mit einer spritzigen Komposition aus Granatapfel, Mandarine und rosa Pfeffer. Das florale Herz aus Freesie, Jasmin, Rose und Magnolie wird von knackigem Apfel ergänzt, während die Basis aus weißem Moschus, Grenadine und Ambroxan eine unvergessliche Tiefe hinterlässt.

Kopfnoten: Granatapfelsaft, schwarzes Johannisbeer-Sorbet, Mandarine, rosa Pfeffer

Herznoten: Freesie, Jasmin, Rose, Magnolie, Apfel

Basisnoten: Weißer Moschus, Grenadine, Ambroxan

DIVA – Ein blumig-pudriger Traum

Diva entfaltet sich wie eine Arie mit Bergamotte, Mandarine und Pfirsich. Die blumige Herznote aus Nelke, Iris und Rose wird durch Sandelholz, Labdanum und Vanille in der Basisnote abgerundet – eine elegante und langanhaltende Signatur.

Kopfnoten: Bergamotte, Mandarine, Pfirsich, Ylang-Ylang

Herznoten: Nelke, Iris, Jasmine, Rose, Patchouli

Basisnoten: Sandelholz, Labdanum, Vanille, Weißer Moschus

2. Für Oud-Fans: Aira und Farsa werden Liebhaber orientalischer Noten begeistern.

AIRA:

Reichhaltiges Patchouli, Amber und Oud verleihen dem Duft Tiefe, während rauchiges Labdanum und würziger Kreuzkümmel ein lebhaftes Crescendo setzen. Die Basis aus trockenem Oud Holz und Ambra-Duft hinterlässt ein unvergessliches, nachhallendes Finish – wie das Echo eines bewegenden Soloauftritts.

Kopfnoten: Orientalische Akkorde, Patchouli, Weihrauchholz, Amber

Herznoten: Labdanum, erdige Akkorde, Kümmel

Basisnoten: Animalisch trockenes Oud-Holz, Ambra-Duft

FARSA:

Eine verspielte olfaktorische Inszenierung: Farsa eröffnet mit einem lebhaften Ausbruch von rosa Pfeffer und Safran, der die Bühne mit schwungvoller Energie bereitet. Im Herzen entfaltet sich ein reiches Duett aus Kakaobohnen und Geranie, das Tiefe und Charme verleiht, während Zedernholz und Patchouli einen erdigen Rhythmus schaffen. Ein Finale aus Ambergris und Oud hinterlässt eine raffinierte Wärme und macht diesen holzig-ambrierten Duft zu einer bezaubernden Einakter-Oper für die Sinne.

Kopfnoten: Rosa Pfeffer, Rum, Safran, schwarze Johannisbeere

Herznoten: Zedernholz, trockener Amber, Kakaobohnen, ägyptische Geranie

Basisnoten: Ambra-Duft, Patchouli, Moschus

3. Zeitlos und ultramodern – aromatische Kompositionen wie Viola sind beliebt für ihre exklusive Sillage.

VIOLA:

Viola ist ein aromatisch-holziges Meisterwerk, das mit Bergamotte, Zitrone und Muskatellersalbei strahlend eröffnet, während Wacholder und Pfeffer eine lebendige Frische verleihen. Im Herzen entfalten würziger Pfeffer, Rosmarin und Ambergris eine warme, moschusartige Tiefe mit geheimnisvollen Akzenten von Muskatnuss und Weihrauch. Die luxuriöse Basis aus Sandelholz, Vetiver, Zedernholz und Eichenmoos sorgt für eine langanhaltende, sinnliche Signatur.

Kopfnoten: Muskatellersalbei, Pfeffer, Bergamotte, Zitrone

Herznoten: Ambergris, Rosmarin, Muskatnuss, Weihrauch

Basisnoten: Sandelholz, Vetiver, Zedernholz, Eichenmoos, Ambernoten

EdP 75ml – UVP – EUR199,00

